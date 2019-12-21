Trời sinh người thuộc 3 con giáp này càng hào phóng càng kiếm được nhiều tiền, sung túc phú quý

Tâm linh - Tử vi 21/12/2019 12:00

Không những thông minh, tài giỏi, 3 con giáp may mắn này còn cực giỏi kiếm tiền, cả đời chẳng cần lo nghĩ chuyện tiền nong khiến ai cũng hờn.

Số trời đã định, 3 con giáp may mắn này càng tiêu xài thoải mái càng ăn nên làm ra, của nả đầy nhà, từ đây đến cuối đời chẳng lo thiếu tiền.

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Càng chăm làm điều thiện, tiêu xài phóng khoáng Mão càng kiếm được bộn tiền - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Mão dù là đàn ông hay phụ nữ đều nhân hậu, sống biết trước biết sau và sẵn lòng đỡ đần những người xung quanh. Nhờ thế, họ được trời ban nhiều may mắn, cơ hội kiếm tiền cứ thế mà lũ lượt tìm đến nhà Mão không ngớt.

Sách tử vi có nói, dù hiện tại nghèo khó đến mấy thì sau ngưỡng 35 con giáp giàu sang này càng làm ăn vượng phát. Càng chăm làm điều thiện, tiêu xài phóng khoáng Mão càng kiếm được bộn tiền, trở thành đại gia khét tiếng.

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Giàu có là thế nhưng Ngọ không phải là người sống thực dụng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Háo thắng, ham chơi và khá lông bông nhưng đấy chỉ là Ngọ của những ngày chập chững vào đời. Một khi đã quyết tâm, đã đặt ra mục tiêu cho mình Ngọ sẽ dốc cạn sức lực để có được thứ mình muốn. Nhờ thế, càng về hậu vận Ngọ càng phú quý phát tài, nhà xe có đủ.

Giàu có là thế nhưng Ngọ không phải là người sống thực dụng. Họ trân trọng những giá trị tinh thần, biết cách đối nhân xử thế nên tích được nhiều công đức, tâm càng an lộc càng vượng.

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Càng thoải mái yêu đời, biết cách hưởng thụ cuộc sống tâm thế Tý càng hân hoan rộng mở, khơi dậy hứng khởi để họ thỏa sức sáng tạo - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Đứng đầu danh sách 12 con giáp nên chẳng ai có thể phủ nhận sự thông minh, tài năng và bản lĩnh của người tuổi Tý. Ở con giáp này có sự tự tin, kiên định và ý chí quật cường khiến ai cũng dè chừng. Bởi lẽ, một khi đã quyết tâm làm điều gì họ sẽ nỗ lực không ngừng để có cho bằng được thứ mình muốn.

Sách tử vi con giáp có nói, càng thoải mái yêu đời, biết cách hưởng thụ cuộc sống tâm thế Tý càng hân hoan rộng mở, khơi dậy hứng khởi để họ thỏa sức sáng tạo. Thế nên, càng biết cách tiêu tiền Tý càng kiếm được gấp bội.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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Nhờ phúc phần trời cho, 3 con giáp may mắn này sẽ có tài lộc rủng rỉnh, cơ hội phát tài tìm đến tận cửa, đổi đời chỉ trong chớp mắt.

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