Tử vi tuần mới 12 con giáp (16/3- 22/3/2020): Dần quơ tay là có tiền, Mão được thần tài chấm số đỏ, Tỵ xui xẻo đủ đường

Nổi tiếng là con giáp thông minh, mưu mẹo nhưng Tý đừng cậy mình khôn ngoan hơn người mà đưa ra những yêu sách. Bạn càng ngạo mạn sẽ càng khiến mọi người giữ khoảng cách, chán ghét mà muốn tránh xa.

Chẳng cần tốn tiền đi xem bói, chỉ cần xem tử vi tuần mới 12 con giáp (16/3 – 22/3/2020) này bạn đã biết rõ vận mệnh tài lộc, tình duyên của mình trong 7 ngày tới.

Xem tử vi tuần mới của 12 con giáp có nói, dẫu biết rằng công việc áp lực khiến Sửu mệt mỏi, luôn phải căng thẳng suy nghĩ đối sách để giải quyết những khúc mắc, rắc rối. Tuy nhiên, dù bận rộn đến mấy Sửu cũng đừng quên giữ gìn sức khỏe .

Xem tử vi tuần mới cho thấy, Tý cần kiên nhẫn hơn trong công việc. Nếu không, bạn sẽ xảy ra mâu thuẫn với đồng nghiệp, cấp trên, từ đấy sự nghiệp xuống dốc không phanh.

Từ giữa tuần trở đi, nhờ có cát tinh chiếu mệnh nên công việc của Sửu sẽ có những chuyển biến tích cực. Làm ăn suôn sẻ, đại cát đại lợi chính là phúc phần trời cho con giáp may mắn nhất tuần này.

Tuổi Dần

Mạnh mẽ, bản lĩnh và kiên định với mục tiêu đã đề ra nên dù trầy trật lắm phen, thất bại nhiều lần Dần vẫn không bỏ cuộc. Vậy nên, trong 7 ngày tới con giáp này sẽ quơ tay là hốt bạc, kiếm tiền cực dễ dàng.

Không chỉ tuần mới này, nửa cuối tháng 3/2020 Dần sẽ ngập trong nhung lụa, cứ thế mà giàu khiến ai cũng hờn.

Cuối tuần này, đã có thần tài chấm số đỏ nên Mão sẽ nhận tin vui tài lộc, tiền ùa vào nhà - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Nếu được cấp trên giao cho một nhiệm vụ khó nhằn Mão đừng chần chừ mà nhận lấy ngay. Đây không chỉ là cơ hội để tự thử thách mình, mà còn là thời cơ để bạn chứng minh năng lực.

Cuối tuần này, đã có thần tài chấm số đỏ nên Mão sẽ nhận tin vui tài lộc, tiền ùa vào nhà, muốn khổ cũng chẳng được.

Tuổi Thìn

Sinh ra đã ngậm thìa vàng nhưng Thìn không hề ỷ lại vào mẹ cha hay gia thế. Họ nỗ lực làm việc, không ngừng phấn đấu để khẳng định thực lực, tài năng của bản thân.

Sách tử vi năm Canh Tý 2020 có nói, tháng 3 này chính là thời hoàng kim của Thìn, nhất là tuần thứ 3 của tháng. Rung đùi hốt bạc, nằm ngửa mà ăn chính là phúc phần con giáp giàu có này nắm chắc trong tay.

Tuổi Tỵ

Bị sao xấu chiếu mệnh, tiểu nhâm hãm hại nên người tuổi Tỵ sẽ có tuần mới không mấy suôn sẻ. Thậm chí, con giáp xui xẻo này còn đối diện với nguy cơ lâm vào cảnh nợ nần, thất bại trong sự nghiệp.

Nếu không bình tĩnh giải quyết khó khăn, nếu cứ “giận cá chém thớt” thì một nửa dù yêu thương Tỵ đến mấy cũng chẳng còn đủ kiên nhẫn mà ở bên bạn.

Hãy nhớ, trên đời này chẳng ai cho không ai thứ gì, cái gì cũng có cái giá của nó - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Ngọ sẽ có khá nhiều cơ hội mới trong công việc, tuy nhiên, con giáp này cần tỉnh táo để không bị kẻ xấu qua mặt. Hãy nhớ, trên đời này chẳng ai cho không ai thứ gì, cái gì cũng có cái giá của nó.

Ngọ đừng vội vàng đặt lòng tin vào bất cứ ai, nếu không khi bị phản bội bạn sẽ lâm vào cảnh trắng tay, chẳng còn đồng nào trong túi.

Tuổi Mùi

Những áp lực trong công việc khiến Mùi mệt mỏi đến mức muốn gây chiến với cả thiên hạ. Họ nóng nảy, bực dọc mà mất kiểm soát cảm xúc nên càng dễ đưa ra những quyết định sai lầm.

Mùi cần bình tâm suy nghĩ về mọi điều, cẩn trọng trong công việc nếu không bạn phải trả giá đắt bằng chính tương lai của mình.

Tuổi Thân

Được cát tinh chiếu mệnh, quý nhân nâng đỡ nên Thân sẽ có tuần mới đỏ chót như son, vui vẻ yêu đời. Càng dấn thân, chăm chỉ làm việc con giáp may mắn này càng gặt hái những thành quả đáng ngưỡng mộ trong sự nghiệp.

Không chỉ 7 ngày tới, mà nửa cuối tháng 3/2020 con giáp giàu có này sẽ ôm hết của nả trong thiên hạ vào nhà.

Dậu cần học cách lắng nghe, thấu hiểu để có thể đạt được hiệu quả cao nhất trong công việc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Những khúc mắc trong công việc, bất đồng với đồng nghiệp khiến Dậu khá căng thẳng, mệt mỏi trong tuần làm việc mới này.

Thay vì cố chấp với ý niệm của mình, Dậu cần học cách lắng nghe, thấu hiểu để có thể đạt được hiệu quả cao nhất trong công việc.

Tuổi Tuất

Tuất sẽ có cơ hội tỏa sáng trong sự nghiệp, thăng chức tăng lương và đạt được những thành quả đáng ngưỡng mộ.

Thế nên, chỉ cần đừng từ bỏ ước mơ, dám nghĩ dám làm thì tài khoản ngân hàng của Tuất sẽ nhảy số liên tục.

Tuổi Hợi

Hợi sẽ có tuần mới không suôn sẻ với vô số tai bay vạ gió tìm đến đời mình. Dẫu chẳng bao giờ hơn thua hay ganh ghét ai, sống hiền hòa nhưng vẫn có tiểu nhân rình rập “chơi xấu” con giáp này.

Thế nên, Hợi cần sáng suốt trong mọi điều để bảo vệ mình trước những thị phi. Chỉ cần bình yên vô sự vượt qua tuần mới này thì Hợi sẽ lại may mắn tài lộc, vận đỏ như son.

*Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.