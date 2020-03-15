3 con giáp kiếm được bộn tiền, cứ thế mà giàu, đời sang trang mới trong 45 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 15/03/2020 05:30

Người thuộc danh sách 3 con giáp giàu có, vận đỏ như son này sẽ bỗng chốc đổi đời, tiền nhiều vô kể, cứ vơi lại đầy trong 45 ngày tới.

Sách tử vi năm Canh Tý 2020 có nói, 3 con giáp giàu có này sẽ ôm hết của nả trong thiên hạ vào nhà, người nghèo sẽ trở nên giàu có, người giàu sẽ càng phát tài cực to.

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Kiếm được nhiều tiền, quơ tay là hốt bạc, càng về cuối tháng 4 càng giàu ú ụ chính là phúc phần mà bề trên đã an bài cho Ngọ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Ngọ nổi tiếng là con giáp khôn ngoan, cá tính và dám dấn thân. Thế nên, dù cuộc đời có vùi dập không ít lần, nếm trải vô số thất bại trong sự nghiệp thì con giáp may mắn này vẫn vững vàng vượt qua tất cả. Không sợ khó, chẳng sợ khổ nên sự nghiệp của Ngọ ngày càng phát triển.

Tử vi năm 2020 có nói, trong 49 ngày tới Ngọ sẽ gặp vận đỏ trời cho, phúc lành ập xuống đầu. Kiếm được nhiều tiền, quơ tay là hốt bạc, càng về cuối tháng 4 càng giàu ú ụ chính là phúc phần mà bề trên đã an bài cho Ngọ.

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 Làm một hưởng mười, doanh thu tăng vọt là những gì Thân nắm chắc trong tay - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Nhanh nhẹn, hoạt bát và khéo léo trong đối đãi với đời nên Thân được rất nhiều người quý mến, thương yêu. Quý nhân phù trợ, bề trên nâng đỡ nên dù bị tiểu nhân quấy phá, kẻ xấu hãm hại Thân vẫn bình yên vô sự vượt qua đại hạn đế nhận lấy những thành quả xứng đáng với công sức mình bỏ ra.

Từ nửa cuối tháng 3/2020 cuộc đời của Thân sẽ thăng hoa ngoạn mục. Sau những kinh nghiệm, kiến thức và vốn liếng tích lũy được Thân hãy dựa vào đấy để đẩy mạnh công việc làm ăn. Làm một hưởng mười, doanh thu tăng vọt là những gì Thân nắm chắc trong tay.

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May mắn theo chân còn giúp Hợi có của ăn của để, của nả đầy nhà khiến ai cũng hờn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Hiền lành, tốt bụng lại chịu thương chịu khó nên người tuổi Hợi dễ dàng chiếm được cảm tình của đồng nghiệp, cấp trên. Hơn cả, nhờ có sự tận tụy, nhiệt thành và thông minh trong công việc nên ngay từ thuở độc thân con giáp giàu sang này đã có của nả đầy nhà.

Những tháng đầu năm Canh Tý 2020 không mấy như ý. Thế nhưng, từ nửa cuối tháng 3 đến hết tháng 4 Hợi sẽ có cơ hội phát tài phát lộc, tiêu tiền khỏi nghĩ. May mắn theo chân còn giúp họ có của ăn của để, của nả đầy nhà khiến ai cũng hờn.

* Thông tin trong bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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Nhờ được cát tinh chiếu mệnh, thần tài chấm số đỏ nên 3 con giáp may mắn này sẽ có lộc lá đầy nhà, bạc tiền dư dả, cuộc sống thăng hoa ngoạn mục.

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