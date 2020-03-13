3 con giáp tài khoản nhảy số ầm ầm, tiền xông vào cửa, song hỷ lâm môn trong 15 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 13/03/2020 16:30

Nhờ được cát tinh chiếu mệnh, thần tài chấm số đỏ nên 3 con giáp may mắn này sẽ có lộc lá đầy nhà, bạc tiền dư dả, cuộc sống thăng hoa ngoạn mục.

Chẳng cần cậy nhờ vào bất cứ ai thì top con giáp may mắn này cũng sẽ làm một hưởng mười, giàu ú ụ trong 15 ngày tới.

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Trong 15 ngày tới Dậu sẽ như chuột sa chĩnh gạo, sự nghiệp thăng hoa, phát tài phát lộc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu dù là đàn ông hay phụ nữ đều hiền lành, điềm đạm nhưng không hề dễ bị ức hiếp. Ở con giáp này có sự gan lì, ngoan cường và không sợ bất cứ điều gì. Vậy nên, dù đã có lúc tưởng chừng như lâm vào đường cùng nhưng Dậu vẫn lật ngược thế cờ, tìm ra hướng đi mới cho sự nghiệp của mình.

Nhờ thế, càng khổ cực Dậu càng tìm ra nhiều cơ hội kiếm tiền phù hợp với khả năng của mình. Đặc biệt, trong 15 ngày tới Dậu sẽ như chuột sa chĩnh gạo, sự nghiệp thăng hoa, phát tài phát lộc.

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Dù làm công hay làm chủ Ngọ cũng có túi tiền rủng rỉnh, cứ vơi lại đầy - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Canh Tý 2020 là năm mang lại nhiều phúc lộc cho người tuổi Ngọ, càng chăm chỉ làm việc con giáp may mắn này càng lắm của nhiều tiền. Sự nghiệp có nhiều bứt phá, thăng quan tiến chức và được cấp trên cất nhắc nên càng về cuối năm Ngọ càng sung túc đủ đầy.

Nhờ được sao Hồng Loan chiếu mệnh nên trong 15 ngày tới, dù làm công hay làm chủ Ngọ cũng có túi tiền rủng rỉnh, cứ vơi lại đầy.

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Tỵ sẽ có công việc như ý, làm gì cũng thuận lợi suôn sẻ, mang về lợi nhuận cực lớn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Vốn là con giáp cá tính, tài năng và chẳng biết sợ khổ là gì nên ngay từ những ngày đầu lập nghiệp con giáp này đã có của ăn của để, tiền nhiều vô kể. Mua nhà sắm xe, thoải mái tiêu pha là điều Tỵ nắm chắc trong tay.

Nửa cuối tháng 3/2020, Tỵ sẽ có công việc như ý, làm gì cũng thuận lợi suôn sẻ, mang về lợi nhuận cực lớn. Đặc biệt, nếu làm những nghề đòi hỏi doanh số thì đây chính là thời điểm bạn có được những bứt phá ngoạn mục chốn công sở.

*Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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Sách tử vi năm Canh Tý 2020 có nói, trong nửa đầu năm những con giáp may mắn sau sẽ được thần tài chấm số đỏ, tiền ập vào nhà tới tấp.

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