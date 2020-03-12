Top con giáp biết nắm bắt thời cơ, kiếm tiền cực đỉnh, tháng 3/2020 vận khí xung thiên

Tâm linh - Tử vi 12/03/2020 11:54

Số trời đã định, 3 con giáp may mắn này sẽ vượt qua mọi khó khăn, cơ cực để vươn lên làm đại gia, giàu nứt đố đổ vách trong tháng 3/2020.

Nếu thuộc danh sách 3 con giáp may mắn này bạn sẽ hốt hết của nả trong thiên hạ vào nhà, giàu nhanh đến chóng mặt.

con giap may man 1
Khổ tận cam lai, sau những thách thức của số phận con giáp giàu có này sẽ kiếm được bộn tiền - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Là người lạc quan, yêu đời và dám hết mình với đam mê nên dù làm thuê hay làm chủ thì con giáp bản lĩnh này vẫn kiếm được bộn tiền. Dù gặp phải khó khăn trong cuộc sống, thất bại trong công việc Ngọ cũng chưa bao giờ từ bỏ ước mơ, hoài bão của mình.

Khổ tận cam lai, sau những thách thức của số phận con giáp giàu có này sẽ kiếm được bộn tiền. Sự nghiệp thăng tiến, tiền ùa vào nhà, thu nhập được cải thiện đáng kể chính là lá số tử vi trời đã an bài cho Ngọ.

con giap may man 2
Tý dù là đàn ông hay phụ nữ đều có cơ hội phát triển sự nghiệp, làm ăn vượng phát - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Thông minh, bản lĩnh và dám dấn thân, có khát khao làm giàu nên người tuổi Tý có những bước đi khá khác người. Họ đi tắt đón đầu, dùng đầu óc để phân tích và nhạy bén trước thời cuộc nên chẳng mấy chốc mà gặt hái thành công chốn thương trường.

Sách tử vi năm Canh Tý 2020 có nói, Tý dù là đàn ông hay phụ nữ đều có cơ hội phát triển sự nghiệp, làm ăn vượng phát. Làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật, cứ thế mà đổi đời chính là những gì Tý nắm chắc trong tay.

con giap may man 3
Nếu đang ấp ủ kế hoạch kinh doanh Dần hãy bắt tay vào thực hiện ngay để không bỏ lỡ thời cơ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tử vi học có nói, Dần là con giáp mạnh mẽ, quật cường và chưa bao giờ biết khuất phục là gì. Thế nên, những năm tháng đầu đời dù phải ngậm đắng nuốt cay, trầy da tróc vảy Dần vẫn vươn lên, gặt hái được khá nhiều thành công trong sự nghiệp.

Từ đây đến cuối tháng 3/2020, Dần sẽ đại cát đại lợi, phất lên chỉ sau một đêm. Thế nên, nếu đang ấp ủ kế hoạch kinh doanh Dần hãy bắt tay vào thực hiện ngay để không bỏ lỡ thời cơ.

* Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

3 con giáp phát tài cực to, cứ thế mà giàu, cuối năm sung túc đủ đầy

3 con giáp phát tài cực to, cứ thế mà giàu, cuối năm sung túc đủ đầy

Từ đây đến cuối năm Canh Tý 2020, những con giáp may mắn này sẽ ăn nên làm ra, nợ mấy cũng trả sạch, kiếm tiền dễ như trở bàn tay.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi năm Canh Tý con giáp giàu có con giáp giàu sang

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 26 phút trước
Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Tâm sự 5 giờ 41 phút trước
Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Tâm sự gia đình 5 giờ 56 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 38 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 26 phút trước
Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Sao quốc tế 7 giờ 27 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 36 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 44 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 36 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 13 giờ 41 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn