3 con giáp phát tài cực to, cứ thế mà giàu, cuối năm sung túc đủ đầy

Tâm linh - Tử vi 11/03/2020 16:06

Từ đây đến cuối năm Canh Tý 2020, những con giáp may mắn này sẽ ăn nên làm ra, nợ mấy cũng trả sạch, kiếm tiền dễ như trở bàn tay.

Lộc lá tề tựu, quý nhân tương trợ, thần tài rót lộc vào nhà nên 3 con giáp may mắn này sẽ có của nả chất đống, cứ thế mà phát tài trong năm 2020.

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Hợi có cơ may đổi đời, kiếm tiền cực đỉnh, chẳng mấy chốc mà trở nên giàu có - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Dĩ hòa vi quý, sống khiêm nhường và chẳng bao giờ vì lợi ích của mình mà làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người khác nên Hợi được nhiều người kính nể, thương yêu. Nhờ thế, con giáp giàu có này được bề trên nâng đỡ, cát tinh thương yêu mà ban cho vô số cơ hội kiếm tiền.

Sách tử vi năm Canh Tý 2020 có nói, trước đây khổ cực, nợ nần bao nhiêu thì trong tháng 3 này người tuổi Hợi sẽ trả sạch. Chẳng những thoát nghèo, Hợi còn có cơ may đổi đời, kiếm tiền cực đỉnh, chẳng mấy chốc mà trở nên giàu có.

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Dậu sẽ làm đâu thắng đó, công thành danh toại - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Hiền lành, điềm đạm và chăm chỉ nên dù sinh ra trong nghèo khó người tuổi Dậu vẫn có thể dựa vào thực lực để vươn lên. Càng dám nghĩ dám làm, dám ước mơ và theo đuổi đam mê con giáp bản lĩnh này càng có tương lai xán lạn, thăng tiến cực nhanh.

Từ tháng 3/2020 đến cuối năm, nhờ có bề trên chiếu cố, thần Phật thương yêu Dậu sẽ làm đâu thắng đó, công thành danh toại. Đặc biệt, nếu được cấp trên giao cho trọng trách khó nhằn thì bạn đừng chần chừ mà nhận lấy ngay. Đấy chính là cơ hội để Dậu khẳng định vị thế chốn công sở.

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Tháng 3/2020 chính là thời khắc đáng mong chờ nhất năm của người tuổi Mùi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi dù là đàn ông hay phụ nữ đều sống tình cảm, biết điều và có tham vọng. Dẫu hiền lành là thế nhưng một khi đã dấn thân làm việc, đã dốc cạn tâm sức để cống hiến thì hiếm ai có được hiệu suất công việc cao như Mùi.

Các chuyên gia phong thủy dự báo rằng, tháng 3/2020 chính là thời khắc đáng mong chờ nhất năm của người tuổi Mùi. Từ đây, tiền cứ thế mà chảy vào túi, số dư trong tài khoản tăng liên tục, tiêu mãi cũng không hết chính là may mắn mà Mùi có được.

* Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

3 con giáp làm ít hưởng nhiều, tiền chất chật két trong năm Canh Tý 2020

3 con giáp làm ít hưởng nhiều, tiền chất chật két trong năm Canh Tý 2020

Khổ tận cam lai, sau những khốn khó, cơ cực những con giáp giàu có này sẽ hút cạn lộc trời, quơ tay là có tiền khiến ai cũng thầm ngưỡng mộ.

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