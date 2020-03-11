3 con giáp làm ít hưởng nhiều, tiền chất chật két trong năm Canh Tý 2020

Tâm linh - Tử vi 11/03/2020 12:00

Khổ tận cam lai, sau những khốn khó, cơ cực những con giáp giàu có này sẽ hút cạn lộc trời, quơ tay là có tiền khiến ai cũng thầm ngưỡng mộ.

Chẳng những làm một hưởng mười, lắm của nhiều tiền 3 con giáp giàu có này sẽ có tử vi năm Canh Tý 2020 đỏ chót như son, càng về cuối năm càng phát tài phát lộc.

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Mùi được nhiều người quý mến, thương yêu và hỗ trợ hết lòng trong sự nghiệp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Trời sinh Mùi là con giáp thông minh, sắc sảo và khéo léo trong đối nhân xử thế. Dù bực tức, nóng giận đến mấy con giáp bản lĩnh này vẫn tự nhắc mình không được gây ra những sai lầm đáng tiếc, kiểm soát cảm xúc. Thế nên, Mùi được nhiều người quý mến, thương yêu và hỗ trợ hết lòng trong sự nghiệp.

Khổ tận cam lai, Canh Tý 2020 chính là thời hoàng kim để con giáp may mắn này đổi đời. Làm gì cũng gặt hái được thành quả đáng ngưỡng mộ, được thần tài chấm số đỏ nên Mùi làm ít hưởng nhiều, muốn khổ cũng chẳng được.

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Trong 20 ngày cuối tháng Tý sẽ có tài lộc phát đạt, phúc lộc tề tựu - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Khôn ngoan, bản lĩnh và có gan làm giàu nên người tuổi Tý luôn biết cách nắm bắt cơ hội để kiếm tiền. Càng gian khổ, khốn khó Tý càng vững vàng trước sóng gió, nỗ lực chiến thắng nghịch cảnh. Nhờ thế, dù nếm trải vô vàn thử thách con giáp giàu sang này vẫn không hề hấn gì. Thậm chí, càng về hậu vận Tý càng giàu ú ụ.

Sách tử vi tháng 3/2020 có nói, trong 20 ngày cuối tháng Tý sẽ có tài lộc phát đạt, phúc lộc tề tựu. Dù làm công hay làm chủ Tý cũng có số dư trong tài khoản tăng đột biến, nhìn vào bảng lương mà choáng váng với số tiền mình làm ra.

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Tuất nếu không là đại gia cũng có nhà cao cửa rộng, không sở hữu siêu xe cũng dễ dàng tậu ô tô - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Canh Tý 2020 là năm mang lại phúc lộc cho người tuổi Tuất. Thế nên, Tuất không cần phải chấp nhặt phường tiểu nhân, cũng đừng lời qua tiếng lại với những kẻ ganh ghét, đố kỵ với mình. Chỉ cần bỏ ngoài tai thị phi, tập trung phát triển sự nghiệp thì Tuất ắt trở thành đại gia.

Từ đây đến cuối năm, Tuất nếu không là đại gia cũng có nhà cao cửa rộng, không sở hữu siêu xe cũng dễ dàng tậu ô tô. Nằm ngửa mà ăn, rung đùi hốt bạc chính là phúc phần trời đã an bài cho con giáp giàu có này trong năm 2020.

*Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

3 con giáp tài lộc nở rộ, cuộc sống sung túc, quơ tay là có tiền trong tháng 3/2020

3 con giáp tài lộc nở rộ, cuộc sống sung túc, quơ tay là có tiền trong tháng 3/2020

Sách tử vi 12 con giáp chỉ rõ, nếu thuộc danh sách 3 con giáp giàu có nhất tháng 3/2020 này bạn sẽ quơ tay là có tiền, đổi đời chỉ sau một đêm.

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