Sau rằm tháng 2: 3 con giáp may mắn ngập trời, kiếm tiền cực đỉnh, giàu sang vô đối

Tâm linh - Tử vi 08/03/2020 12:00

Số trời đã định, sau rằm tháng 2 âm lịch top con giáp may mắn này sẽ uống no lộc trời, kiếm tiền dễ như trở bàn tay, trở thành đại gia chỉ trong tích tắc.

Dù hiện tại khó khăn, cơ cực đến mấy thì sau rằm tháng 2 những con giáp may mắn này cũng mang xe tải đi chở tiền, chất chật nhà cũng không xuể.

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Càng về cuối năm Canh Tý 2020 Dần càng có lộc lá đầy nhà, giàu bất chấp, sang bất ngờ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Thông minh, bản lĩnh, dám theo đuổi đam mê đến cùng nên dù hiện tại khổ cực đến mấy thì sau rằm tháng 2 con giáp giàu có này cũng đổi vận ngoạn mục. Mọi xui xẻo đều ở lại phía sau để nhưỡng chỗ cho may mắn tài lộc ập xuống đầu Dần.

Làm một hưởng mười, tiền nhiều vô kể, thăng chức tăng lương ầm ầm chính là lá số tử vi trời đã chấm cho Dần. Không chỉ tháng 2 âm lịch, càng về cuối năm Canh Tý 2020 con giáp này càng có lộc lá đầy nhà, giàu bất chấp, sang bất ngờ.

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Con giáp may mắn này sẽ làm đâu thắng đó, thuận buồm xuôi gió, càng về cuối tháng càng giàu ú ụ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Ngọ có óc sáng tạo hơn người, dù ham chơi, bất cần là thế nhưng một khi đã chú tâm làm việc ai cũng phải kiêng dè. Càng quyết tâm, nỗ lực vươn lên con giáp may mắn này càng ôm hết của nả trong thiên hạ vào nhà, thành công vang dội trong nửa cuối tháng 2 âm lịch.

Đặc biệt, nhờ khéo léo trong đối nhân xử thế nên Ngọ gầy dựng được rất nhiều mối quan hệ tốt đẹp. Đây chính là quý nhân sẵn sàng nâng đỡ, hỗ trợ Ngọ hết lòng trong sự nghiệp. Thế nên, con giáp may mắn này sẽ làm đâu thắng đó, thuận buồm xuôi gió, càng về cuối tháng càng giàu ú ụ.

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Tý sẽ có sự nghiệp thăng hoa, công danh rộng mở, càng về cuối tháng càng ăn nên làm ra, đắc tài đắc lộc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Bỏ lại sau lưng những điều không may mắn, sau rằm tháng 2 người tuổi Tý sẽ có lộc lá bủa vây, công việc thuận buồm xuôi gió. Sự nghiệp thăng hoa, công danh rộng mở, càng về cuối tháng càng ăn nên làm ra, đắc tài đắc lộc nên Tý sẽ tha hồ ăn sung mặc sướng.

Sách tử vi năm Canh Tý 2020 chỉ rõ, nếu làm công ăn lương Tý sẽ được cấp trên cất nhắc lên vị trí cao hơn. Nếu tự đứng ra kinh doanh thì Tý ắt một vốn bốn lời, suôn sẻ hanh thông đến ngỡ ngàng.

*Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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