Top con giáp thu nhập tăng mạnh, sự nghiệp thăng hoa, trở thành tỷ phú trong 99 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 06/03/2020 16:15

Số trời đã định, trong 99 ngày tới những con giáp may mắn này sẽ có tài vận thăng hoa, tiền ùa vào nhà, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ.

Chỉ cần có gan làm giàu, nỗ lực không ngừng thì 3 con giáp may mắn này sẽ đại cát đại lợi, quơ tay là có tiền, sung sướng không ai bì kịp.

con giap may man 1
Mùi muốn nghèo cũng không được, nhất định phải giàu to trong năm Canh Tý 2020 này - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Trong 99 ngày tới, người tuồi Mùi sẽ được ơn trên soi chiếu, làm gì cũng may mắn hanh thông. Công việc thuận lợi, sự nghiệp phất lên cực nhanh nên tiền cứ chui vào ví Mùi tới tấp khiến ngay chính họ cũng hoảng hốt trước số tiền mình có được.

Càng về giữa năm 2020 con giáp giàu có này càng vượng vận tài lộc. Làm đâu thắng đó, hỷ sự lâm môn nên Mùi muốn nghèo cũng không được, nhất định phải giàu to trong năm Canh Tý 2020 này.

con giap may man 2
Tiền của bủa vây, càng về cuối năm càng giàu ú ụ chính là phúc phần con giáp giàu sang này xứng đáng nhận được - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Sinh ra đã sung sướng hơn người nên cuộc đời của Thìn luôn bình yên, suôn sẻ. Đặc biệt, từ tháng 3/2020 con giáp may mắn này sẽ đón lộc trời cho, bất ngờ đổi đời. Được sao Thiên Quan chiếu mệnh nên kẻ xấu dù muốn cũng chẳng thể hãm hại, tiểu nhân quấy phá cũng vô ích.

Thay vì chấp nhặt miệng đời, đôi co với tiểu nhân Thìn hãy cứ tập trung phát triển sự nghiệp. Công thành danh toại, tiền của bủa vây, càng về cuối năm càng giàu ú ụ chính là phúc phần con giáp giàu sang này xứng đáng nhận được.

con giap may man 3
Ngọ làm một hưởng mười, tiền của cứ vơi lại đầy, càng về cuối năm càng giàu ú ụ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Phóng khoáng, có óc sáng tạo hơn người lại dám liều lĩnh nên càng dám dấn thân con giáp bản lĩnh này càng tiến xa trên đường công danh. Trong năm Canh Tý 2020, con giáp khôn ngoan này càng gặt hái được những thành tựu đáng ngưỡng mộ, khiến ai nấy đều nể trọng.

Trong 99 ngày tới, Ngọ sẽ hiện thực hóa ước mơ của mình, thăng tiến nhanh chóng trong sự nghiệp. Làm một hưởng mười, tiền của cứ vơi lại đầy, càng về cuối năm càng giàu ú ụ chính là những thành tựu mà con giáp khôn ngoan này đạt được.

*Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

3 con giáp quý nhân vây quanh, may mắn nhất tháng 3/2020

3 con giáp quý nhân vây quanh, may mắn nhất tháng 3/2020

Số trời đã định, nhờ được thần tài nâng đỡ, quý nhân vây quanh nên 3 con giáp may mắn này sẽ ngập trong nhung lụa, giàu nhất tháng 3/2020.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp giàu sang tử vi năm Canh Tý Canh Tý 2020

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 55 phút trước
Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Tâm sự 6 giờ 10 phút trước
Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Tâm sự gia đình 6 giờ 25 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 7 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 55 phút trước
Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Sao quốc tế 7 giờ 56 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 5 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 12 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 5 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 14 giờ 10 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn