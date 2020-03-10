3 con giáp tài lộc nở rộ, cuộc sống sung túc, quơ tay là có tiền trong tháng 3/2020

Tâm linh - Tử vi 10/03/2020 15:59

Sách tử vi 12 con giáp chỉ rõ, nếu thuộc danh sách 3 con giáp giàu có nhất tháng 3/2020 này bạn sẽ quơ tay là có tiền, đổi đời chỉ sau một đêm.

Dù trước đấy khó khăn, chật vật đến mấy thì trong tháng 3/2020 những con giáp giàu có này sẽ hút cạn lộc trời, ôm hết của nả trong thiên hạ vào nhà.

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Nhờ có cát tinh chiếu mệnh nên Hợi ắt trở thành đại gia bạc tỷ, lắm của nhiều tiền - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Trời sinh Hợi là người hiền lành, khéo léo và cực tinh tế trong đối nhân xử thế. Họ có trách nhiệm trong công việc, hết mình vì đam mê và dám dấn thân nên càng nỗ lực vươn lên càng gặt hái được những thành quả đáng ngưỡng mộ trong sự nghiệp.

Xem tử vi tháng 3/2020 có nói, dù làm công hay làm chủ thì từ đây đến cuối tháng con giáp giàu có này sẽ làm một hưởng mười, cứ thế mà phát tài cực to. Đặc biệt, nhờ có cát tinh chiếu mệnh nên Hợi ắt trở thành đại gia bạc tỷ, lắm của nhiều tiền.

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Trong 20 ngày tới, Sửu sẽ được quý nhân đưa đường dẫn lối, làm gì cũng thuận lợi như ý - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Nổi tiếng là người điềm đạm, chân thành và vô cùng chăm chỉ nên Sửu được cấp trên cất nhắc, đồng nghiệp hỗ trợ hết lòng. Được trời ưu ái nhất tử vi năm Canh Tý 2020 nên càng về cuối năm con giáp may mắn này càng vượng vận tài lộc, công danh sự nghiệp xán lạn.

Trong 20 ngày tới, Sửu sẽ được quý nhân đưa đường dẫn lối, làm gì cũng thuận lợi như ý. Đặc biệt, trong 10 ngày tới Sửu sẽ đạp trúng hũ vàng, tiền chất chật ví khiến ai nấy đều ngưỡng mộ.

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Càng về cuối tháng Mùi càng có bạc tiền ăm ắp, phải thức trắng đêm để đếm cũng không xuể - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Thông minh, cá tính nhưng cũng không kém phần tinh tế nên người tuổi Mùi dễ dàng có được thành công trong sự nghiệp. Tuy nhiên, phải chờ đến năm Canh Tý 2020 con giáp này mới bước vào thời hoàng kim của đời mình.

Nhờ không bỏ lỡ thời cơ trời cho, có tham vọng làm giàu nên đa phần người tuổi Mùi sẽ có được cuộc sống ngập trong nhung lụa. Càng về cuối tháng Mùi càng có bạc tiền ăm ắp, phải thức trắng đêm để đếm cũng không xuể.

*Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

Xem tử vi thứ Tư, ngày 11/3/2020 của 12 con giáp cực chính xác

Xem tử vi thứ Tư, ngày 11/3/2020 của 12 con giáp cực chính xác

Trong tử vi thứ Tư ngày 11/3/2020 của 12 con giáp có nói, Tý sẽ liên tục đón tin vui tài lộc, Thân mở mắt là thấy tiền, những con giáp khác có biến động tài chính.

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