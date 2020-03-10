Xem tử vi thứ Tư, ngày 11/3/2020 của 12 con giáp cực chính xác

Tâm linh - Tử vi 10/03/2020 07:09

Trong tử vi thứ Tư ngày 11/3/2020 của 12 con giáp có nói, Tý sẽ liên tục đón tin vui tài lộc, Thân mở mắt là thấy tiền, những con giáp khác có biến động tài chính.

Số trời đã định, tử vi thứ Tư ngày 11/3/2020 của 12 con giáp sẽ có khá nhiều biến chuyển, người thừa thắng xông lên, kẻ lao đao lắm bận vì những sai lầm không đáng có.

Mời các bạn xem tử vi ngày mới 12 con giáp, thứ Tư ngày 11/3/2020 dưới đây:

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Nếu quyết đoán trong công việc thì con giáp may mắn này sẽ ôm về món lợi nhuận cực lớn - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Tư, ngày 11/3/2020 của người tuổi Tý

Ai khổ mặc ai, riêng Tý sẽ có ngày thứ Tư đỏ chót như son với lộc lá đầy nhà. Chỉ cần chớp lấy thời cơ, dám dấn thân và quyết đoán trong công việc thì con giáp may mắn này sẽ ôm về món lợi nhuận cực lớn.

Nếu có giận hờn với người yêu Tý đừng vì cái tôi mà khiến mọi chuyện đi xa hơn. Hãy nhớ, sẽ chẳng ai yêu thương bạn nhiều như một nửa hiện tại.

Tử vi thứ Tư, ngày 11/3/2020 của người tuổi Sửu

Sửu cần cẩn trọng khi đi lại, dù gấp gáp đến mấy cũng phải nhìn trước ngó sau kẻo gặp phải tai nạn đáng tiếc. Hãy nhớ, chỉ cần một phút lơ là bạn có thể trả giá bằng chính sức khỏe của mình.

Nửa cuối ngày của Sửu khá yên ổn, họ sẽ có một ngày làm việc hiệu quả, chào đón ngày mới với khá nhiều may mắn đang chờ đợi phía trước.

Tử vi thứ Tư, ngày 11/3/2020 của người tuổi Dần

Sách tử vi ngày của 12 con giáp có nói, Dần sẽ có thứ Tư khá rắc rối, mọi chuyện dường như rối tung đến mức mất kiểm soát. Nếu không sớm bình tĩnh tháo gỡ từng khúc mắc Dần sẽ bị tiểu nhân lợi dụng, chuyện bé xé ra to, gây ảnh hưởng đến uy tín.

Đứng ngoài thị phi, không đôi co với tiểu nhân chính là cách để Dần vượt qua nghịch cảnh, bảo toàn những gì mình đang có.

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Mão nhận được lộc trời, có cơ may trúng số trong cuối ngày 11/3/2020 này - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Tư, ngày 11/3/2020 của người tuổi Mão

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, Mão sẽ có ngày thứ Tư với khá nhiều điều may mắn. Được quý nhân tương trợ, bề trên nâng đỡ nên Mão làm đâu thắng đó, công việc thuận lợi đến ngỡ ngàng.

Đặc biệt, con giáp này còn nhận được lộc trời, có cơ may trúng số trong cuối ngày 11/3/2020 này.

Tử vi thứ Tư, ngày 11/3/2020 của người tuổi Thìn

Người tuổi Thìn sinh ra đã ngậm thìa vàng, sung sướng an nhàn từ trong trứng nước. Cuộc đời họ hiếm khi phải nếm trải bể dâu, càng không biết khổ cực là gì.

Thế nhưng, trong thứ Tư này Thìn phải đối diện với không ít xui xẻo trong công việc. Bị tiểu nhân quấy phá, hung tinh đeo bám nên Thìn dễ dàng lâm vào cảnh tiền mất tật mang.

Tử vi thứ Tư, ngày 11/3/2020 của người tuổi Tỵ

Nhờ cục diện tam hợp nên người tuổi Tỵ sẽ có ngày mới với nhiều điều mới mẻ. Hãy chớp lấy thời cơ, tận dụng cơ may để vươn lên làm giàu, chiếm thế thượng phong.

Càng dấn thân, càng quyết liệt trong công việc Tỵ càng thêm phúc thêm phần, thăng chức tăng lương.

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Ngọ sẽ ôm hết của nả trong thiên hạ vào nhà - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Tư, ngày 11/3/2020 của người tuổi Ngọ

Nổi tiếng là con giáp ham chơi, bất cần nhưng một khi đã chú tâm làm việc ai cũng phải kiêng dè với hiệu suất công việc của Ngọ.

Trong ngày mới này, Ngọ sẽ ôm hết của nả trong thiên hạ vào nhà, đếm tiền sái tay cũng không xuể.

Tử vi thứ Tư, ngày 11/3/2020 của người tuổi Mùi

Hiền lành, thông minh lại giỏi vun vén nên dù sinh ra trong nghèo khó người tuổi Mùi vẫn có thể vươn lên làm giàu, tự làm đại gia của chính mình khi còn khá trẻ.

Sách tử vi 12 con giáp có nói, trong ngày 11/3/2020 con giáp may mắn này sẽ ăn nên làm ra, kiếm được bộn tiền khiến ai nếu đều ngưỡng mộ.

Tử vi thứ Tư, ngày 11/3/2020 của người tuổi Thân

Nhanh nhẹn, hoạt ngôn lại cực khôn ngoan nên người tuổi Thân sẽ có ngày mới phơi phới hân hoan. Chỉ cần không từ bỏ mục tiêu, theo đuổi ước mơ thì mọi chướng ngại đều chỉ là phép thử với Thân.

Mở mắt là thấy tiền, nhắm mắt lộc lá đầy nhà chính là lá số tử vi trời đã an bài cho con giáp giàu có này.

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Dậu sẽ sung túc an nhàn, chỉ việc nằm ngửa mà ăn - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Tư, ngày 11/3/2020 của người tuổi Dậu

Chịu thương chịu khó, chăm chỉ siêng năng lại chẳng bao giờ se sua hay hơn thua với ai nên Dậu được quý nhân thương yêu. Dù gặp phải không ít xui xẻo nhưng Dậu vẫn có thể bình yên vô sự vượt qua nghịch cảnh.

Không chỉ thứ Tư này, mà cả tuần thứ hai của tháng 3 người tuổi Dậu sẽ sung túc an nhàn, chỉ việc nằm ngửa mà ăn.

Tử vi thứ Tư, ngày 11/3/2020 của người tuổi Tuất

Tình cảm của người tuổi Tuất sẽ gặp chút trắc trở trong ngày mới này. Nếu khéo léo ứng xử con giáp may mắn này sẽ giúp tình cảm lứa đôi thêm gắn kết, nếu cư xử thô lỗ thì chính Tuất phải trả giá đắt cho sai lầm của mình.

Không như vận tình duyên, tài lộc của người tuổi Tuất khá vượng trong thứ Tư này. Càng về cuối ngày Tuất càng có tài chính thăng hoa, tiền nhiều vô kể.

Tử vi thứ Tư, ngày 11/3/2020 của người tuổi Hợi

Sách tử vi 12 con giáp có nói, trong ngày thứ Tư 11/3/2020 người tuổi Hợi sẽ được cát tinh soi chiếu, thăng tiến không ngừng.

Dù làm công ăn lương hay làm chủ Hợi cũng chẳng cần lo lắng chuyện tiền nong, cứ thế mà giàu ú ụ khiến ai nấy đều ngưỡng mộ.

*Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả. 

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