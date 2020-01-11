Tử vi tuần mới 12 con giáp (13/1 - 19/1): Dần lộc về ào ào, Tỵ tiền nhiều không kể xiết, Ngọ gặp họa hao tài

Xem tử vi tuần mới của 12 con giáp từ ngày 13/1 đến 19/1/2020 chỉ rõ, Tý sẽ gặp khá nhiều khó khăn trong công việc, cuộc sống. Chính vì hấp tấp, bốc đồng mà đưa ra những quyết định sai lầm nên con giáp xui xẻo này phải trả giá khá đắt.

Sách tử vi tuần mới 12 con giáp có nói, trong 7 ngày tới vận số tài lộc, tình duyên và sự nghiệp của 12 con giáp sẽ có khá nhiều biến động. Người ăn nên làm ra, kẻ bị vận đen đeo bám, xui xẻo đủ đường.

Được cát tinh chiếu mệnh, bề trên nâng đỡ nên người tuổi Sửu sẽ có tử vi tuần mới đỏ chót như son. Sửu làm gì cũng may mắn hanh thông, đại cát đại lợi. Dù bị tiểu nhân giăng lưới, âm mưu phá hoại nhưng con giáp khôn ngoan này vẫn bình an vô sự vượt qua kiếp nạn.

Vậy nên, để hạn chế rủi ro, biến hung thành cát Tý hãy thận trọng trước mọi điều. Hãy đứng ngoài thị phi, mặc kệ miệng đời mà tập trung làm việc của mình. Có như thế bạn mới vượt qua vận hạn, chiến thắng số phận.

Càng về cuối tuần Sửu càng vượng tài vượng lộc, phú quý phát tài khiến ai nấy đều ngưỡng mộ sự khôn ngoan của họ.

Tuổi Dần

Lộc về ào ào, tiền ập xuống đầu chính là phúc phần mà con giáp giàu có này nhận được trong tuần mới này. Nhờ cát tinh gia hộ nên càng về cuối tuần Dần càng ăn nên làm ra, lắm của nhiều tiền.

Thế nên, nếu hiện tại đang ấp ủ kế hoạch kinh doanh, lấn sân sang lĩnh vực khác thì đây chính là thời cơ nghìn năm có một để Dần khẳng định chính mình.

Mão sẽ có 7 ngày mới phơi phới hân hoan, làm ăn thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Theo tử vi tuần mới từ ngày 13/1 đến 19/1/2020 của 12 con giáp, Mão sẽ có 7 ngày mới phơi phới hân hoan, làm ăn thuận lợi. Chỉ cần dám nghĩ dám làm, nỗ lực vươn lên con giáp này ắt có được những gì mình mong muốn.

Chẳng những đỏ vận tài lộc, tình duyên của Mão cũng ấm êm viên mãn, hạnh phúc nồng nàn khiến ai cũng ngưỡng mộ.

Tuổi Thìn

Vận tài chính của người tuổi Thìn sẽ có chuyển biến tích cực trong tuần mới này. Không cần lo nghĩ chuyện tiền nong, cứ thế mà phất lên như diều gặp gió chính là phúc phần Thìn xứng đáng nhận được.

Tuy nhiên, chuyện tình cảm của Thìn lại khá sóng gió. Nếu không học cách trân trọng những gì mình đang có, kiểm soát cảm xúc thì Thìn sẽ khiến một nửa của mình tổn thương mà buông tay, rời xa bạn mãi mãi.

Tuổi Tỵ

Tài lộc của người tuổi Tỵ sẽ khởi sắc rực rỡ trong tử vi tuần mới này. Dù làm công ăn lương hay làm chủ Tỵ cũng có tiền bạc về nhiều không kể xiết, đếm sái tay cả đêm mới xuể.

Thế nhưng, Tỵ đừng vì kiếm tiền quá dễ mà hoang phí, vung tay quá trán nếu không bạn sẽ nhanh chóng mất đi những gì mình đang có.

Ngọ cần thận trọng trước những quyết định quan trọng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ sẽ có tuần mới không mấy suôn sẻ. Bị hung tinh chiếu mệnh, tiểu nhân quấy phá nên Ngọ gặp phải khá nhiều phiền toái, tiền mất tật mang.

Để hạn chế rủi ro, Ngọ cần thận trọng trước những quyết định quan trọng. Đừng dễ dàng tin tưởng bất cứ ai, cũng đừng cho ai vay mượn tiền bạc kẻo tiền mất tật mang.

Tuổi Mùi

Công danh, sự nghiệp của người tuổi Mùi sẽ phất lên như diều gặp gió trong tuần mới này. Chẳng những có cơ hội thăng chức tăng lương, được nhận khoản tiền thưởng Tết hậu hĩnh, tương lai của Mùi còn xán lạn bội phần.

Sang tử vi năm 2020, con giáp may mắn này càng tha hồ nằm trên đống vàng, sung túc cả năm.

Tuổi Thân

Bị hung tinh đeo bám, vận xấu theo chân nên Thân sẽ gặp phải khá nhiều chuyện ngoài ý muốn. Thế nhưng, thay vì nản chí mà buông xuôi Thân hãy vực dậy tinh thần để lấy lại những gì đã mất.

Trong họa có phúc, dẫu bị kẻ xấu lừa gạt nhưng nhờ thế mà Thân nhận ra ai mới là người thật tâm đối đãi với mình, ai là kẻ phản trắc.

Cuối tuần này, nhờ được cát tinh tương trợ nên Dậu sẽ dần lấy lại may mắn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Hiền lành, chịu thương chịu khó nhưng do không biết cách ăn nói nên Dậu làm mất lòng khá nhiều người. Thay vì nghĩ gì nói nấy, Dậu cần cẩn thận hơn kẻo rước phiền toái vào người, bị hiểu lầm đáng tiếc.

Cuối tuần này, nhờ được cát tinh tương trợ nên Dậu sẽ dần lấy lại may mắn, tài lộc ào ào đổ vào túi.

Tuổi Tuất

Chân thành, có trách nhiệm trong công việc và nhìn xa trông rộng nên người tuổi Tuất sớm gặt hái thành công trong sự nghiệp. Vậy nhưng, chính vì quá chân thành nên Tuất bị người mình tin tưởng “đâm sau lưng”, trầy trật lắm phen.

Sách tử vi tuần mới của 12 con giáp có nói, chỉ cần giữ vững lập trường, chớp lấy thời cơ thì Tuất ắt phát tài cực to, trước năm Canh Tý của nả đầy nhà.

Tuổi Hợi

Thần tài rót tiền vào túi, quý nhân hết lòng chiều chuộng nên Hợi sẽ có tuần mới sung túc an nhàn, càng về cuối tuần càng thăng hoa ngoạn mục.

Nếu đang theo nghiệp buôn bán kinh doanh thì đây chính là lúc để Hợi gom hết của nả trong thiên hạ vào nhà, làm một hưởng mười, đại cát đại lợi.

* Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo!