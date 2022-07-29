Tử vi tuần đầu tiên của tháng 8 (1/8 - 7/8), nhà tiên tri mù dự đoán, 3 con giáp đại cát đại lợi, phất lên làm giàu, tiền bạc dư dôi, sống trong giàu sang, nhung lụa

Tâm linh - Tử vi 29/07/2022 10:45

Tử vi tuần đầu tiên của tháng 8 (1/8 - 7/8), 3 con giá may mắn phất lên làm giàu, tiền bạc dư dả, làm gì cũng thành công.

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn trong tuần đầu tiên của tháng 8 vận trình hanh thông, cát khí dư dả. Con giáp cống hiến hết mình vì công việc giúp cho người tuổi Mão nhận được những lời tán dương và công nhận của cấp trên cùng đồng nghiệp. Lăn xả bất chấp khó khăn, không chấp nhận thất bại, bạn luôn cố gắng tìm thấy lối đi tiếp theo trên con đường gập ghềnh trắc trở.

Con giáp có tam hợp cục vượng duyên, đối với người độc thân thì không quá ảnh hưởng nhưng với người có đôi có lứa, người đã kết hôn thì cực kì có lợi. Vốn có hiểu lầm thì sẽ được hóa giải, vốn đã thân thiết thì càng thêm gắn bó ngọt ngào.

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Người tuổi Thìn trong tuần đầu tiên của tháng 8 vận trình hanh thông - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi sẽ không được suôn sẻ trong công việc vận trình của bạn sẽ có những điều may mắn. Không phải công việc kinh doanh hay làm gì có được tài lộc mà đó là sự đồng tình ủng hộ, giúp đỡ của những người xung quanh giúp cho mọi thứ trôi chảy và không khí vui vẻ.

Chuyện tình cảm hôm nay may mắn rất thích hợp cho những ai muốn phát triển các mối quan hệ riêng tư hay gia đình, đó là ngày tốt để có mối nhân duyên tốt đẹp thay vì việc dành toàn bộ thời gian, tâm huyết cho kế hoạch kinh doanh.

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Người tuổi Mùi sẽ không được suôn sẻ trong công việc vận trình của bạn sẽ có những điều may mắn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Vận trình của người tuổi Hợi trong tuần đầu tiên của tháng 8 đón nhận nhiều tin vui. Công việc của con giáp may mắn này diễn ra dễ dàng. Bạn có được cơ hội để phát huy khả năng sáng tạo của mình. Nguồn cảm hứng dồi dào ấy càng giúp bản mệnh thể hiện tốt thế mạnh của mình, dễ dàng có bước thăng tiến xa.

Tình cảm hài hoà. Tình cảm của tuổi Ngọ với nửa kia lại được gắn bó khăng khít sau nhiều sóng gió và hiểu lầm. Người độc thân cũng dễ dàng tìm được một nửa yêu thương nhờ có sự mai mối của bạn bè đồng nghiệp.

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Vận trình của người tuổi Hợi trong tuần đầu tiên của tháng 8 đón nhận nhiều tin vui - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo.

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