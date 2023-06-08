Tử vi từ ngày 9/6 đến ngày 14/6: 3 con giáp thăng hoa rực rỡ, vượng đường công danh, tình duyên đỏ thắm, hứa hẹn giàu có phát hờn

Tâm linh - Tử vi 08/06/2023 17:35

Tử vi con giáp cho biết, từ ngày 9/6 đến ngày 14/6 này, 3 con giáp dưới đây ai cũng phải ngưỡng mộ vì kiếm tiền quá giỏi, vận đỏ như son, công thành danh toại.

Tuổi Mùi

Tuổi Mùi sở hữu vận mệnh vô cùng tốt đẹp trong suốt tháng 6 và đặc biệt là từ ngày 9/6 đến ngày 14/6 này cũng không là ngoại lệ. Bạn sẽ gặt hái được khá nhiều thành công đáng kể trong thời gian này và cũng tạo đà cho những bước tiến dài cho cả tháng sau.

Chính bạn cũng sẽ phải thốt lên rằng những gì mà cuộc đời dành cho mình trong thời điểm này là quá nhiều và bạn luôn mang trong người lòng biết ơn đó để chia sẻ những thứ mình có cho những người kém may mắn hơn mình.

Tình cảm phong phú đa sắc, đời sống hôn nhân hòa hợp, các cặp vợ chồng đón tin vui về về con cái. Đây là giai đoạn mặn nồng của các cặp đôi đang yêu. Tuy nhiên, thời gian cảm giác yêu thương nồng cháy khá ngắn, nên tính dần chuyện hôn nhân là vừa, tránh tình trạng để lâu tình yêu phai nhạt.

Tử vi từ ngày 9/6 đến ngày 14/6: 3 con giáp thăng hoa rực rỡ, vượng đường công danh, tình duyên đỏ thắm, hứa hẹn giàu có phát hờn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Dậu vốn là con cưng của trời nên phúc khí của con giáp này vô cùng vượng và khác biệt hẳn so với người bình thường. Dù người tuổi Dậu dù có sinh ra trong gia đình nghèo khó như nào thì đến một thời điểm sẽ phất lên mạnh mẽ.

Tử vi học có nói, từ ngày 9/6 đến ngày 14/6 này, cuộc sống tuổi Dậu sẽ có bước chuyển biến tích cực không ngờ. Cụ thể, tuổi Dậu sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, càng làm việc càng sinh lời, bên cạnh đó Dậu còn tìm được cơ hội tốt để thăng hoa trong sự nghiệp lẫn cuộc sống. Đối với những người kinh doanh, thời gian này sẽ là thời cơ tốt để đầu tư hết mức. Vinh hoa phú quý đang chờ trước mắt, tuổi Dậu chỉ cần đi đến thì sẽ bắt gặp.

Không những thế, người tuổi Dậu bước vào vận đào hoa. Trong khoảng thời gian này Dậu có thể gặp được tình yêu đích thực.

Tử vi từ ngày 9/6 đến ngày 14/6: 3 con giáp thăng hoa rực rỡ, vượng đường công danh, tình duyên đỏ thắm, hứa hẹn giàu có phát hờn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ được quý nhân che chở, vận khí hanh thông, gặp nhiều điều may mắn cho nên mưu sự dễ thành. Từ ngày 9/6 đến ngày 14/6 này, sự nghiệp của người tuổi Ngọ có những bước thăng tiến thấy rõ. Công việc trong thời điểm này tiến triển suôn sẻ, sự nỗ lực được đền đáp bằng những thành quả xứng đáng. Dù là người làm công ăn lương hay làm tự do, con giáp này đều hài lòng với những gì đã đạt được.

Từ ngày 9/6 đến ngày 14/6 này con giáp tuổi Ngọ được cát tinh trợ mệnh, mang tới nhiều vận may tài chính, hứa hẹn sẽ gặt hái thành công ở các lĩnh vực kinh doanh hay đầu tư. Thứ Tài hỗ trợ cho những người làm ăn buôn bán sẽ có một nguồn thu đáng kể. Bạn nhận được sự tin tưởng của khách hàng nên việc làm ăn luôn diễn ra suôn sẻ.

Tử vi từ ngày 9/6 đến ngày 14/6: 3 con giáp thăng hoa rực rỡ, vượng đường công danh, tình duyên đỏ thắm, hứa hẹn giàu có phát hờn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

​​​​*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Từ khóa:   tử vi ngày 9/6 tử vi hàng ngày tử vi

TIN MỚI NHẤT

2 ngày cuối tuần (26 - 27/9), 3 con giáp được Quý Nhân che chở, phước đức sâu như biển cả, công danh xán lạn, cuộc đời giàu sang

2 ngày cuối tuần (26 - 27/9), 3 con giáp được Quý Nhân che chở, phước đức sâu như biển cả, công danh xán lạn, cuộc đời giàu sang

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 1 phút trước
Lẻn vào khách sạn, người phụ nữ lấy trộm túi xách của nhân viên đang ngủ gật

Lẻn vào khách sạn, người phụ nữ lấy trộm túi xách của nhân viên đang ngủ gật

Video 1 giờ 31 phút trước
Chỉ vì con không chịu ngủ, tôi ôm con ra ban công và phát hiện bí mật chồng che giấu

Chỉ vì con không chịu ngủ, tôi ôm con ra ban công và phát hiện bí mật chồng che giấu

Tâm sự 1 giờ 58 phút trước
Từ nay đến ngày 15 tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài cưng chiều, cầu được ước thấy, hô vàng gọi bạc, ngồi mát hưởng Phước

Từ nay đến ngày 15 tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài cưng chiều, cầu được ước thấy, hô vàng gọi bạc, ngồi mát hưởng Phước

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 1 phút trước
Vận đỏ như son kể từ ngày 24/9/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Vận đỏ như son kể từ ngày 24/9/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 31 phút trước
Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 1 phút trước
Giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại quả xanh quen thuộc

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại quả xanh quen thuộc

Dinh dưỡng 3 giờ 31 phút trước
Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Xã hội 3 giờ 42 phút trước
Ra tòa chấm dứt hôn nhân, tôi đeo trang sức 2 tỷ khiến chồng cũ đổi sắc mặt

Ra tòa chấm dứt hôn nhân, tôi đeo trang sức 2 tỷ khiến chồng cũ đổi sắc mặt

Tâm sự 3 giờ 48 phút trước
Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Tin y tế 3 giờ 51 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Giữa tháng 8 âm lịch trở đi, 3 con giáp ĐƯỢC NƯỚC ĐẨY THUYỀN, cầu gì được nấy, hỷ sự ngập tràn, giàu sang trong tầm tay

Giữa tháng 8 âm lịch trở đi, 3 con giáp ĐƯỢC NƯỚC ĐẨY THUYỀN, cầu gì được nấy, hỷ sự ngập tràn, giàu sang trong tầm tay

2 ngày cuối tuần (26 - 27/9), 3 con giáp được Quý Nhân che chở, phước đức sâu như biển cả, công danh xán lạn, cuộc đời giàu sang

2 ngày cuối tuần (26 - 27/9), 3 con giáp được Quý Nhân che chở, phước đức sâu như biển cả, công danh xán lạn, cuộc đời giàu sang

Từ nay đến ngày 15 tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài cưng chiều, cầu được ước thấy, hô vàng gọi bạc, ngồi mát hưởng Phước

Từ nay đến ngày 15 tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài cưng chiều, cầu được ước thấy, hô vàng gọi bạc, ngồi mát hưởng Phước

Vận đỏ như son kể từ ngày 24/9/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Vận đỏ như son kể từ ngày 24/9/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 3 ngày cuối tuần (25, 26, 27 tháng 9), 3 con giáp Tài Lộc rủng rỉnh, sự nghiệp bắt đầu chuyển biến như cá gặp nước, tài lộc kéo dài, giàu sang Phú Quý

Trong 3 ngày cuối tuần (25, 26, 27 tháng 9), 3 con giáp Tài Lộc rủng rỉnh, sự nghiệp bắt đầu chuyển biến như cá gặp nước, tài lộc kéo dài, giàu sang Phú Quý