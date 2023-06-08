Tử vi thứ Sáu 9/8, top 3 con giáp gặp hạn xui tiền tài công danh tụt dốc không phanh, đến THẦN TÀI cũng không đỡ nổi

3 con giáp tụt phong độ trên con đường tài sắc, cẩn thận tiền mất tật mang.
- Đúng 20h thứ Năm ngày 8/6, 3 con giáp được Thần Tài nhìn trúng, phát tài phát lộc, của cải đuề huề
- Tử vi Thứ Tư 7/6: 3 con giáp có lộc trời ban, vàng bạc chất như núi trong nhà
Tuổi Thìn
Tình cảm: Hiện tại bạn cảm thấy chuyện tình cảm tương đối nhàm chán, thích làm những việc sôi nổi hơn để tăng thêm sự tươi mới cho tình yêu.
Sự nghiệp: Theo dự đoán 12 con giáp hôm nay, vận thế công danh sự nghiệp tương đối trung bình, đồng nghiệp ngấm ngầm hình thành băng nhóm nhỏ nhằm vào nhau, đừng tham gia vào những nhóm như vậy, thi phi, làm việc riêng cũng gặp rắc rối.
Tài lộc: Dạo này bạn chưa gặp vận may nhưng vẫn phải bình tĩnh, đừng vội vã. Nên bớt tụ tập bạn bè, nếu không rất dễ bị hao tài tốn của.
Tuổi Tỵ
Cơ hội tốt để những mối quan hệ trọng yếu của bạn tiến triển thêm một bước nữa. Nếu bạn đang độc thân thì ngày hôm nay chính là khởi đầu cho mùa hoa tình duyên nở rộ, hứa hẹn một mối lương duyên tốt đẹp sắp đến với bạn. Đây sẽ là một ngày mang lại ánh sáng tích cực cho tuổi Tỵ, giúp bạn luôn cảm thấy tràn đầy năng lượng để thực hiện những việc đã đề ra. Nhờ đó mà mọi việc ổn thỏa, đâu vào đó, thậm chí bạn còn nhận được lời khen từ đồng nghiệp hoặc cấp trên. Trái lại với sự thăng hoa về đường tình duyên, hôm nay sẽ là một ngày không tốt đối với tuổi Tỵ về các vấn đề liên quan đến tiền bạc. Bạn cần suy nghĩ thật cẩn thận, tránh các khoản đầu tư có độ rủi ro cao. Cần có sự suy nghĩ một cách thấu đáo, hoặc tìm kiếm lời khuyên từ những người có kinh nghiệm, nhờ thế bạn có thể đưa ra những quyết định một cách chính xác và không phải hối tiếc sau này.
Tuổi Hợi
Vận trình công việc của tuổi Hợi không được như ý, nếu muốn mọi chuyện suôn sẻ thì cách tốt nhất là lường trước mọi rủi ro có thể xảy ra, đừng để đến khi nước đến chân mới nhảy, sẽ chẳng còn tác dụng gì đâu. Đôi khi, tính cách quá cẩn thận của người tuổi Hợi cũng là một điểm trừ trong tình yêu, đối phương cảm thấy rất áp lực khi ở bên bạn, hai người không có sự thấu hiểu cảm thông lẫn nhau. Chuyện tiền nong xấu vô cùng, tiền của cứ thế mà đi mất chẳng giữ lại được đồng nào.
(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!