Những nỗ lực cũng sẽ được cấp trên ghi nhận, nhờ vậy, người cầm tinh con Gà có bước tiến vượt bậc trong sự nghiệp.

Tử vi từ ngày 4/8 - 8/8/2022, nhờ Cát tinh chiếu mệnh, Quý nhân trợ lực, người tuổi Dậu sẽ đón nhận liên tiếp tin vui trong công việc, những khó khăn trước kia sẽ được con giáp này giải quyết êm xuôi.

Không chỉ gặp may trong công danh sự nghiệp và tiền tài, chuyện tình cảm của người tuổi Dậu kể ngày 4/8 - 8/8/2022 cũng nở hoa. Những ai còn độc thân sẽ bất ngờ nhận tin vui trong chuyện tình cảm, rất có thể bạn sẽ tìm thấy một nửa phù hợp với mình.

Đường công danh thuận lợi cũng giúp cho thu nhập của người tuổi Dậu thêm bùng nổ. Nhiều hợp đồng mới được ký kết, nhờ vậy, bạn có nhiều cơ hội được tăng lương tăng thưởng trong tháng này. Nếu để dành tiền đầu tư, kinh doanh, con giáp này lãi sinh lãi, nắm chắc bạc tỷ trong tay.

Tuổi Sửu

Tử vi từ ngày 4/8 - 8/8/2022 sắp tới những người thuộc tuổi Sửu tiền đầy túi, tài lộc dồi dào không kể xiết. Thu nhập của bạn đến từ việc chính, việc phụ và cả từ người thân đem lại.

Với tài chính rủng rỉnh như vậy, tuổi Sửu có thể trích ra một khoản mua sắm cho bản thân, còn lại gửi vào quỹ tiết kiệm tích góp là nhất. Người làm công ăn lương có cơ hội thăng quan, tiến chức, đảm nhận những vị trí quan trọng. Trong khi người tuổi Sửu làm kinh doanh, tài lộc tăng lên đáng kể, thu được nhiều lợi nhuận.

Tử vi từ ngày 4/8 - 8/8/2022 sắp tới những người thuộc tuổi Sửu tiền đầy túi, tài lộc dồi dào không kể xiết. Ảnh minh họa: Internet

Các tin vui nối tiếp nhau gõ cửa giúp con giáp này cảm thấy thoải mái, phấn chấn vô cùng. Con giáp này có thể giải quyết các vấn đề một cách êm đẹp nhờ quý nhân phù trợ. Được quý nhân giúp đỡ về nguồn vốn, các mối quan hệ, con giáp này nhanh chóng bứt phá trong sự nghiệp kinh doanh, tiền lãi tăng vọt. Họ làm ăn có cơ hội trúng mùa, do đó, thu về bạc tỷ, không giàu đời không nể.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi sinh ra đã là người thông minh, tài giỏi, mạnh mẽ và can đảm. Họ nói ít làm nhiều, ít chia sẻ tâm sự, cảm xúc của mình trừ phi với người thân thiết. Tử vi từ ngày 4/8 - 8/8/2022, vận thế của người tuổi Mùi đang dần đi lên. Con giáp này có sao tốt chiếu mệnh, nhận nhiều tin vui. Nếu làm kinh doanh thì con giáp này sẽ ký được hợp đồng, các thương vụ đều suôn sẻ.

Người làm chăn nuôi, trồng trọt cũng có vụ mùa bội thu, nông sản bán được mùa, được giá. Trong thời gian này, con giáp tuổi Mùi có cơ hội tốt để đầu tư sinh lời. Hãy suy nghĩ kỹ trước khi quyết định. Người tuổi Mùi làm công ăn lương cũng được cấp trên cất nhắc, tạo điều kiện phát triển năng lực. Công việc có nhiều điểm sáng, chuyện tình cảm của con giáp này cũng thêm may mắn. Trong thời gian tới, người tuổi Mùi dễ có tin mừng sinh quý tử hoặc tìm thấy người phù hợp để hẹn hò.

*Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm