Tử vi từ ngày 27/3 đến tháng 4, 3 con giáp hào quang rực sáng cả TÌNH lẫn TIỀN, lương thưởng hậu hĩnh, tiền về chật két

Xem tử vi từ ngày 27/3 đến tháng 4 của 12 con giáp, Thiên Ấn tương trợ vận trình công việc của người tuổi Tỵ. Bạn được cát tinh soi chiếu nên phát huy được sự linh hoạt, khôn khéo, sáng suốt hơn mọi ngày. Nhân lúc này bạn nên tập trung công việc liên quan tới sáng tạo hay lập kế hoạch cho tuần mới để làm việc hiệu quả hơn.

Trong thời gian này, bạn cũng nên chú ý đến các mối quan hệ xã giao của mình. Bạn có năng lực nhưng lại không giỏi giữ quan hệ với mọi người xung quanh. Hãy cởi mở hơn với mọi người, đây cũng là một trong những yếu tố cần thiết nếu bạn muốn thăng tiến trong tương lai.

Công việc của tuổi Ngọ từ ngày 27/3 đến tháng 4 diễn ra tiến triển hanh thông. Những nỗ lực, ý tưởng của người tuổi này đều nhận được vô số lời khen ngợi, đánh giá cao. Đừng quá nóng vội vì sắp tới đây, bản mệnh sẽ được cấp trên cất nhắc lên vị trí cao hơn.

Vận trình tài lộc rủng rỉnh. Con giáp này hoàn toàn có thể làm chủ chi tiêu của mình nhờ vào khoản thu nhập vững vàng.

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Tuổi Thân

Công việc của tuổi Thân từ ngày 27/3 đến tháng 4 diễn ra dễ dàng. May mắn ghé thăm mang tới cho mệnh chủ tuổi này khá nhiều cơ hội để khẳng định năng lực của mình, nhất là những người đang làm công việc kinh doanh, buôn bán. Nhưng dù sao vẫn cần nâng cao thái độ cảnh giác với mọi mối quan hệ.

Vận trình tài lộc hanh thông. Việc nắm bắt tốt mọi cơ hội kiếm tiền trước mắt giúp con giáp này dễ dàng phát tài phát lộc hơn.

Tuổi Thân chăm chỉ trong công việc nhưng lại rất lơ là việc giữ gìn sức khỏe của mình, bạn nên chú ý giữ gìn hơn.

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*Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo