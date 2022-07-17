Tử vi trong vòng 100 ngày ngày tới là thời điểm tuyệt vời cho Tuất lột xác, thay đổi cuộc đời, nhờ khí vận hanh thông. Tuổi Tuất sẽ được hưởng tài lộc sum suê, nhiều điều tích cực xảy đến với bạn. Trong cuộc sống, người tuổi Tuất sẽ liên tục đón những cơn mưa vàng bạc thông qua việc trúng số độc đắc hay thắng giải các cuộc thi. Trong công việc, thì Tuất cũng không kém cạnh. Đặc biệt, đây là khoảng thời gian mà con giáp này sẽ có được những bản hợp đồng, thu nhập tăng lên vô cùng đáng kể.

Thầy tử vi cho biết trong vòng 100 ngày tới tuổi Tuất không chỉ may mắn trên con đường tài lộc, mà còn rất thành công trên con đường tình duyên của mình. Đặc biệt, tuổi Hợi nếu còn độc thân trong thời gian này thì sẽ tìm được một nửa đích thức. Với người tuổi Hợi có đôi có cặp thì càng thêm gắn bó trong nhà có tin vui thêm thành viên mới.

Trời sinh những người tuổi Dậu siêng năng, chăm chỉ, không những thế rất tài giỏi, thông minh và biết cách nắm bắt cơ hội tốt để đổi đời. Con giáp này có bản lĩnh hơn người, biết tận dụng mọi cơ hội để nâng cuộc sống lên tầm cao mới, nói đúng hơn là họ biết cách để tìm kiếm cơ hội thăng hoa trong công việc và kiếm được nhiều tiền.

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Tử vi dự báo, 100 ngày tới với sự phù hộ của Thần Tài, con giáp tuổi Dậu tiếp tục gặp may mắn và thu hút tài lộc. Người tuổi này nhận thêm cơ hội tốt cho sự nghiệp.

Đó có thể là một công việc mới hoặc một dự án đầu tư sinh lời. Con giáp tuổi Dậu là người chu đáo và vững vàng. Những nỗ lực của họ được đền đáp xứng đáng.

Tuổi Tý

Xem tử vi của 12 con giáp, 100 ngày tới nhờ có sự nâng đỡ của Nhị Hợp, người tuổi Tý được mọi người yêu mến và tin tưởng. Tuy nhiên, chính bạn lại thấy thiếu tin tưởng vào bản thân, mơ hồ vì chưa tìm ra hướng đi cho mình.

Nếu muốn đưa ra sự lựa chọn chính xác, bạn nên xác định cho rõ điểm mạnh của mình cũng như điều mà mình mong muốn là gì. Ngoài ra, bạn cũng đừng ngại xin ý kiến của những người giàu kinh nghiệm hơn mình.

Trong chuyện tình cảm, con giáp này và nửa kia luôn duy trì tình cảm rất ổn định. Vợ chồng bạn thường hay chia sẻ và tâm sự với nhau mọi chuyện trong cuộc sống. Nửa kia chính là đem lại động lực để bạn cố gắng hơn mỗi ngày.

(*) Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.