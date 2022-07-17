Tử vi dự báo 4 cuối năm 2022, Thần Tài phù trợ, top 3 con giáp con giáp liên tục gặp may mắn và thu hút tài lộc, sự nghiệp lên như "diều gặp gió"

Tâm linh - Tử vi 17/07/2022 10:56

3 con giáp này được Tam Hợp cục nâng đỡ nên vận trình có phần khởi sắc hơn. Hầu hết các phương diện từ công việc, tiền bạc, tình cảm của bạn đều đạt bước tiến đáng mừng.

Tuổi Sửu

Tử vi cho biết 4 cuối năm 2022, người tuổi Sửu sẽ có cơ hội tái ngộ với đồng hương hoặc bạn cũ và được hỗ trợ nguồn vốn mạnh mẽ để con giáp có thêm tự tin mà mở ra những cơ hội kinh doanh mới. Bên cạnh đó, trong thời gian này tuổi Sửu đã có một khoảng thời gian dài khó khăn, chật vật với công việc. Đồng thời, khi bước sang "thời điểm vàng" này, bạn mạnh tay đầu tư, làm chủ thị trường và gặt hái về những thành công xứng đáng. Người tuổi Sửu càng chăm chỉ phát tài thì càng trở nên giàu có viên mãn, trở thành đại gia có số má, giàu sang phú quý hơn người.

Trong thời gian này những người tuổi Sửu không chỉ may mắn trong công danh tài lộc, mà trên con đường tình duyên còn hết sức đào hoa. Những người tuổi Sửu nếu như con độc thân chưa có nơi có chốn thì sẽ tìm được chân ái của đời mình.

Tuổi Dậu

Trời sinh những người tuổi Dậu siêng năng, chăm chỉ, không những thế rất tài giỏi, thông minh và biết cách nắm bắt cơ hội tốt để đổi đời. Con giáp này có bản lĩnh hơn người, biết tận dụng mọi cơ hội để nâng cuộc sống lên tầm cao mới, nói đúng hơn là họ biết cách để tìm kiếm cơ hội thăng hoa trong công việc và kiếm được nhiều tiền.

Tử vi dự báo 4 cuối năm 2022, Thần Tài phù trợ, top 3 con giáp con giáp liên tục gặp may mắn và thu hút tài lộc, sự nghiệp lên như 'diều gặp gió' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự báo, 3 cuối năm 2022, với sự phù hộ của Thần Tài, con giáp tuổi Dậu tiếp tục gặp may mắn và thu hút tài lộc. Người tuổi này nhận thêm cơ hội tốt cho sự nghiệp.

Đó có thể là một công việc mới hoặc một dự án đầu tư sinh lời. Con giáp tuổi Dậu là người chu đáo và vững vàng. Những nỗ lực của họ được đền đáp xứng đáng.

Tuổi Thân

Người tuổi Thân được Tam Hợp cục nâng đỡ nên vận trình có phần khởi sắc hơn. Hầu hết các phương diện từ công việc, tiền bạc, tình cảm của bạn đều đạt bước tiến đáng mừng. Người làm ăn kinh doanh có lợi, không còn vướng phải nhiều chuyện khó khăn, trở ngại tài chính như trước đó.

Công việc được cả cát tinh Thiên Ấn che chở nên không có điều gì đáng ngại ở thời điểm này. Bạn khéo léo vận dụng sự thông minh, sáng suốt của mình để giải quyết công việc một cách nhanh gọn và hiệu quả. Mọi việc đi đúng theo sự tính toán khiến bạn rất hài lòng.

Chuyện tình cảm trong cũng tốt đẹp chẳng kém sự nghiệp và tài lộc của con giáp này. Bạn đưa ra những quyết định sáng suốt trong chuyện tình cảm. Những cử chỉ, hành động yêu thương của đối phương như mang lại cho bạn sức mạnh vô hình vậy. Ngoài ra, những ai độc thân đừng ngại khi được giới thiệu, mai mối, nếu không bạn sẽ chẳng thể tự mình mở rộng mối quan hệ để tìm kiếm nhân duyên phù hợp đâu.

(*)Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

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3 ngày tới vận thế của 3 con giáp này vô cùng tốt, do bước vào cục diện “Tam hợp“ nên vận may liên tiếp kéo đến.

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