Đúng 3 ngày tới (20/7) - bước vào cục diện “Tam hợp", Cát Tinh soi chiếu, 3 con giáp vận đỏ bừng lên, tài lộc kéo đến, giàu sang phú quý khiến ai cũng phát hờn

Trong 12 con giáp thì trời sinh những người tuổi Ngọ là những con giáp thông minh, nhanh nhẹn hơn người. Đồng thời, trời sinh người tuổi Ngọ là con giáp may mắn đầu tiên được Cát tinh soi chiếu, vận đỏ bừng lên, tài lộc kéo đến, giàu sang phú quý. Tử vi cho biết trong vòng 3 ngày tới, bản mệnh công danh, sự nghiệp của người tuổi Ngọ sẽ ngày càng thăng tiến, xuôi thuận.

Người tuổi Tuất nổi tiếng thông minh sắc sảo, có khả năng xử lý những tình huống khẩn cấp, bất ngờ. Họ phân biệt được rõ đúng sai, biết điều gì mình nên và không nên làm. Những người mơ, hoài bão luôn tồn tại trong con người họ như một ngọn lửa âm ỉ. Chỉ cần tìm thấy thời cơ thuận lợi, ngọn lửa ấy sẽ bùng cháy mãnh liệt.

Ảnh minh họa: Internet

Đúng 3 ngày tới (20/7) vận thế của người tuổi Tuất vô cùng tốt, do bước vào cục diện “Tam hợp “ nên vận may liên tiếp kéo đến. Có thể nói đây là con giáp may mắn nhất năm.

Ngoài ra, do có cát tinh soi chiếu tài bạch cung và quan lộc cung nên những người tuổi Tuất tự mình kinh doanh, làm chủ sẽ thu được những khoản lợi nhuận khổng lồ, công việc kinh doanh hông phát, phát triển, không ngừng. Những người làm công ăn lương cũng có cơ hội được đề bạt lên chức vụ cao hơn, việc tăng lương, thăng chức cũng không gặp nhiều trở ngại.

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ trong hôm nay còn được Thiên Tài trợ vận nên tài lộc vượng phát đến không ngờ. Người làm ăn buôn bán mở hàng đã có người mau mắn trao cho tài lộc, cả ngày chuyện làm ăn đều thuận lợi, thu tiền bạc về đầy tay, lợi nhuận tăng thêm gấp nhiều phần.

Người làm công ăn lương cũng có thêm thu nhập ngoài luồng từ nghề tay trái. Dù vất vả hơn nhiều so với bình thường nhưng bản mệnh cũng cần phải nỗ lực thêm, ý chí kiên định và quyết tâm mới có được những gì mình muốn một cách xứng đáng.

Tuy nhiên, đường tình duyên gặp nhiều trục trặc bất lợi. Bạn và người ấy có nhiều quan điểm trái chiều dẫn đến những cuộc tranh cãi không hồi kết. Có lẽ cả hai nên có một buổi ngồi lại để nói chuyện hòa bình và giải quyết hết những vấn đề hiện tại.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo