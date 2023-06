Tử vi 5 ngày giữa tháng 7/2022: Hỉ Tài xuất hiện, Cát Tinh chiếu rọi, 3 con giáp tiền bạc đến tận cửa, tiền tiêu rủng rỉnh, mua nhà tậu xe trong "một nốt nhạc"

Tuổi Mùi

Những bạn sinh nhằm tuổi Mùi sẽ có một tháng đầy ắp những điều ngọt ngào và may mắn ở phía trước. Đây là tháng mà Thần May Mắn ưu ái cho bạn nhất khi bạn liên tục gặt hái được những "trái ngọt" to lớn trong cả sự nghiệp và cuộc đời mình.