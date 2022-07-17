Đúng 13 ngày tới (29/7) - Lục Hợp nâng đỡ, Chính Quan nhập cục, top 3 con giáp như "hổ mọc thêm cánh", công danh sự nghiệp lên tầm cao mới, tiền vàng ào ào chui vào két

Tâm linh - Tử vi 17/07/2022 12:08

Tử vi dự báo 13 ngày tới, việc hợp tác làm ăn vô cùng thuận lợi, con giáp này có lộc phát tài.

Tuổi Sửu

Tử vi cho biết trong 13 ngày tới, người tuổi Sửu sẽ có cơ hội tái ngộ với đồng hương hoặc bạn cũ và được hỗ trợ nguồn vốn mạnh mẽ để con giáp có thêm tự tin mà mở ra những cơ hội kinh doanh mới. Bên cạnh đó, trong thời gian này tuổi Sửu đã có một khoảng thời gian dài khó khăn, chật vật với công việc. Đồng thời, khi bước sang "thời điểm vàng" này, bạn mạnh tay đầu tư, làm chủ thị trường và gặt hái về những thành công xứng đáng. Người tuổi Sửu càng chăm chỉ phát tài thì càng trở nên giàu có viên mãn, trở thành đại gia có số má, giàu sang phú quý hơn người.

Trong thời gian này những người tuổi Sửu không chỉ may mắn trong công danh tài lộc, mà trên con đường tình duyên còn hết sức đào hoa. Những người tuổi Sửu nếu như con độc thân chưa có nơi có chốn thì sẽ tìm được chân ái của đời mình.

Tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ là những người độc lập trong cuộc sống, không bao giờ dựa dẫm, ỷ lại vào bất kỳ ai. Bất kể là việc gì, dù đơn giản hay phức tạp, tuổi Ngọ đều là người đầu tiên hoàn thành nhiệm vụ. Họ rất coi trọng danh dự, chữ tín của bản thân mình, bởi vậy khi được giao phó bất kì trọng trách nào, người này đều cố gắng hết mình để hoàn thành.

Đúng 13 ngày tới (29/7) - Lục Hợp nâng đỡ, Chính Quan nhập cục, top 3 con giáp như 'hổ mọc thêm cánh', công danh sự nghiệp lên tầm cao mới, tiền vàng ào ào chui vào két - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi, 13 ngày tới, con giáp tuổi Ngọ gặp nhiều may mắn trong công việc. Người tuổi này làm kinh doanh được Thần Tài chiếu cố, tài lộc cứ thế đổ về. Họ có thể gặp được nhiều khách hàng, ký được những hợp đồng quan trọng.

Con giáp tuổi này trồng trọt, chăn nuôi thì mùa màng bội thu, vật nuôi bán được giá, sản lượng nông sản tăng cao. Người tuổi này ngày một thăng hoa trong sự nghiệp, kiếm tiền về đầy túi.

Tuổi Dậu

Lục Hợp nâng đỡ người tuổi Dậu không ít trong 13 ngày tới, vận trình cũng nhờ đó mà may mắn hơn nhiều. Việc hợp tác làm ăn vô cùng thuận lợi, con giáp này có lộc phát tài.

Chính Quan nhập cục, công danh sự nghiệp cũng đang trên đà phát triển. Người tuổi Dậu nếu biết lợi dụng cơ hội lần này để tiến thân thì không cần phải lo lắng về chuyện tương lai, có được nhiều bước đột phá lớn.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo

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3 con giáp này được Tam Hợp cục nâng đỡ nên vận trình có phần khởi sắc hơn. Hầu hết các phương diện từ công việc, tiền bạc, tình cảm của bạn đều đạt bước tiến đáng mừng.

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