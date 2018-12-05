Tử vi tình yêu năm 2019: Người hạnh phúc như mơ, kẻ gặp lại người xưa đau thương đến tận cùng

Tâm linh - Tử vi 05/12/2018 15:51

Tử vi tình yêu năm 2019, những con giáp sau mỗi người mỗi vận, tình duyên kẻ lận đận người hạnh phúc viên mãn đến không ngờ.

Muốn biết tình duyên của mình trong năm 2019 sẽ như thế nào, bạn chỉ cần đọc bài viết này sẽ rõ.

Tử vi tình yêu năm 2019: Người hạnh phúc như mơ, kẻ gặp lại người xưa đau thương đến tận cùng - Ảnh 1
Thay vì giữ kẽ, thay vì xa cách đề phòng đối phương Tý hãy thử mở lòng để đón nhận tình yêu thương mình hoàn toàn xứng đáng có được - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Vẻ ngoài kiên cường, mạnh mẽ là thế nhưng thực chất, bên trong phụ nữ tuổi Tý là sự yếu đuối, nhạy cảm rất nữ tính. Họ cứ cố gồng mình để tỏ ra kiên cường, tỏ ra bình thường trước mọi sóng gió dù lòng không hề an yên. Chính vì không chịu sẻ chia nên một nửa khó lòng đoán biết tâm ý của Tý mà nuông chiều, quan tâm.

Thay vì giữ kẽ, thay vì xa cách đề phòng đối phương Tý hãy thử mở lòng để đón nhận tình yêu thương mình hoàn toàn xứng đáng có được. Hãy cứ ngây thơ khờ dại trong tình yêu, hãy cứ tận hưởng nó mỗi ngày để được làm người phụ nữ đúng nghĩa. Dẫu sau này có bị bội bạc, có đánh mất những gì đang có thì ít ra bạn đã từng sống hết mình, không hoang phí thanh xuân.

Tử vi tình yêu năm 2019: Người hạnh phúc như mơ, kẻ gặp lại người xưa đau thương đến tận cùng - Ảnh 2
Bước chân vào năm 2019, nếu không giữ mình khi gặp lại người cũ bạn rất dễ sa vào vũng lầy đau khổ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Mão là con giáp sống tình cảm, lại cả nể nên trong quá khứ, dù biết thừa mình đang bị người yêu lợi dụng, anh ấy đang bắt cá hai tay họ vẫn làm ngơ như không biết. Sợ bị tổn thương, sợ phải đối diện với thực tại khiến Mão phải chịu đựng những thiệt thòi không đáng có, đi từ sai lầm này đến thua thiệt khác.

Dù đã tự giải thoát mình khỏi những đớn đau, thế nhưng, bước chân vào năm 2019, nếu không giữ mình khi gặp lại người cũ bạn rất dễ sa vào vũng lầy đau khổ. Mão đừng dại khờ nối lại duyên xưa, cũng đừng thấy đối phương thành tâm hối lỗi mà thứ tha, như thế chẳng khác nào cho đối phương cơ hội làm đau mình thêm lần nữa.

Tử vi tình yêu năm 2019: Người hạnh phúc như mơ, kẻ gặp lại người xưa đau thương đến tận cùng - Ảnh 3
Năm 2019, Mùi và một nửa sẽ tha hồ tận hưởng những tháng ngày viên mãn như mơ, hạnh phúc nồng nàn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Nếu Tý và Mão sống cảm tính, dễ bị tình yêu chi phối và làm cho điêu đứng thì Mùi không như thế. Họ đủ mạnh mẽ, cá tính để biết mình cần gì, muốn gì và đưa ra những đòi hỏi chính đáng trước người đàn ông của mình. Nhờ thế, tình yêu hay hôn nhân của Mùi đều hạnh phúc ấm êm, đàn ông một khi đã bước chân vào đời Mùi thì đừng mong thoát thân. Chàng sẽ ngày càng say mê, phát cuồng trước sự hấp dẫn khó cưỡng của con giáp này.

Năm 2019, Mùi và một nửa sẽ tha hồ tận hưởng những tháng ngày viên mãn như mơ, hạnh phúc nồng nàn. Chuyến du lịch xa sẽ khiến tình cảm của cả hai thêm gắn kết, mặn nồng hơn bao giờ hết.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

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