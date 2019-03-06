Tử vi thứ Tư ngày 6/3/2019 của 12 con giáp: Tuổi Tý phiền não vì tiểu nhân, tuổi Tuất cẩn thận ăn nói

Ngày mới, tâm trạng của người tuổi Tý khó chịu, rối rắm không biết phải làm sao với những kẻ tiểu nhân nói xấu bạn. Dù vậy, cách giải quyết tốt nhất là đừng để tâm đến họ. Bạn nên kiểm soát cảm xúc của mình, đừng để nó chi phối làm ảnh hưởng đến công việc. Tốt nhất là bạn nên suy nghĩ thoáng hơn, để đầu óc không phải căng thẳng.

Tốt nhất là bạn đừng bao giờ sợ áp lực, vì từ đó bạn mới có thể phát triển và mạnh mẽ hơn.

Vận trình ngày mới của người tuổi Sửu cho thấy bạn làm việc rất chăm chỉ, cẩn trọng và đầy trách nhiệm. Vì thế, bạn được cấp trên xem trọng, có thể được thăng chức trong thời gian tới.

Trong ngày mới, tuổi Sửu nên dành thời gian để nghỉ trưa, sẽ giúp cơ thể thoải mái và bớt căng thẳng.

Quý nhân phù trợ: tuổi Tỵ, Dậu.

Tuổi Dần

Ngày mới của người tuổi Dần khá vui vẻ, thoải mái - Ảnh minh họa: Internet

Ngày mới của người tuổi Dần khá vui vẻ, thoải mái. Bạn có thể nhận được lời mời ăn uống, dự tiệc. Đây là cơ hội để bạn có thêm nhiều mối quan hệ tốt.

Dù vậy, có vẻ bạn vẫn có cảm giác bất an. Bạn đừng so sánh bản thân với người khác, tốt nhất là phải tập trung vào những gì mình đang có.

Quý nhân phù trợ: tuổi Ngọ, Tuất.

Tuổi Mão

Vận trình ngày mới của người tuổi Mão có nhiều điều không vui ảnh hưởng tới danh dự, uy tín. Bạn có vẻ nóng tính và muốn mọi chuyện rõ ràng. Nhưng cách hay nhất là nên cẩn thận, bình tĩnh và sáng suốt.

Nhưng đừng quá lo lắng, bạn có quý nhân giúp sức nên chuyện khó mấy cũng qua được. Từ đó, bạn có thể lấy lại được cân bằng trong tâm thế.

Ngày mới, tuổi Mão nên thử các hoạt động như đi bộ, tập yoga để giữ gìn cơ thể và đầu óc tốt hơn.

Quý nhân phù trợ: tuổi Mùi, Thân.

Tuổi Thìn

Ngày mới, tuổi Thìn có cơ hội thể hiện tài năng, nhưng đừng vì thế mà trở nên kiêu căng trong mắt người khác. Người càng khôn ngoan sẽ càng khiêm tốn.

Các mối quan hệ, chuyện tình cảm của bạn khá tốt đẹp. Nhưng bạn nên dành thời gian nhiều hơn cho đối phương.

Quý nhân phù trợ: tuổi Tỵ, Dậu.

Tuổi Tỵ

Vận trình ngày mới của người tuổi Tỵ có cơ hội làm ăn lớn, tài lộc khá vượng, có thể đầu tư kinh doanh - Ảnh minh họa: Internet

Vận trình ngày mới của người tuổi Tỵ có cơ hội làm ăn lớn, tài lộc khá vượng, có thể đầu tư kinh doanh. Những dự án trước đây sinh lời liên tục, bạn càng có thêm vốn để mở rộng làm ăn.

Dù vậy, bạn vẫn để mất vài cơ hội nhưng đừng bỏ cuộc, cơ hội vẫn sẽ đến với người kiên trì cố gắng.

Quý nhân phù trợ: tuổi Dậu, Thân.

Tuổi Ngọ

Ngày mới của tuổi Ngọ vẫn không có gì thay đổi, chỉ dừng ở bước khởi động. Dù vậy, mới là đầu năm, những kế hoạch của bạn vẫn đang tiến hành, hãy kiên nhẫn.

Tình duyên khá viên mãn, nhất là với người độc thân. Bạn có thể gặp được người như ý, nhưng sẽ qua một quá trình tìm hiểu mới chính thức vào mối quan hệ.

Quý nhân phù trợ: tuổi Dần, Mùi.

Tuổi Mùi

Sự nghiệp trong ngày mới của người tuổi Mùi khá suôn sẻ, bạn có những quyết định đúng đắn. Nếu ở vị trí lãnh đạo thì bạn đang dẫn dắt mọi người đúng hướng, dễ hướng tới thành công.

Thời gian này, tuổi Mùi nên dành nhiều thời gian cho công việc, những kế hoạch kế tiếp đang cần sự tỉnh táo tập trung của bạn.

Quý nhân phù trợ: tuổi Ngọ, Mão.

Tuổi Thân

Người tuổi Thân có thể phát huy được khả năng của mình trong sự nghiệp đang theo đuổi, đường công danh đang rộng mở - Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Thân có thể phát huy được khả năng của mình trong sự nghiệp đang theo đuổi, đường công danh đang rộng mở. Nhân cơ hội này, bạn có thể tìm thêm cơ hội mới, đừng yên phận với thành công trước mắt.

Đây sẽ là một ngày bận rộn với bạn và nên cẩn thận đi đứng, hay những lục đục trong gia đình, yêu đương.

Quý nhân: tuổi Thìn, Tỵ.

Tuổi Dậu

Sự nghiệp của người tuổi Dậu trong ngày mới khá tốt, vì có người giúp sức. Hãy cố gắng để không phụ lòng tin của họ, và tránh những chuyện thị phi xung quanh.

Tuổi Dậu nên nỗ lực học hỏi không ngừng. Công việc bạn đang làm cũng có những điều khá hay, hãy phát huy khả năng, tìm tòi thêm để phát triển.

Quý nhân phù trợ: tuổi Sửu, Tỵ.

Tuổi Tuất

Trong ngày mới, người tuổi Tuất nên cẩn thận ăn nói, cẩn thận khi tham gia giao thông - Ảnh minh họa: Internet

Trong ngày mới, người tuổi Tuất nên cẩn thận ăn nói, cẩn thận khi tham gia giao thông.

Các mối quan hệ khá tốt đẹp, chuyện làm ăn ký kết hợp đồng đều thuận lợi. Bạn nên dành thời gian còn lại cho gia đình nhiều hơn.

Quý nhân phù trợ: tuổi Dần, Ngọ.

Tuổi Hợi

Theo tử vi ngày mới thì công việc của tuổi Hợi khá tốt, bạn có cơ hội phát huy khả năng của mình. Bên cạnh đó, bạn cũng có tinh thần tích cực để theo đuổi những lĩnh vực mới mẻ hơn.

Tài lộc hôm nay của tuổi Hợi không gặp khó khăn gì. Dù vậy, đừng hoang phí, nên có kế hoạch chi tiêu.

Quý nhân phù trợ: tuổi Mùi, Ngọ.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.