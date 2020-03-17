Tử vi thứ Tư ngày 18/3/2020 của 12 con giáp: Tuổi Tuất tài lộc suy giảm, tuổi Thân may rủi đan xen

Theo tử vi ngày mới , tuổi Tý không phải lo chuyện tiền bạc. Thu nhập ổn định, tăng vào cuối ngày.

Xem tử vi thứ Tư ngày 18/3/2020 của 12 con giáp để biết vận trình công việc, tài lộc và tình duyên trong ngày.

Tuổi Sửu gặp được quý nhân trong sự nghiệp. Tuy nhiên, vẫn phải cố gắng nhiều để đạt thành tựu mới.

Dù vậy, tình duyên có chút trắc trở với người đang yêu, khiến cả hai hiểu lầm.

Tài lộc chưa khởi sắc, người kinh doanh cân nhắc rủi ro trước mắt.

Tử vi thứ Tư ngày 18/3/2020 của tuổi Dần

Tử vi thứ Tư ngày 18/3/2020 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần đặc biệt được khen ngợi, đánh giá cao trong công việc. Có điềm báo thăng tiến trong tương lai.

Gia đạo vui vẻ, người có gia đình càng hạnh phúc.

Tử vi thứ Tư ngày 18/3/2020 của tuổi Mão

Vận trình tình cảm của tuổi Mão có điềm không lành. Người có đôi hay có gia đình cẩn thận giữ gìn tình cảm, vì đang có vết nứt trong mối quan hệ.

Điểm sáng trong ngày là công việc thuận lợi, làm gì cũng suôn sẻ.

Tử vi thứ Tư ngày 18/3/2020 của tuổi Thìn

Tử vi thứ Tư ngày 18/3/2020 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn có cơ hội thăng tiến trong công việc. Bạn chỉ cần nỗ lực hết mình.

Trong tình cảm, người độc thân đừng vội đặt niềm tin vào sai người mà dễ buồn phiền.

Tử vi thứ Tư ngày 18/3/2020 của tuổi Tỵ

Theo tử vi mới nhất, tuổi Tỵ gặp nhiều may mắn trong công việc hay kinh doanh.

Dù vậy, tiểu nhân vẫn đang tìm cơ hội hãm hại bạn, hãy cẩn trọng hơn.

Tử vi thứ Tư ngày 18/3/2020 của tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ cẩn thận phòng tránh bị lừa tiền bạc. Đừng đặt niềm tin sai chỗ mà tự hại mình.

Chuyện tình cảm cũng không được khả quan, bạn và người ấy dễ cãi vã trong hôm nay.

Tử vi thứ Tư ngày 18/3/2020 của tuổi Mùi

Tuổi Mùi thường mắc sai lầm trong các vấn đề liên quan đến tiền bạc. Bạn nên cân nhắc cẩn thận, phòng trừ rủi ro.

Tình duyên trong ngày khởi sắc với người độc thân.

Tử vi thứ Tư ngày 18/3/2020 của tuổi Thân

Tử vi thứ Tư ngày 18/3/2020 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Ngày mới của tuổi Thân may mắn xui rủi đan xen. Điềm may là bạn được quý nhân giúp dỡ, xui rủi là tiểu nhân vẫn bám lấy bạn không tha.

Tuy nhiên, hãy bình tĩnh và tận dụng ưu điểm của bản thân, cùng sự giúp đỡ của quý nhân.

Tử vi thứ Tư ngày 18/3/2020 của tuổi Dậu

Theo tử vi 12 con giáp, tuổi Dậu vẫn giữ trạng thái ổn định trong công việc. Vận may sẽ đến khi quý nhân xuất hiện.

Tài lộc có dấu hiệu tăng, từ một nguồn thu bất ngờ.

Tử vi thứ Tư ngày 18/3/2020 của tuổi Tuất

Tài lộc của tuổi Tuất sẽ suy giảm, vì thế nên chi tiêu cẩn thận từ bây giờ.

Bù lại, gia đạo và tình yêu luôn cho bạn nhiều niềm vui, động lực.

Tử vi thứ Tư ngày 18/3/2020 của tuổi Hợi

Tử vi thứ Tư ngày 18/3/2020 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi thứ Tư ngày 18/3/2020 của 12 con giáp, tuổi Hợi hãy tin vào bản thân, đừng quá áp lực.

Tài lộc tăng vào cuối ngày.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.