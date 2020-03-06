3 con giáp sắp được tăng lương, thăng chức, một bước lên mây trong năm 2020

Trong năm Canh Tý 2020 này, có 3 con giáp dù giờ còn vất vả nhưng hãy chuẩn bị được tăng lương, thăng chức, trở thành nhóm con giáp giàu có bậc nhất.

3 con giáp này dù giờ vẫn còn vất vả cũng đừng nản chí, vì Canh Tý 2020 là năm thăng quan tiến chức, dồi dào tiền bạc của bạn! Tuổi Tuất Dù 2020 có nhiều sao xấu bủa vây nhưng tuổi Tuất nên giữ bình tĩnh, đừng mất tập trung. Vì trong năm nay, bạn được thần Tài nâng đỡ, đường tài lộc sẽ ngày một khởi sắc. Bạn sẽ có thêm khoản thu nhập mới.

Hơn nữa, theo tử vi 2020, tuổi Tuất có vận quý nhân, đón nhận nhiều may mắn - Ảnh minh họa: Internet Hơn nữa, theo tử vi 2020, tuổi Tuất có vận quý nhân, đón nhận nhiều may mắn. Các mối quan hệ dần tốt hơn, công việc thuận lợi, còn có cơ hội thăng quan tiến chức. Tinh thần của tuổi Tuất cũng thoải mái hơn, không chịu nhiều áp lực như trong năm 2019. Với nhiều người tuổi Tuất còn được thăng chức.

Tuổi Sửu Tuổi Sửu suôn sẻ đường công việc. 2019 là thời kỳ khó khăn của tuổi Sửu, tới 2020 bạn có nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc. Thậm chí đây còn là thời kỳ chín muồi để bạn bứt phá, tạo bước ngoặt lớn trong sự nghiệp. Tuổi Sửu có vận thế tốt là nhờ lưu niên lục hợp Thái Tuế - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Sửu có vận thế tốt là nhờ lưu niên lục hợp Thái Tuế. Có hai sao tốt chiếu rọi là Thái Dương và Ngọc Đường, vì vậy mà sự nghiệp thăng hoa. Với người khởi nghiệp, bạn có thể bắt đầu một kế hoạch lớn, thuận lợi để kiếm tiền. Người đi làm có cơ hội được thăng chức, tăng lương, gặp nhiều vận may. Tuổi Hợi Theo tử vi Canh Tý 2020, tuổi Hợi là con giáp giàu có, may mắn nhờ làm nhiều việc thiện, được nhiều người quý trọng. Theo tử vi Canh Tý 2020, tuổi Hợi là con giáp giàu có, may mắn nhờ làm nhiều việc thiện, được nhiều người quý trọng - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Hợi được sao Thiên Đức chiếu rọi, thuận lợi trong công việc, có cơ hội thăng chức, tăng lương. Làm việc gì tuổi Hợi cũng cố gắng hết mình, sẽ được đền đáp xứng đáng. Không chỉ vậy, bạn còn được quý nhân phù trợ, việc khó thế nào cũng trở nên dễ dàng hơn. May mắn cùng cơ hội sẽ đến liên tục, tuổi Hợi hãy tận dụng thời vận để chuyển mình. *Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

Tháng 2 âm lịch: 2 con giáp giàu càng thêm giàu, 2 con giáp đặc biệt cẩn thận Khi xem tử vi 2020, có 2 con giáp ngồi không vận may cũng tìm đến, giàu có nổi bật, lại có 2 con giáp làm gì cũng phải đặc biệt cẩn thận, không thể lơ là.

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