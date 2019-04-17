Tử vi thứ Tư ngày 17/4/2019 của 12 con giáp: Tuổi Dần tài chính rộn ràng, tuổi Mão thu hút vận may

Trong tình cảm, bạn đừng để cảm xúc che mờ lý trí. Trong nhiều trường hợp, lý trí sẽ giúp bạn nhiều hơn.

Sự nghiệp trong ngày mới của người tuổi Tý khá viên mãn. Sự quyết đoán và bản lĩnh trong cách giải quyết công việc sẽ tạo nên cá tính riêng của bạn khiến cấp trên hay đồng nghiệp đều ghi nhận, khen ngợi.

Tài chính thăng hoa, dù vậy tuổi Sửu không nên tiêu xài quá mức, cẩn thận tiểu nhân xuất hiện bất cứ lúc nào.

Sự chia sẻ, thấu tình đạt lý sẽ giúp tuổi Sửu hoàn thành công việc thuận lợi, ghi công xuất sắc với cấp trên. Bạn chắc chắn có thể gặt hái nhiều thành công hơn từ cơ hội này.

Tuổi Dần

Công việc hanh thông, tài chính rộn ràng, tuổi Dần chủ động hơn trong sự nghiệp và có cơ hội phát triển bản thân theo hướng tích cực nhất - Ảnh minh họa: Internet

Công việc hanh thông, tài chính rộn ràng, tuổi Dần chủ động hơn trong sự nghiệp và có cơ hội phát triển bản thân theo hướng tích cực nhất.

Về tình duyên, bạn nên nắm bắt cơ hội, đừng bỏ qua những buổi gặp mặt hẹn hò. Dù vậy, bạn nên có quyết định kỹ càng hơn là vội vàng.

Tuổi Mão

Sự lạc quan, tích cực của tuổi Mão là chìa khóa giúp bản thân thành công và thu hút vận may. Muốn làm nên nghiệp lớn, bạn phải có sự kiên trì và hành động kiên quyết, gọn lẹ.

Nhờ quý nhân phù trợ, tuổi Mão sẽ có một ngày mới khá tốt đẹp sau những ngày u ám vừa qua.

Tuổi Thìn

Sau những khó khăn, bình yên đã trở lại, tuổi Thìn có thêm bài học đáng giá. Điều bạn cần làm là mau chóng đứng dậy và làm lại từ đầu.

Tài chính ổn định, tình duyên khá vượng sẽ lấp đầy nỗi buồn đang có ở bạn.

Tuổi Tỵ

Vận trình ngày mới của người tuổi Tỵ có phần sa sút - Ảnh minh họa: Internet

Vận trình ngày mới của người tuổi Tỵ có phần sa sút. Bạn bị tiểu nhân để ý, vì vậy nên cẩn thận trong từng lời nói.

Về tình duyên, nếu thật sự bạn đã tính chuyện lâu dài, hãy nói với nửa kia, đừng ấp úng.

Tuổi Ngọ

Kinh doanh của người tuổi Ngọ trong ngày mới khá thuận lợi. Bạn chỉ cần cân đối thu chi hợp lý, đừng để các kế hoạch bị ngắt quãng. Bạn có thể cho mình và nửa kia thời gian nghỉ ngơi bằng một chuyến du lịch.

Trong công việc, bạn đừng quá nóng nảy, dễ làm mất lòng đồng nghiệp, cũng tự mang đến muộn phiền cho bản thân.

Tuổi Mùi

Qua khỏi những cạm bẫy bị vướng phải, tuổi Mùi lại đứng dậy với nhiều kinh nghiệm hơn. Quan trọng là bạn đã đủ bản lĩnh để bắt đầu lại.

Tài chính thăng hoa, sự nghiệp có bước tiến sẽ giúp tuổi Mùi có một ngày mới nhiều hy vọng hơn.

Tuổi Thân

Tuổi Thân có nhiều cơ hội tốt về sự nghiệp trong hôm nay - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân có nhiều cơ hội tốt về sự nghiệp trong hôm nay, bạn chỉ cần làm chủ tình huống để có thể phát triển hơn.

Dù vậy, ngày mới có vẻ nhiều áp lực khiến bạn căng thẳng hơn. Nhưng hãy nghĩ đây là thử thách, bạn cần thích nghi để tạo bước đột phá hơn.

Tuổi Dậu

Thu nhập trong ngày mới của người tuổi Dậu có sự thăng hoa bất ngờ, khiến bạn tự tin hơn. Cũng nhờ sự nhanh nhạy, sáng tạo mà bạn gặt hái được nhiều thành công hơn.

Vận trình tình cảm khá tốt, bạn có thể chia sẻ niềm vui và thấu hiểu đối phương hơn.

Tuổi Tuất

Sự nghiệp của tuổi Tuất trong ngày mới có nhiều sự bất ổn. Bạn cần ổn định lại tâm lý, bình tĩnh giải quyết công việc.

Kinh tế dồi dào, tạo cơ hội để bạn có những cuộc đàm phán, ngoại giao. Dù vậy, bạn nên cẩn thận trong ăn nói.

Khi ở cạnh người ấy, dù là lo âu buồn phiền thế nào đều được xoa dịu.

Tuổi Hợi

Sự nghiệp trong ngày mới của người tuổi Hợi hanh thông - Ảnh minh họa: Internet

Sự nghiệp trong ngày mới của người tuổi Hợi hanh thông.

Dù vậy, tâm trạng của bạn có vẻ không được tốt. Tranh cãi trong gia đình có thể khiến bạn mất tập trung trong công việc. Chuyện tình cảm cũng không có khởi sắc khi bạn hành động quá bộc trực, thiếu tính toán.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.