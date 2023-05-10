Tử vi thứ tư ngày 10/5: Ba con giáp luôn lận đận tình duyên và cô đơn, cần người ở bên bầu bạn

Tâm linh - Tử vi 10/05/2023 06:00

Ba con giáp sau đây luôn cô đơn nhưng lại ngại mở lòng với người khác.

Tuổi Tý

Tử vi thứ tư ngày 10/5: Ba con giáp luôn lận đận tình duyên và cô đơn, cần người ở bên bầu bạn - Ảnh 1
Ảnh minh họa 

Người tuổi Tý luôn rất cẩn thận, họ đề phòng những người xung quanh và không muốn mọi người biết mình đang nghĩ gì. Lúc này, người tuổi Tý gần như không có bạn bè và họ tự cô lập mình với thế giới bên ngoài.

Dường như không ai có thể giúp người tuổi Tý lúc này ngoài chính bản thân họ. Chỉ khi người tuổi Tý mở lòng với những người xung quanh và nói ra được những suy nghĩ chân thành của mình thì họ mới thoát ra khỏi sự cô đơn.

Tuổi Sửu

Tử vi thứ tư ngày 10/5: Ba con giáp luôn lận đận tình duyên và cô đơn, cần người ở bên bầu bạn - Ảnh 2
Ảnh minh họa 

Khi người tuổi Sửu tìm được người có chung sở thích, họ sẽ nhanh chóng làm quen và có thể trở thành bạn tốt. Còn nếu không gặp được người như vậy, dường như người tuổi Sửu có thể thơ ơ với bất kỳ ai và với bất kỳ điều gì xung quanh mình.

Người tuổi Sửu khi gặp được người có chung sở thích với mình, họ như tràn đầy sức sống và năng lượng. Từ đó người tuổi Sửu có thể hòa hợp hơn với mọi người và chia sẻ với nhau không chỉ là sở thích mà còn là quan điểm về cuộc sống.

Tuổi Dậu

Tử vi thứ tư ngày 10/5: Ba con giáp luôn lận đận tình duyên và cô đơn, cần người ở bên bầu bạn - Ảnh 3
 Ảnh minh họa

Người tuổi Dậu khi cô đơn có tâm lý đề phòng rất mạnh, họ chỉ muốn khép mình và không muốn chia sẻ bất kỳ điều gì. Người tuổi Dậu sợ rằng mọi người sẽ đánh giá khi họ nói ra suy nghĩ của bản thân và chỉ khi sống trong thế giới của mình, họ mới có thể thoải mái không nghi ngờ.

Lúc này, thực sự người tuổi Dậu rất cần sự ấm áp từ gia đình, nơi họ có thể yên tâm dựa vào. Chỉ cần một chút quan tâm, một chút lo lắng sẽ làm người tuổi Dậu có thể yên tâm gỡ bỏ phòng bị và thoải mái thể hiện con người chân thật của mình.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo

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