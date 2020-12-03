Tử vi thứ Sáu ngày 4/12/2020 của 12 con giáp: Tuổi Mùi điêu đứng vì mất tiền, tuổi Hợi tài chính vụt sáng

Theo tử vi 12 con giáp, Tý có vận đào hoa bủa vây, đỏ rực nên đi đến đâu là được tỏ tình đến đó. Người độc thân tìm được nhân duyên như ý. Người có gia đình, người yêu có nhiều thời gian dành cho nhau, giúp đỡ nhau trong công việc nên vận trình của cả hai ngày càng vượng sắc.

Tử vi thứ Sáu ngày 4/12/2020 của 12 con giáp lúc xấu lúc tốt đan xen giúp bản mệnh lường trước được một ngày của mình xảy ra những gì để đề phòng.

Dần nên thận trọng trong lời ăn tiếng nói, đừng vạ miệng mà hại thân. Trong công việc, bạn nên học cách lắng nghe người khác nói gì để không gây mất lòng họ. Bên cạnh đó cũng nên khiêm tốn, đừng kiêu ngạo quá mức mà khiến nhiều người xa lánh, không dám đến gần.

Sửu bị tiểu nhân hãm hại, bị kẻ xấu phá hoại công việc nên gặp nhiều trục trặc. Trong ngày, bạn đón nhận nhiều tin xấu khiến vận trình vô cùng lận đận. Bên cạnh đó, chuyện tình cảm cũng không được vui vẻ. Người có gia đình, vợ chồng xảy ra mâu thuẫn xung đột không giải quyết được.

Tử vi thứ Sáu ngày 4/12/2020 của tuổi Mão

Mão khá nóng tính nên dễ làm hỏng mọi việc. Trong công việc, bạn không nắm được nhiều cơ hội thăng tiến. Những việc bạn làm đều không như ý cấp trên nên không được tăng lương thưởng, thậm chí còn bị khiển trách khiến tinh thần của bạn vô cùng mệt mỏi.

Tử vi thứ Sáu ngày 4/12/2020 của tuổi Thìn

Tử vi thứ Sáu ngày 4/12/2020 của tuổi Thìn gặp chuyện buồn - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi mới nhất, Thìn đối mặt với cục diện xấu nên không gặp được chuyện vui. Người làm công ăn lương bị cấp trên chê bai, khiển trách. Người kinh doanh buôn bán không tìm được hợp đồng làm ăn nên công việc chậm trễ, không có nhiều tiến triển.

Tử vi thứ Sáu ngày 4/12/2020 của tuổi Tỵ

Tỵ là con giáp may mắn, vận tài chính có dấu hiệu khởi sắc rõ rệt. Bạn có suy nghĩ tích cực nên đạt được khá nhiều thành công trong công việc. Những việc bạn làm đều được công nhận, tiền bạc đổ về tiêu không hết. Thế nên hãy tận dụng cơ hội tốt này để thực hiện dự định ấp ủ bấy lâu nay.

Tử vi thứ Sáu ngày 4/12/2020 của tuổi Ngọ

Tử vi thứ Sáu ngày 4/12/2020 của tuổi Ngọ đón nhận tin vui - Ảnh minh họa: Internet

Hãy tận dụng cơ hội hiện tại để đạt được nhiều thành tựu trong công việc. Chắc chắn cấp trên sẽ có cái nhìn ấn tượng hơn về bạn. Vận trình của bạn có điểm sáng nổi bật, được cấp trên công nhận tài năng, đồng nghiệp cũng khá nể phục. Hãy chuẩn bị tinh thần để đón nhận điều tốt lành nhất này.

Tử vi thứ Sáu ngày 4/12/2020 của tuổi Mùi

Mùi điêu đứng vì chuyện tiền bạc, làm nhiều nhưng không đủ tiêu. Bạn có thói quen tiêu xài quá phung phí nên không tiết kiệm được gì. Mỗi lần gặp khó khăn phải vay mượn khắp nơi khiến vận trình của bạn vô cùng mệt mỏi. Nói chung bạn gặp vấn đề về tiền bạc lớn nhất trong thời điểm này. Nên bình tĩnh để giải quyết.

Tử vi thứ Sáu ngày 4/12/2020 của tuổi Thân

Theo tử vi ngày của 12 con giáp, Thân có vận trình khá ổn định, tiền bạc không lo túng thiếu. Trong công việc, bạn được cấp trên trọng dụng, cơ hội kiếm tiền đổ về tiêu không hết. Trong chuyện tình cảm, cả hai bắt đầu lắng nghe và thấu hiểu nhau nhiều hơn.

Tử vi thứ Sáu ngày 4/12/2020 của tuổi Dậu

Tử vi thứ Sáu ngày 4/12/2020 của tuổi Dậu kinh doanh hồng phát - Ảnh minh họa: Internet

Tin tốt cho những người tuổi Dậu, công việc kinh doanh hồng phát, buôn một lời mười. Thời gian trước đây bạn đã đối mặt với nhiều khó khăn và bây giờ đã giải quyết êm đẹp. Thế nên hãy chuẩn bị tinh thần để làm việc tốt hơn, tập trung hết mình để đạt được thành tựu như ý.

Tử vi thứ Sáu ngày 4/12/2020 của tuổi Tuất

Tuất gặp phải điềm xấu, cãi vã gay gắt trong công việc lẫn chuyện tình cảm. Bạn nên đặt quan điểm “dĩ hòa vi quý” lên hàng đầu để không gây ra nhiều điều đáng tiếc. Cũng đừng nóng nảy mà đánh mất nhiều cơ hội tiến thân, phát triển trong thời điểm này.

Tử vi thứ Sáu ngày 4/12/2020 của tuổi Hợi

Vận trình của bạn có cơ hội vụt sáng, tiền bạc đổ về không ngừng, tha hồ tiêu không lo nghĩ. Bạn kiếm được khá nhiều hợp đồng kinh doanh nên được tín nhiệm, tha hồ thể hiện tài năng của bản thân. Cấp trên có cái nhìn đặc biệt ấn tượng hơn về cách làm việc của bạn.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm