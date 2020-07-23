Tử vi thứ Sáu ngày 24/7/2020 của 12 con giáp: Tuổi Thân đen tiền đỏ tình, tuổi Sửu bị chơi xấu

Tâm linh - Tử vi 23/07/2020 02:29

Tử vi thứ Sáu ngày 24/7/2020 của 12 con giáp: tuổi Thân đen tiền đỏ tình, tuổi Sửu cẩn thận bị chơi xấu. Còn vận trình ngày mới của bạn thì thế nào?

Xem tử vi thứ Sáu ngày 24/7/2020 của 12 con giáp để biết vận trình công việc, tài lộc và tình duyên trong ngày.

Tử vi thứ Sáu ngày 24/7/2020 của tuổi Tý

Theo tử vi ngày mới, tuổi Tý nên đầu tư vào chuyên môn hơn, học hỏi và phát triển năng lực.

Tài lộc giảm ít không đáng kể, bạn vẫn đủ chi tiêu trong ngày.

Tử vi thứ Sáu ngày 24/7/2020 của tuổi Sửu

Tuổi Sửu cẩn thận họa tiểu nhân chơi xấu. Đây là người ngày bên cạnh bạn, nên cẩn trọng trong từng hành động.

Quý nhân trong công việc sẽ cho bạn nhiều lời khuyên bổ ích.

Tử vi thứ Sáu ngày 24/7/2020 của tuổi Dần

tu vi thu sau ngay 24/7/2020 cua 12 con giap 4

Tử vi thứ Sáu ngày 24/7/2020 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần nên dành thời gian cho gia đình nhiều hơn.

Một công việc phụ sẽ cho bạn thêm tài lộc, đừng ngại nhận thêm nếu muốn tăng tài chính.

Tử vi thứ Sáu ngày 24/7/2020 20 của tuổi Mão

Tuổi Mão đừng lơ là trong công việc, cẩn thận mắc lỗi sai đáng tiếc.

Tình duyên khởi sắc với người độc thân, đặc biệt là nữ giới.

Tử vi thứ Sáu ngày 24/7/2020 của tuổi Thìn

Tuổi Thìn có gia đình nên chú ý chuyện tiền bạc, vì rất có thể phải tốn một khoản không như ý trong hôm nay.

Công việc có người trợ giúp nên tuổi Thìn sẽ không quá chật vật.

Tử vi thứ Sáu ngày 24/7/2020 của tuổi Tỵ

tu vi thu sau ngay 24/7/2020 cua 12 con giap 3
Tử vi thứ Sáu ngày 24/7/2020 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi thứ Sáu ngày 24/7/2020 của 12 con giáp, tuổi Tỵ được cấp trên khen ngợi, có nhiều cơ hội trong công việc hơn.

Tuy nhiên, tình duyên lại trắc trở, dễ gặp buồn phiền.

Tử vi thứ Sáu ngày 24/7/2020 của tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ có tin vui trong hôm nay, có thể về tình duyên hoặc tài lộc.

Cuối ngày, bạn được nhận một khoản tiền bất ngờ.

Tử vi thứ Sáu ngày 24/7/2020 của tuổi Mùi

Tuổi Mùi không phải lo lắng về công việc trong hôm nay, vì chuyện gì cũng thuận lợi, suôn sẻ.

Tuổi Mùi nên dành thời gian cuối ngày để nghỉ ngơi, đảm bảo sức khỏe.

Tử vi thứ Sáu ngày 24/7/2020 của tuổi Thân

tu vi thu sau ngay 24/7/2020 cua 12 con giap 2
Tử vi thứ Sáu ngày 24/7/2020 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân là con giáp đen tiền đỏ tình trong hôm nay. Tài lộc rơi vào khủng hoảng một thời gian ngắn. Nhưng bù lại, tình duyên lại tốt đẹp, bạn được người ấy giúp đỡ khá nhiều.

Tử vi thứ Sáu ngày 10/1/2020 của tuổi Dậu

Tuổi Dậu nên giữ trạng thái thoải mái, sẽ giải quyết được nhiều vấn đề nan giải.

Tài lộc đang hao hụt, nên cân nhắc chi tiêu.

Tử vi thứ Sáu ngày 24/7/2020 của tuổi Tuất

Tuổi Tuất cẩn thận các bệnh về dạ dày, hay cảm mạo.

Tài lộc sẽ khởi sắc vào cuối ngày, cho tuổi Tuất nhiều cơ hội tiền bạc hơn.

Tử vi thứ Sáu ngày 24/7/2020 của tuổi Hợi

tu vi thu sau ngay 24/7/2020 cua 12 con giap 1
Tử vi thứ Sáu ngày 24/7/2020 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi thứ Sáu ngày 24/7/2020 của 12 con giáp, tuổi Hợi nên tin tưởng vào bản thân, đừng để ý lời người khác xuyên tạc.

Người đi làm có tin vui về tài lộc.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

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