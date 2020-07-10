Từ 15/7 đến cuối năm: 3 con giáp có phú quý lót đường, đụng chỗ nào là có tiền chỗ đó

Tâm linh - Tử vi 10/07/2020 05:22

Theo tử vi cho biết, từ giữa tháng 7 đến cuối năm nay, có 3 con giáp là bạn thân của Thần Tài, là con cưng của Thần May Mắn, đi đâu cũng gặp phú quý, may mắn.

Đây là 3 con giáp may mắn nhất từ 15/7 đến cuối năm.

Tuổi Dậu

Theo tử vi con giáp, từ 15/7 trở đi, nguồn thu nhập của tuổi Dậu không ngừng tăng, trở thành một trong những con giáp may mắn phú quý. Thời gian khó khăn đã qua, tuổi Dậu tìm thấy cơ may phát triển sự nghiệp, tâm thế càng tự tin và thoải mái hơn. Đây sẽ là cơ hội quý giá để tuổi Dậu thăng tiến, mở rộng công việc kinh doanh.

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Theo tử vi con giáp, từ 15/7 trở đi, nguồn thu nhập của tuổi Dậu không ngừng tăng, trở thành một trong những con giáp may mắn phú quý - Ảnh minh họa: Internet

Từ 15/7 đến cuối năm, tuổi Dậu được thần Tài mang tiền đến tận nhà. Con giáp này nắm trong tay cơ hội hiếm có, phải tận dụng thế mạnh của mình để phát huy.

Tuổi Thìn

Theo tử vi 12 con giáp, tuổi Thìn là người có phản ứng nhạy bén, khéo nắm bắt cơ hội. Hầu hết người tuổi Thìn đều có thành công nhất định trước 35 tuổi.

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Từ 15/7 đến cuối năm, tuổi Thìn làm gì cũng thuận lợi, thần May Mắn theo sát chân họ - Ảnh minh họa: Internet

Từ 15/7 đến cuối năm, tuổi Thìn làm gì cũng thuận lợi, thần May Mắn theo sát chân họ, thậm chí là dẫn đường cho họ tìm đến tài lộc phú quý. Nắm chắc vận may này tuổi Thìn sẽ tạo tiền đề cho tương lai rộng mở.

Tuổi Tuất

Tuổi Tuất luôn nỗ lực không ngừng trong công việc, họ hiểu rõ bản thân không ngừng hoàn thiện nên làm đâu thắng đó. Dù phải trải qua không ít khó khăn nhưng thần May Mắn không hề bỏ rơi họ.

Từ ngày 15/7 đến hết năm nay, những khổ cực vất vả của tuổi Tuất sẽ được đền đáp xứng đáng. Qua cơn bĩ cực đến hồi thái lai, tiền bạc và tình duyên của tuổi Tuất cùng lúc nở rộ.

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Trong thời gian tới, tuổi Tuất là một trong 3 con giáp có nhiều vận may bất ngờ nhất - Ảnh minh họa: Internet

Trong thời gian tới, tuổi Tuất là một trong 3 con giáp có nhiều vận may bất ngờ nhất. Công việc sẽ có bước tiến mới, tài lộc khởi phất hơn thời gian trước, tình duyên chuyển biến tích cực. Tuổi Tuất không chỉ có cơ hội kiếm tiền cho tương lai mà còn luôn trong tâm trạng vui vẻ, thoải mái.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

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