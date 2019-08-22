Tử vi thứ Sáu ngày 23/8/2019 của 12 con giáp: Tuổi Sửu tài lộc bùng nổ, tuổi Dần sự nghiệp sa sút

Tâm linh - Tử vi 22/08/2019 12:01

Tử vi thứ Sáu ngày 23/8/2019 của 12 con giáp: Tuổi Sửu tài lộc tăng nhanh, tuổi Dần sự nghiệp bị tiểu nhân quấy phá. Còn tử vi của bạn thế nào?

Tử vi thứ Sáu ngày 23/8/2019 của tuổi Tý

Theo tử vi ngày mới, công việc của tuổi Tý suôn sẻ hơn. Bạn có cơ hội khẳng định bản thân với cấp trên. Dù vậy, bạn nên chú ý ăn nói, tránh tạo cơ hội cho tiểu nhân tạo thị phi gièm pha.

Sức khỏe của tuổi Tý suy giảm, bạn cần chú ý chế độ ăn uống và nghỉ ngơi hơn.

Tử vi thứ Sáu ngày 23/8/2019 của tuổi Sửu

Tài lộc của tuổi Sửu trong ngày mới tăng dần. Bạn tìm được cơ hội tốt trong kinh doanh và cả công việc.

Dù vậy, chuyện tình cảm lại có chút khó khăn. Bạn và người ấy có thể nảy sinh mâu thuẫn.

Tử vi thứ Sáu ngày 23/8/2019 của tuổi Dần

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Tử vi thứ Sáu ngày 23/8/2019 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi mới nhất, tuổi Dần khá hài lòng với chuyện tình cảm. Bạn thấy vui vẻ, hào hứng hơn.

Tuy nhiên, sự nghiệp lại có phần sa sút. Đây là vì kẻ xấu đang lợi dụng sơ hở của bạn để gây trở ngại. Bạn phải cẩn thận hơn.

Tử vi thứ Sáu ngày 23/8/2019 của tuổi Mão

Tài lộc của tuổi Mão trong ngày mới vô cùng mỹ mãn. Nguồn thu chính hay phụ đều tăng.

Công việc lại có chút trở ngại, vì bạn chưa hòa nhập được với tập thể.

Bù lại, chuyện tình cảm có khởi sắc.

Tử vi thứ Sáu ngày 23/8/2019 của tuổi Thìn

Người tuổi Thìn gặp nhiều may mắn trong công việc. Chỉ cần có thế, bạn càng có cơ hội thể hiện năng lực của bản thân.

Điểm tối trong ngày là chuyện tình cảm của bạn có chút buồn phiền.

Tử vi thứ Sáu ngày 23/8/2019 của tuổi Tỵ

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Tử vi thứ Sáu ngày 23/8/2019 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Ngày mới, tuổi Tỵ gặp vài rắc rối. Thị phi gièm pha khiến bạn mỏi mệt, nhưng đừng quá chú tâm.

Tài lộc có tăng khiến bạn thấy thoải mái hơn trong ngày mới.

Tử vi thứ Sáu ngày 23/8/2019 của tuổi Ngọ

Sự nghiệp của tuổi Ngọ trong ngày mới dần tươi sáng. Bạn có nhiều cơ hội để thăng tiến hơn.

Về tình cảm, bạn nên dành thời gian cho đối phương nhiều hơn, đừng để cả hai có khoảng cách.

Tử vi thứ Sáu ngày 23/8/2019 của tuổi Mùi

Chuyện tình cảm của tuổi Mùi trong ngày mới rất viên mãn. Người độc thân hay có đôi đều sẽ có tin vui tốt đẹp.

Dù vậy, tài chính không khả quan, bạn nên xem xét chi tiêu hơn.

Tử vi thứ Sáu ngày 23/8/2019 của tuổi Thân

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Tử vi thứ Sáu ngày 23/8/2019 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân cẩn thận thị phi bủa vây trong ngày mới. Bạn đừng quá để tâm lời người khác nói, chỉ nên tập trung vào những gì mình nên làm.

Tài lộc lại khả quan hơn, bạn không phải lo lắng thiếu thốn tiền tiêu xài.

Tử vi thứ Sáu ngày 23/8/2019 của tuổi Dậu

Chuyện kinh doanh, làm ăn của tuổi Dậu trong ngày mới suôn sẻ, thuận lợi. Từ đó, bạn cũng khá yên tâm về tiền bạc.

Trong thời gian này, bạn và đối phương đều có những khó khăn riêng, nhưng hãy cùng nhau vượt qua.

Tử vi thứ Sáu ngày 23/8/2019 của tuổi Tuất

Người tuổi Tuất nhờ cố gắng nhiều mà có thành quả trong công việc. Bạn nên nắm bắt thêm cơ hội tốt.

Về tình cảm, dù có lúc cả hai mâu thuẫn nhưng đây vẫn là người đáng để bạn tin cậy gắn bó lâu dài.

Tử vi thứ Sáu ngày 23/8/2019 của tuổi Hợi

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Tử vi thứ Sáu ngày 23/8/2019 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Hợi nên suy nghĩ tích cực hơn trong ngày mới. Đừng quá bi quan, ảnh hưởng đến tâm trạng.

Bù lại, sự nghiệp khá tốt, giúp bạn suôn sẻ hơn trong những kế hoạch sắp tới.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

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