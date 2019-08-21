3 nàng giáp khéo chiều chồng, dễ khiến đàn ông mê mệt không lối thoát

Tâm linh - Tử vi 21/08/2019 05:26

Theo tử vi 12 con giáp, đây là những nàng giáp quyến rũ bậc nhất. Đàn ông nào cũng muốn lấy làm vợ, có được họ như giữ món báu vật quý giá nhất đời.

Tử vi 12 con giáp cho hay 3 nàng giáp này khéo chiều chồng, lại có sức hút khiến đàn ông say mê cả đời.

Cô nàng tuổi Tý

Dù không sắc nước hương trời nhưng phụ nữ tuổi Tý lại nổi bật với bản tính hồn nhiên, ấm áp. Đây là con giáp quyến rũ đàn ông bằng sự tự nhiên thu hút. Sự vui tươi, thoải mái của họ khiến không ít đàn ông say mê ngay từ cái nhìn đầu tiên.

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Theo tử vi 12 con giáp, tuổi Tý là nàng giáp quyến rũ - Ảnh minh họa: Internet

Không chỉ vậy, trong tình yêu hay hôn nhân, tuổi Tý luôn biết cách vun vén hạnh phúc . Nàng khéo chăm lo cho gia đình, là vợ đảm, yêu thương chồng con hết lòng. Có được người vợ này, đàn ông vừa thấy tự hào, vừa thấy hài lòng vô cùng.

Cô nàng tuổi Ngọ

Phụ nữ tuổi Ngọ trời sinh phóng khoáng, độc lập trong cuộc sống. Cá tính này của nàng khiến đàn ông bị thu hút. Khi lấy chồng, nàng càng thể hiện khả năng độc lập, nhưng vẫn giàu bao dung, thấu hiểu với chồng con. Ở con giáp thu hút này còn có nét đẹp của sự khỏe khoắn, tự tin nổi bật, khiến đàn ông đổ gục ngay từ lần đầu gặp.

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Đàn ông lấy được nàng giáp tuổi Ngọ như có được báu vật quý giá trong đời - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông lấy được nàng giáp tuổi Ngọ như có được báu vật quý giá trong đời.

Nàng giáp tuổi Hợi

Theo tử vi 12 con giáp, tuổi Hợi có bản tính trời sinh lương thiện, giàu bao dung và rất biết chăm lo cho gia đình nhà chồng.

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Theo tử vi 12 con giáp, tuổi Hợi có bản tính trời sinh lương thiện, giàu bao dung và rất biết chăm lo cho gia đình nhà chồng - Ảnh minh họa: Internet

Nàng giáp này cư xử giỏi, khéo chăm lo gia đình, chuyện trong nhà đều lo chu toàn, giữ yên ấm cho cả nhà. Đàn ông lấy được người vợ này thì chỉ cần tập trung cho sự nghiệp, chuyện gia đình đã có vợ vun vén.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

Từ tháng 9 trở đi, cuộc sống của 3 con giáp này thăng hoa viên mãn, quý nhân không mời mà đến, thần tài ở nhà đợi sẵn

Từ tháng 9 trở đi, cuộc sống của 3 con giáp này thăng hoa viên mãn, quý nhân không mời mà đến, thần tài ở nhà đợi sẵn

Tử vi học có nói, trời sinh mỗi người mỗi số mệnh, không phải ai cũng gặp được chuyện như ý muốn. Thời gian trước cuộc sống của 3 con giáp này có nhiều sóng gió, nhưng từ tháng 9 này trở đi mọi thứ sẽ thay đổi theo chiều hướng tích cực.

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