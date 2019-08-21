3 nàng giáp khéo chiều chồng, dễ khiến đàn ông mê mệt không lối thoát

Theo tử vi 12 con giáp, đây là những nàng giáp quyến rũ bậc nhất. Đàn ông nào cũng muốn lấy làm vợ, có được họ như giữ món báu vật quý giá nhất đời.
- 2 tháng tới, 3 con giáp này giàu có nứt vách, tài lộc vượng phát
- Trong 3 năm tới, 3 con giáp này được thần tài và quý nhân chiếu cố, mỗi năm giàu một bậc, trung vận đến hậu vận đủ đầy sung túc
Tử vi 12 con giáp cho hay 3 nàng giáp này khéo chiều chồng, lại có sức hút khiến đàn ông say mê cả đời.
Cô nàng tuổi Tý
Dù không sắc nước hương trời nhưng phụ nữ tuổi Tý lại nổi bật với bản tính hồn nhiên, ấm áp. Đây là con giáp quyến rũ đàn ông bằng sự tự nhiên thu hút. Sự vui tươi, thoải mái của họ khiến không ít đàn ông say mê ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Không chỉ vậy, trong tình yêu hay hôn nhân, tuổi Tý luôn biết cách vun vén hạnh phúc . Nàng khéo chăm lo cho gia đình, là vợ đảm, yêu thương chồng con hết lòng. Có được người vợ này, đàn ông vừa thấy tự hào, vừa thấy hài lòng vô cùng.
Cô nàng tuổi Ngọ
Phụ nữ tuổi Ngọ trời sinh phóng khoáng, độc lập trong cuộc sống. Cá tính này của nàng khiến đàn ông bị thu hút. Khi lấy chồng, nàng càng thể hiện khả năng độc lập, nhưng vẫn giàu bao dung, thấu hiểu với chồng con. Ở con giáp thu hút này còn có nét đẹp của sự khỏe khoắn, tự tin nổi bật, khiến đàn ông đổ gục ngay từ lần đầu gặp.
Đàn ông lấy được nàng giáp tuổi Ngọ như có được báu vật quý giá trong đời.
Nàng giáp tuổi Hợi
Theo tử vi 12 con giáp, tuổi Hợi có bản tính trời sinh lương thiện, giàu bao dung và rất biết chăm lo cho gia đình nhà chồng.
Nàng giáp này cư xử giỏi, khéo chăm lo gia đình, chuyện trong nhà đều lo chu toàn, giữ yên ấm cho cả nhà. Đàn ông lấy được người vợ này thì chỉ cần tập trung cho sự nghiệp, chuyện gia đình đã có vợ vun vén.
*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.