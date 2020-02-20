Tử vi thứ Sáu ngày 21/2/2020 của 12 con giáp: Tuổi Mùi phạm sai lầm, tuổi Tuất tiền bạc dồi dào

Tâm linh - Tử vi 20/02/2020 05:17

Tử vi thứ Sáu ngày 21/2/2020 của 12 con giáp: Tuổi Mùi phạm sai lầm lớn, tuổi Tuất tiền bạc dồi dào. Còn vận trình ngày mới của bạn thì như thế nào?

Xem tử vi thứ Sáu ngày 21/2/2020 của 12 con giáp để biết vận trình công việc, tài lộc và tình duyên trong ngày.

Tử vi thứ Sáu ngày 21/2/2020 của tuổi Tý

Theo tử vi ngày mới, tuổi Tý có một ngày tương đối suôn sẻ. Vận trình không nhiều áp lực, khó khăn. Bạn tìm được niềm vui trong công việc.

Chuyện tình cảm cũng tốt đẹp, người có đôi càng tâm đầu ý hợp.

Tử vi thứ Sáu ngày 21/2/2020 của tuổi Sửu

Tuổi Sửu dù bận rộn trong công việc nhưng vẫn nên giữ gìn sức khỏe, phòng các bệnh về đường tiêu hóa.

Điểm sáng trong ngày là tài lộc tăng, đặc biệt với người kinh doanh.

Tử vi thứ Sáu ngày 21/2/2020 của tuổi Dần

tu vi thu Sau ngay 21/2/2020 cua 12 con giap 4

Tử vi thứ Sáu ngày 21/2/2020 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần gặp vài khó khăn trong ngày mới. Bạn phải giải quyết triệt để để tránh ảnh hưởng đến tiến trình làm việc.

Tình cảm u ám với người có đôi. Cả hai đang có những hiểu lầm lớn, phải giải quyết cùng nhau.

Tử vi thứ Sáu ngày 21/2/2020 của tuổi Mão

Tuổi Mão gặp được quý nhân trong hôm nay. Từ những mối quan hệ thân thiết, người này sẽ cho bạn nhiều cơ hội trong công việc.

Tài lộc chưa khởi sắc, nhưng sẽ có nhiều tiến triển trong tương lai.

Tử vi thứ Sáu ngày 21/2/2020 của tuổi Thìn

Tuổi Thìn thường không để ý đến những ý kiến của người khác. Tuy nhiên, nếu đang cân nhắc những quyết định lớn, bạn có thể tham khảo ý kiến của người thân xung quanh.

Tuổi Thìn đi làm có tin vui tiền bạc vào cuối ngày.

Tử vi thứ Sáu ngày 21/2/2020 của tuổi Tỵ

tu vi thu Sau ngay 21/2/2020 cua 12 con giap 3
Tử vi thứ Sáu ngày 21/2/2020 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi mới nhất, tuổi Tỵ đừng quá chủ quan trong công việc, cẩn thận vướng sai lầm lớn.

Tình duyên khởi sắc với người độc thân.

Tử vi thứ Sáu ngày 21/2/2020 của tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ có niềm vui trong hôm nay, trong công việc hay gia đạo.

Trong công việc, bạn chỉ cần khéo léo và cố gắng một chút, chắc chắn sẽ dễ dàng thành công.

Tử vi thứ Sáu ngày 21/2/2020 của tuổi Mùi

Có vẻ tuổi Mùi đã đắc tội với một người không nên làm mất lòng trong hôm nay. Lời khuyên cho bạn là nên nhanh chóng sửa sai trước khi quá muộn.

Tài lộc ảm đạm, cẩn thận lâm vào trạng thái âm.

Tử vi thứ Sáu ngày 21/2/2020 của tuổi Thân

tu vi thu Sau ngay 21/2/2020 cua 12 con giap 2
Tử vi thứ Sáu ngày 21/2/2020 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân có điềm báo tài chính dồi dào trong hôm nay. Không chỉ vậy, công việc còn mang đến cho bạn nhiều cơ hội.

Gia đạo có chút lục đục, bạn nên dành nhiều thời gian cho gia đình.

Tử vi thứ Sáu ngày 21/2/2020 của tuổi Dậu

Tuổi Dậu nên giữ kiên nhẫn trong công việc. Đừng vội vàng mà dễ mắc sai lầm.

Tài chính chưa khởi sắc, tuổi Dậu nên cân nhắc chi tiêu.

Tử vi thứ Sáu ngày 21/2/2020 của tuổi Tuất

Tuổi Tuất có tài chính dồi dào, tiêu xài thoải mái.

Tuổi Tuất nên cân nhắc lời khuyên của người có kinh nghiệm khi gặp vấn đề trong công việc.

Tử vi thứ Sáu ngày 21/2/2020 của tuổi Hợi

tu vi thu Sau ngay 21/2/2020 cua 12 con giap 1
Tử vi thứ Sáu ngày 21/2/2020 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi thứ Sáu ngày 21/2/2020 của 12 con giáp, tuổi Hợi có vận may lớn trong tiền bạc. Người đi làm có thể được khen thưởng.

Tình cảm mờ nhạt với người có đôi. Cả hai nên dành thời gian vun đắp mối quan hệ.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

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