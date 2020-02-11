3 nàng giáp cực hút đàn ông nhưng lại quá bí ẩn khiến người khác không dám yêu hay đến gần

Tâm linh - Tử vi 11/02/2020 05:10

Theo tử vi con giáp, đây là 3 con giáp đặc biệt thu hút, hấp dẫn với đàn ông. Nhưng vì họ luôn quá bí ẩn nên khiến người khác khó đến gần, không dám yêu.

Theo tử vi con giáp, 3 con giáp hấp dẫn này vì quá bí ẩn mà khó có người yêu.

Tuổi Dần

Phụ nữ tuổi Dần thường có ngoại hình ưa nhìn, nổi bật. Ở nàng giáp này luôn có nét thu hút khiến người khác phải ngắm nhìn. Phụ nữ tuổi Dần còn có cá tính mạnh mẽ, chủ động và dứt khoát trong tình cảm hay cuộc sống.

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Phụ nữ tuổi Dần thường có ngoại hình ưa nhìn, nổi bật - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông cực thích sự quyết đoán, độc lập của nàng giáp này. Dù vậy họ vẫn e dè bản thân sẽ bị từ chối. Vì thế, thay vì bước đến làm quen với phụ nữ tuổi Dần, đàn ông thường giữ khoảng cách trong tiếc nuối.

Dù vậy, đàn ông nên biết phụ nữ tuổi Dần rất đáng yêu, dù bề ngoài có mạnh mẽ, gai góc thế nào. Chỉ cần chinh phục được họ, đàn ông chắc chắn sẽ thấy tự hào và hạnh phúc.

Tuổi Thìn

Phụ nữ tuổi Thìn có nét mong manh khiến đàn ông xao xuyến. Nàng giáp này có sức hút với người khác, dù là phụ nữ hay đàn ông. Họ chinh phục đối phương bằng cả ngoại hình và cách nói chuyện tự tin, duyên dáng. Xung quanh phụ nữ tuổi Thìn luôn có đàn ông tăm tia. Nhưng đường tình duyên của nàng giáp này khá khó khăn.

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Phụ nữ tuổi Thìn có nét mong manh khiến đàn ông xao xuyến - Ảnh minh họa: Internet

Vì tuổi Thìn cầu toàn trong công việc và cuộc sống. Và không dễ để nàng gật đầu trước đàn ông. Lời khuyên cho nàng giáp này chính là hãy giảm bớt tiêu chuẩn để tìm được một người tốt dành cho mình.

Tuổi Thân

Phụ nữ tuổi Thân khá trắc trở trong cuộc sống hay tình duyên. Họ luôn nỗ lực không ngừng, thậm chí là ép buộc bản thân để có được mục tiêu bằng được. Chính vì thế họ cũng khắt khe với người khác. Họ không chấp nhận sự nhập nhằng, tạm bợ. Đàn ông sẽ thấy phụ nữ tuổi Thân khá cứng rắn.

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Đàn ông sẽ thấy phụ nữ tuổi Thân khá cứng rắn - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi con giáp, đây là con giáp thu hút đáng để đàn ông nỗ lực chinh phục. Vì đằng sau dáng vẻ mạnh mẽ, phụ nữ tuổi Thân vẫn yếu đuối và muốn được che chở.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

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