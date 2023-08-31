Tử vi thứ Sáu ngày 1/9: 3 con giáp được Phật Bà chỉ lối làm ăn, đào trúng mỏ vàng, phúc lộc sâu dày, ngồi không ăn bát vàng uống ly bạc

Theo tử vi 12 con giáp, những người tuổi Tuất bản chất rất thông minh, tài năng. Họ sinh ra đã sở hữu ngoại hình đẹp và tài năng hơn người.

Trong ngày 1/9, người tuổi Tuất được dự báo sẽ có vô số của cải, phúc khí tràn đầy. Con giáp tuổi này làm công ăn lương sẽ sớm thăng quan tiến chức.

Không những thế, họ còn có ý chí, quyết tâm cao, không vì thấy khó khăn mà chùn bước. Người tuổi này rất chân thành khi đối xử với mọi người. Họ thân thiện, rộng lượng và bao dung.

Trong khi đó, người làm kinh doanh cũng thu lợi bất ngờ. Nếu muốn đạt được thành công, con giáp này cần lên kế hoạch dài hạn và nỗ lực không ngừng.

Người đang có ý tưởng khởi nghiệp thì hãy mạnh dạn thực hiện ngay vì cơ hội không đến nhiều. Nếu để vuột mất, con giáp này sẽ phải hối tiếc.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Trong ngày 1/9, người tuổi Mùi sẽ liên tục gặp vận may trong cả sự nghiệp và các mối quan hệ. Tài lộc của họ rất xán lạn, tràn đầy hy vọng vào tương lai.

Trong công việc, họ sẽ đạt được những gì mình muốn, leo lên vị trí cao hơn, lương thưởng hậu hĩnh. Tuy nhiên, ở vị trí cao họ càng phải gánh nhiều trọng trách nặng nề, vì thế cần phải chuẩn bị tâm lý về mọi mặt, chịu đựng được căng thẳng.

Đồng thời, người tuổi Mùi cũng sẽ gặt hái được nhiều bất ngờ lớn trong các mối quan hệ của mình trong thời điểm này. Họ có thể cảm nhận được sự ngọt ngào trong tình yêu và hôn nhân. Những người độc thân có thể thoát “ế”, người đang yêu dễ kết hôn chớp nhoáng, sớm đón con đầu lòng. Đối với người đã lập gia đình, họ sẽ có cuộc sống hôn nhân viên mãn, gia đình hạnh phúc, con cái ngoan ngoãn, cha mẹ khỏe mạnh, tình cảm vợ chồng khắng khít, không khí trong nhà luôn vui vẻ.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Theo các chuyên gia phong thủy, ngoài sự thông minh, nhanh nhẹn thì người tuổi Tý còn có những đặc điểm trời sinh tuyệt vời giúp họ dễ dàng vượt qua khó khăn, đó là khả năng thích ứng rất nhanh với thời cuộc, cực kỳ thận trọng và có khả năng linh cảm tốt trước các biến cố để họ có thể "đi tắt đón đầu" và đưa ra những thay đổi thích hợp.

Tử vi học có nói, vận may của người tuổi Tý tập trung trong ngày 1/9. Đây là lúc mà hầu như họ làm gì cũng có khả năng thành công rất cao, đặc biệt là kinh doanh.

Đặc biệt, nếu họ kinh doanh với người tuổi Thìn, thì khả năng thành công rực rỡ còn cao hơn nữa. Do đó, trong thời điểm này, với sự thông minh tuyệt vời của mình, nếu biết tận dụng, người tuổi Tý có thể trở thành quý nhân của chính mình, từng bước xây dựng một nền tảng vững chắc trong sự nghiệp, trở nên giàu có viên mãn khiến người khác phải nể phục.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.