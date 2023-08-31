Hết hôm nay 31/8/2023: 3 con giáp có sức bật lớn, cầu gì được nấy, thảnh thơi đón tài lộc, thành công nối tiếp thành công

Tâm linh - Tử vi 31/08/2023 08:52

Ngày cuối cùng của tháng 8/2023, những con giáp này khổ gì cũng bước qua dễ dàng, làm ăn thuận lợi đủ đường.

Tuổi Dậu 

Tử vi hôm nay ngày 31/8/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Dậu hôm nay tạo ra nhiều dự án xuất sắc.

Công việc: Sự kiên nhẫn và quyết tâm sẽ đưa người tuổi Dậu đến những thành tựu đáng kể, đừng ngần ngại đối mặt với những thách thức mới và tìm kiếm cách vượt qua chúng. 

Tình cảm: Hôm nay mang đến cơ hội để bạn thể hiện sự chân thành và tận tụy trong mối quan hệ, những cuộc trò chuyện chân thành và chia sẻ cảm xúc sẽ tạo nên một môi trường tình cảm ấm áp.

Tài lộc: Sự quản lý tài chính thông minh và sự đa dạng trong việc kiếm thu nhập, tạo cơ hội đầu tư có tiềm năng và hạn chế các chi tiêu không cần thiết.

Sức khoẻ: Duy trì tinh thần thoải mái để đối mặt với mọi thách thức.

Hết hôm nay 31/8/2023: 3 con giáp có sức bật lớn, cầu gì được nấy, thảnh thơi đón tài lộc, thành công nối tiếp thành công - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu 

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Năm ngày 31/8/2023 hôm nay, tuổi Sửu có thể chinh phục được mục tiêu mình đã đặt ra từ trước. Con giáp này ngày càng tin tưởng bản thân và đã sẵn sàng tinh thần đối diện với những thách thức mới.

Trạng thái tinh thần lạc quan, sôi nổi góp phần rất lớn khiến tuổi Sửu trở nên nổi bật trong mắt người làm lãnh đạo. Cấp trên có thể dành cho bản mệnh những cơ hội thăng tiến, vì thế hãy nắm thật chắc, đừng chần chừ để cơ hội rơi vào tay người khác.

Người độc thân trở nên vô cùng hấp dẫn, dù có thể chính bản mệnh cũng không nhận ra điều đó. Nếu phát hiện ra đối tượng có ý định tiếp cận mình triển vọng, bản mệnh hãy cởi mở trò chuyện với đối phương.

Giờ tốt trong ngày: 21h - 23h

Quý nhân phù trợ: Tuất, Mão

Hết hôm nay 31/8/2023: 3 con giáp có sức bật lớn, cầu gì được nấy, thảnh thơi đón tài lộc, thành công nối tiếp thành công - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ 

Hôm nay, tuổi Ngọ may mắn về công việc và không gặp trục trặc. Bản mệnh có tính cách cứng rắn, thẳng thắn và không ngại đối đầu với bất kỳ ai. Những khó khăn trong công việc sẽ được bản mệnh giải quyết một cách tự tin và dứt khoát.

May mắn về tài lộc cũng đến với bản mệnh, với nhiều tiền lương, quà tặng và lời khen ngợi bất ngờ. Đối với những người trẻ, họ nên tận dụng cơ hội để kiếm thật nhiều tiền, để khi cảm thấy đau khổ hay căng thẳng có thể tự giải tỏa bằng cách chi tiêu.

Về mặt tình cảm, bản mệnh là người thân thiện và tốt bụng, luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người. Những người trẻ thường có tình thương người và thích làm việc thiện, vì vậy họ luôn được quý mến.

Hết hôm nay 31/8/2023: 3 con giáp có sức bật lớn, cầu gì được nấy, thảnh thơi đón tài lộc, thành công nối tiếp thành công - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Sau rằm tháng 7 âm lịch, 3 con giáp vận khí thịnh vượng, phát tài phát lộc, tiền bạc tăng gấp 4-5 lần 

Sau rằm tháng 7 âm lịch, 3 con giáp vận khí thịnh vượng, phát tài phát lộc, tiền bạc tăng gấp 4-5 lần 

Tháng 7 âm lịch đã đi qua được nửa chặng đường, 3 con giáp này bất ngờ được lộc trời ban, vận khí đi lên, phát tài phát lộc trong thời gian ngắn. 

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Sao quốc tế 11 phút trước
Thấy nhà gái đi xe máy đưa dâu, mẹ chồng bĩu môi khinh khỉnh rồi ngã ngửa trước món quà

Thấy nhà gái đi xe máy đưa dâu, mẹ chồng bĩu môi khinh khỉnh rồi ngã ngửa trước món quà

Tâm sự Eva 11 phút trước
Tử vi ngày mới, thứ Tư 23/9/2026 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Mùi tài lộc vượng phát, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Thân hao tiền tốn của, dính vận hạn liên miên.

Tử vi ngày mới, thứ Tư 23/9/2026 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Mùi tài lộc vượng phát, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Thân hao tiền tốn của, dính vận hạn liên miên.

Tâm linh - Tử vi 26 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Tâm linh - Tử vi 41 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 51 phút trước
Khám phá các thành phần dưỡng chất và công dụng từ loại rau lá xanh dồi dào vitamin

Khám phá các thành phần dưỡng chất và công dụng từ loại rau lá xanh dồi dào vitamin

Dinh dưỡng 1 giờ 41 phút trước
Sau hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp có quý nhân giúp đỡ, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh

Sau hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp có quý nhân giúp đỡ, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 56 phút trước
Lời nói ngây thơ của con gái 6 tuổi vạch trần bí mật của người chồng

Lời nói ngây thơ của con gái 6 tuổi vạch trần bí mật của người chồng

Ngoại tình 2 giờ 11 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (22/9/2026), 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (22/9/2026), 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 26 phút trước
Chuyến đi chơi cùng con và lời đề nghị kỳ lạ từ một người phụ nữ không quen biết

Chuyến đi chơi cùng con và lời đề nghị kỳ lạ từ một người phụ nữ không quen biết

Tâm sự 2 giờ 41 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tử vi ngày mới, thứ Tư 23/9/2026 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Mùi tài lộc vượng phát, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Thân hao tiền tốn của, dính vận hạn liên miên.

Tử vi ngày mới, thứ Tư 23/9/2026 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Mùi tài lộc vượng phát, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Thân hao tiền tốn của, dính vận hạn liên miên.

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Sau hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp có quý nhân giúp đỡ, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh

Sau hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp có quý nhân giúp đỡ, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (22/9/2026), 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (22/9/2026), 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Cuối ngày hôm nay (22/9/2026), 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', phú quý đầy tay, dễ dàng mua nhà sắm xe

Cuối ngày hôm nay (22/9/2026), 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', phú quý đầy tay, dễ dàng mua nhà sắm xe