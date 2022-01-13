Tử vi thứ Sáu, ngày 14/1/2022 của 12 con giáp: Tỵ - Dậu Chính Tài tụ khí, thành công trong tầm với, Ngọ - Mùi 'ngụp lặn' với rắc rối, bị tiểu nhân quấn chân

Xem tử vi ngày mới của 12 con giáp cho hay, ngày Thân Tý Bán Hợp mang tới cho người tuổi Tý một ngày thong dong nhẹ nhàng, làm gì cũng tốt đẹp nhờ được quý nhân nâng đỡ. Đối phương không những đưa ra lời khuyên chính xác để bạn tìm được đường đi nước bước phù hợp mà còn trợ lực rất nhiều nên bạn gần như chẳng cần động tay động chân quá nhiều.

Lại thêm Chính Ấn soi rọi, bạn sẽ nhận được sự khen thưởng, cả sự công nhận và tôn trọng nữa từ đồng nghiệp và cấp trên. Đây là thành quả bạn có được sau những nỗ lực trong công việc. Hãy cố gắng phát huy năng lực nhiều hơn nữa nhé.

Thương Quan xuất hiện có thể khiến người tuổi Sửu dễ trở nên nóng giận và thiếu kiên nhẫn, đó là nguyên nhân đẩy bạn vào rắc rối trong ngày hôm nay. Thay vì mất bình tĩnh, hãy kiểm soát cảm xúc cá nhân của mình nếu bạn muốn các tranh chấp và xung đột này lắng xuống.

Tâm trạng thất thường cũng khiến bạn dễ đưa ra những quyết định sai. Vì thế, trong những ngày này nhớ tránh những khoản đầu tư rủi ro, cho dù bạn tin rằng những khoản rủi ro cao thường mang đến lợi nhuận nhiều nhưng chúng chưa thực sự phù hợp cho ngày hôm nay.

Tuổi Dần

Thân Dần Tương Xung cảnh báo những vết rạn nứt trong mối quan hệ vợ chồng của con giáp này. Cả bạn và người ấy có xu hướng chuyện bé xé ra to, vốn chỉ là những việc chẳng đáng kể gì nhưng cả hai lại không giữ được bình tĩnh khiến sự tình bị đẩy đi quá xa, gây tổn thương cho đối phương.

Hôm nay nhờ được Thiên Ấn trợ mệnh, dù công việc không mấy suôn sẻ nhưng con giáp này vẫn tìm được cách để thoát khỏi thế cục khó khăn và có được thành quả đáng tự hào. Những ai làm nghề tự do lại càng được dịp tìm kiếm cơ hội thành công.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Trong ngày Chính Ấn nhập mệnh, người tuổi Mão gặp nhiều may mắn trong công việc khi được giao cho những việc đúng sở trường của mình. Nếu vượt qua thử thách lần này, cơ hội thăng quan tiến chức đã nằm ngay trong bàn tay bạn. Dù sao bạn cũng đã có nhiều cố gắng và đóng góp trong suốt thời gian qua mà.

Vận trình tình cảm của những chú Mèo có chút trục trặc, nguyên nhân chính vẫn là do cả hai bạn quá tất bật với công việc cũng như theo đuổi niềm đam mê riêng. Cả hai nên bớt chút thời gian quan tâm tới đối phương để kéo gần khoảng cách, xóa nhòa mâu thuẫn.

Tuổi Thìn

Cục diện Tam Hợp nâng đỡ, một vài mâu thuẫn trong các mối quan hệ xã giao của người tuổi Thìn sớm được hóa giải. Nhờ vậy mà môi trường làm việc trở nên hòa hợp và thoải mái hơn, đồng nghiệp nhiệt tình giúp đỡ.

Lại thêm Thực Thần chiếu mệnh, con giáp này còn gặp khá nhiều may mắn trong chuyện tiền bạc ngày hôm nay. Bạn cứ ngỡ kế hoạch đầu tư lần này không đem lại kết quả khả quan cho lắm và mình sẽ mất không một khoản tiền lớn, chẳng còn cách nào có thể cứu vãn, nhưng tới phút cuối tình thế xoay chuyển, bạn chẳng những không mất gì mà còn mang về đầy túi.

Tuổi Tỵ

Lục Hợp nâng đỡ cho vận trình của người tuổi Tỵ trong hôm nay có phần khởi sắc hơn. Công việc thuận lợi, kế hoạch mà bản mệnh đưa ra được tiến hành vô cùng suôn sẻ. Những bước tiến tuy chậm và chắc là điều mà những chú Rắn đã lên kế hoạch trước cho mình.

Tỷ Kiên cho thấy bản mệnh đã biết chủ động tìm kiếm cơ hội để thành công hơn trong công việc. Biết mình biết ta, con giáp này không để mình chờ đợi khi mà xung quanh có biết bao nhiêu cơ hội.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Kiếp Tài nhập cục đe dọa vận tài lộc ngày thứ sáu này của người tuổi Ngọ. Bạn nên cẩn thận hơn trong những vấn đề về tài chính, đừng nên vội vã làm những chuyện mình chưa thực sự hiểu và nắm chắc phần thắng trong tay. Đồng tiền mồ hôi nước mắt không dễ dàng có được, đừng nóng vội đầu tư mạo hiểm mà mất trắng tay.

Vận trình tình cảm của con giáp này hôm nay không được như ý. Dù đã cố gắng kiềm chế cảm xúc, nhưng bạn đã bị tổn thương lòng tự trọng rất nhiều vì những lời đối phương nói ra. Một khi chịu sự tổn thương sâu sắc, tình cảm chẳng thể mặn nồng như thuở ban đầu.

Tuổi Mùi

Thương Quan xuất hiện cho thấy công việc của người tuổi Mùi đang có những nút thắt khó gỡ, bạn phải tốn nhiều thời gian và công sức vào đó mà chưa chắc đã tìm được lối thoát cho mình. Đây là khoảng thời gian bạn vô cùng mệt mỏi và kiệt sức.

Đường tình duyên của những chú Dê hôm nay khá hanh thông. Đào hoa khởi sắc, đôi bên dần hiểu và thông cảm cho những khó khăn của nhau. Ngày đông giá lạnh quả đúng là lúc mà người ta xích lại gần nhau hơn.

Tuổi Thân

Thiên Tài là cát thần che chở cho đường tài lộc của người tuổi Thân trong thứ sáu này. Con giáp này dựa vào nghề tay trái cũng có thể tăng thêm thu nhập của mình. Nguồn thu này khá lớn, bản mệnh nên tính kế đầu tư để tài lộc sinh sôi nảy nở nhiều thêm nữa.

Ngoài ra, tiền bạc kiếm được trong ngày cần phải có kế hoạch chi tiêu cụ thể. Đừng tùy tiện làm mọi thứ theo ý thích để rồi đến lúc tiền bạc cạn kiệt, phải đi vay mượn khắp nơi.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Chính Tài tụ khí mang đến cho người tuổi Dậu may mắn trên vận trình tài lộc, nhờ thế mà con giáp này không cần quá lo lắng về chuyện tiền bạc. Tuy nhiên tiền bạc dồi dào cũng không có nghĩa là được quyền tiêu xài hoang phí, kẻo có bao nhiêu cũng sẽ cạn kiệt nhanh chóng.

Thời điểm này có thể bạn sẽ được mời gọi, rủ rê tham gia đầu tư hoặc kinh doanh. Dù có vẻ như lợi thế đang rất lớn nhưng trước khi tham gia, hãy cân nhắc xem đó có phải lĩnh vực bạn có hiểu biết và đáng để mạo hiểm không. Dù sao phải luôn đảm bảo rằng số tiền mang đi đầu tư không ảnh hưởng tới cuộc sống hiện tại của bạn.

Tuổi Tuất

Nhờ tác động của Thực Thần, con đường tài lộc của người tuổi Tuất đang vô cùng khởi sắc. Người tuổi này nếu theo nghiệp kinh doanh thì hôm nay dễ được quý nhân nâng đỡ, buôn bán thuận lợi, tài lộc dồi dào.

Tuy nhiên, bản mệnh cần sắp xếp thời gian cho công việc và gia đình hợp lý hơn. Đừng dồn quá nhiều công sức và thời gian vào việc kiếm tiền mà quên mất mình còn có những người thân thiết yêu thương cần quan tâm.

Tuổi Hợi

Thân Hợi Tương Hại gây nên không ít sóng gió và thử thách cho chuyện tình cảm của người tuổi Hợi. Những cuộc tranh cãi liên miên với nửa kia khiến bạn vô cùng mệt mỏi và đôi lúc còn có ý nghĩ buông xuôi. Đôi bên giằng xé khiến cho con giáp này không biết phải làm sao.

Thiên Quan còn tăng thêm xui xẻo trong ngày hôm nay cho con giáp này khi công việc của bạn bị tiểu nhân quấy phá. Trong tất cả những quyết định đều nên tham khảo ý kiến từ nhiều phía, tìm hiểu thông tin đa chiều, làm việc cẩn trọng và không nên tin tưởng tuyệt đối vào một ai đó.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.