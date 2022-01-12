Năm 2022 thị phi ngập lối, 3 con giáp cẩn trọng lời ăn tiếng nói kẻo rước họa vào thân, làm đâu hỏng đó, công sức 'đổ sông, đổ bể'

Tâm linh - Tử vi 12/01/2022 12:47

Tử vi 12 con giáp dự đoán, năm 2022, 3 con giáp bị thị phi bủa vây, làm gì cũng hỏng chuyện, sự nghiệp đi xuống, của cải thất thoát.

Tuổi Tý

Theo tử vi 12 con giáp, tuổi Tý là 1 trong 3 con giáp xui xẻo năm 2022, vì thế mà nhiều mặt cuộc sống của bạn đều có dấu hiệu xuống dốc đáng kể.

 

Với người làm công ăn lương, nhiều sự cố xảy ra khiến bạn tốn nhiều thời gian giải quyết, vì thế mọi việc giậm chân tại chỗ, tiền lương khó tăng.

Với người làm kinh tế, công việc làm ăn gặp nhiều khó khăn, đầu tư tiền bạc khó thu hồi vốn, bạn phải loay hoay tìm ra hướng đi phù hợp cho mình, thậm chí có lúc phải vay mượn tiền bạc để lo cho công việc.

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Ảnh minh họa - Internet

Tuổi Dần

Xem tử vi 2022 của 12 con giáp, nhiều phương diện cuộc sống của người tuổi Dần cũng không có dấu hiệu khởi sắc trong năm 2022 này.

 

Lưu ý, trong năm có tranh chấp liên quan đến tiền bạc, hết sức cẩn trọng khi chọn người hợp tác làm ăn, đặc biệt với người thân trong nhà.

Với người làm công ăn lương, bạn dễ vướng phải tranh chấp hoặc phải thích nghi với những điều kiện làm việc mới, vì thế mà bạn cần hết sức bình tĩnh, chớ nôn nóng mà lại hỏng việc.

tu vi 12 con giap 2
Ảnh minh họa - Internet

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu khó có được những bước phát triển vượt bậc trong năm 2022 này phần lớn cũng là do bạn phải chịu tác động của kẻ tiểu nhân.

 

Gia đình khó tránh xung đột giữa các thế hệ. Cha mẹ và con cái cần trò chuyện và đặt mình vào vị trí đối phương nhiều hơn nếu muốn hóa giải khúc mắc. Vợ chồng cần thường xuyên tìm cách hâm nóng tình cảm thường xuyên, tránh để cảm xúc nhạt nhòa, khiến một trong hai người nảy sinh tâm lý chán chường.

tu vi 12 con giap 3
Ảnh minh họa - Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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