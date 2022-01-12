Tử vi thứ Năm 13/1/2022 của 12 con giáp: Ngọ - Mùi bề trên nâng đỡ, sự nghiệp vượng vận quý nhân, Tý - Dậu cáu kỉnh, 'xôi hỏng bỏng không'

Xem tử vi ngày mới của 12 con giáp cho hay, người tuổi Tý dễ trở nên nóng nảy và cáu kỉnh do phải chịu tác động của cục diện Tương Hại. Bản mệnh luôn cho rằng mình là người hiểu rõ mọi việc nhất nên chỉ thích làm việc một mình, không muốn ai can thiệp.

Thủy khắc Hỏa còn cho thấy nhiều mâu thuẫn đang tồn tại trong mối quan hệ giữa mệnh chủ và nửa kia của mình. Bạn không nên tiếp tục ngó lơ mà hãy tìm cách để cải thiện tình trạng này. Chớ nên so đo thắng thua với người ấy.

Sự nghiệp của người tuổi Sửu phát triển theo chiều hướng xấu dưới ảnh hưởng của cục diện Tương Xung. Bạn dễ vướng rắc rối ngay cả trong những công việc quen thuộc vì thiếu tập trung khi bắt tay vào làm.

Trong ngày hôm nay, bạn cần hết sức tránh những quyết định và hành động nông nổi, bởi nếu quá vội vã, bạn có thể đưa ra những quyết định sai gây thêm phiền phức cho tương lai. Tốt nhất hãy tập trung giải quyết việc trước mắt đã.

Tuổi Dần

Kiếp Tài giáng họa khiến người tuổi Dần khó tránh khỏi những tranh chấp với bạn bè, đồng nghiệp. Trước khi tranh cãi hoặc oán trách người khác, bạn cũng cần tự xét lại chính bản thân mình.

Ngoài ra, trong chuyện tình cảm, mối quan hệ của con giáp này với nửa kia không được như ý muốn. Dù có đang căng thẳng hay mệt mỏi vì áp lực ngoài xã hội, bạn cũng không trút giận lên nửa kia. Tốt nhất hãy tâm sự và cùng người ấy tìm ra cách giải quyết.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Công việc của người tuổi Mão tiến triển tương đối thuận lợi nhờ có Tam Hợp phù trợ. Song đôi khi bạn lên những kế hoạch chưa thật hợp lý vì chưa đánh giá chính xác năng lực bản thân và tình huống trước mắt.

Bản mệnh cũng không nhất thiết phải làm mọi việc một mình, nhất là khi đứng trước những quyết định trọng đại. Nếu còn đang băn khoăn vì nhiều vấn đề, hãy cùng thảo luận với những người có kinh nghiệm xung quanh.

Tuổi Thìn

Chính Tài đem đến những tín hiệu tích cực, khiến tình hình tài chính của người tuổi Thìn cải thiện hơn hẳn so với khoảng thời gian trước đó. Dù làm trong lĩnh vực nào, bạn cũng sẽ nhận được mức thù lao xứng đáng với công sức lao động.

Người làm đầu tư, kinh doanh thích hợp đưa ra những quyết định đầu tư trong ngày hôm nay. Bạn có thể gặp được những thương vụ có giá trị. Hãy nhanh chóng nắm bắt cơ hội, đừng chần chừ, do dự để thời cơ trôi qua đáng tiếc.

Tuổi Tỵ

Hôm nay mối quan hệ giữa người tuổi Tỵ và nửa kia đang phát triển rất tốt đẹp. Hai người luôn dành nhiều thời gian để chuyện trò và tâm sự, nhờ đó mà đôi bên càng lúc càng thêm thấu hiểu về nhau.

Tuy nhiên, trên phương diện sự nghiệp, Thương Quan thấy rằng bạn dễ gặp rắc rối với người làm lãnh đạo. Có lẽ bạn cần phải chú ý hơn đến cách diễn đạt của mình, không phải lúc nào có gì nói nấy cũng là tốt. Hãy chú ý cách trình bày vấn đề uyển chuyển hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Nhờ có Nhị Hợp nâng đỡ, hôm nay là ngày thích hợp để người tuổi Ngọ đầu tư, làm ăn. Phát huy khả năng nhìn nhận và đánh giá tình hình chuẩn xác sẽ giúp bạn rất nhiều trong việc tìm được những mối đầu tư hoặc đối tác hứa hẹn.

Với người làm công ăn lương, bạn cũng có nhiều cơ hội để mở rộng các mối quan hệ xã giao, tạo đà cho sự phát triển sự nghiệp trong tương lai.

Tuổi Mùi

Thiên Tài chiếu mệnh, người tuổi Mùi có thể phát tài một cách nhanh chóng chỉ nhờ trò may rủi. Tuy nhiên, bạn không nên dựa dẫm vào việc ấy, cho rằng mình có thể không làm mà vẫn được hưởng thành quả. Hãy làm giàu bằng chính công sức lao động của mình.

Một số người làm ăn nhận được sự tin tưởng của khách hàng, nhiều mối hàng liên tiếp đổ về khiến bạn hốt vàng hốt bạc. Hãy tiếp tục phát huy và giữ vững điểm mạnh của mình, bạn sẽ còn phát triển hơn nữa trong tương lai.

Tuổi Thân

Hôm nay người tuổi Thân trở nên rất vượng đào hoa. Ngay từ lần gặp đầu tiên, bản mệnh đã có thể dễ dàng gây ấn tượng tốt với những người khác giới nhờ vào những nét độc đáo trong tính cách của mình.

Trên phương diện sự nghiệp, Chính Quan cho thấy bạn vốn là một người thông minh và lanh lợi, và nếu biết tận dụng điểm mạnh của mình, bạn hoàn toàn có cơ hội lọt vào mắt xanh của người làm lãnh đạo.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Thiên Quan ngáng trở vận may đến với người tuổi Dậu, khiến bạn phải đối diện với nhiều rắc rối. Tốt nhất bạn nên tránh va chạm với bạn bè, đồng nghiệp, giữ thái độ khiêm tốn khi giao tiếp, bởi nếu có xích mích thì người lãnh hậu quả cũng chỉ có bạn mà thôi.

Trong mối quan hệ với lãnh đạo, bạn cần phải có cách cư xử khéo léo hơn, chớ nên nói năng quá thẳng thắn, bộc trực. Kể cả có ý kiến phản đối đi chăng nữa, bạn cũng nên ăn nói sao cho dễ nghe, như thế mới không làm mất lòng đối phương.

Tuổi Tuất

Tương Hình tác động khiến người tuổi Tuất dễ gây tổn thương cho người khác thông qua lời nói, bởi bạn thường không “uốn lưỡi bảy lần trước khi nói”, nói gì cũng chỉ tuân theo cảm xúc nóng nảy nhất thời.

Bên cạnh đó, bạn cũng thường xuyên cảm thấy căng thẳng, lo lắng khi phải đối diện với những khó khăn. Tuy nhiên, chính những cảm xúc tiêu cực như vậy mới khiến những khó khăn lại càng chồng chất đấy. Hãy nghĩ theo chiều hướng tích cực hơn rồi mọi chuyện cũng sẽ qua.

Tuổi Hợi

Hôm nay mối quan hệ giữa tuổi Hợi và người nhà không được êm ấm. Thậm chí, sự phản đối của các thành viên sẽ khiến bản mệnh cảm thấy lạc lõng và tổn thương. Trước mắt, bạn hãy dành thời gian để kiểm điểm bản thân xem sao.

Tuy nhiên, Chính Ấn lại là dấu hiệu tốt với những ai đang theo đuổi con đường học tập hoặc công danh sự nghiệp. Bạn đang bước những bước tiến vững vàng để tương lai thăng tiến. Hãy giữ vững trạng thái hiện tại của mình.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.