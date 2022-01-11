Vận hạn năm cũ vừa qua, 2022 vẫn 'sóng to, gió lớn' với 3 con giáp: Sự nghiệp bị 'thọc gậy bánh xe', tài lộc 'đội nón' ra đi trong ngỡ ngàng

Tử vi 12 con giáp dự đoán, năm 2022, 3 con giáp gặp sóng to, gió lớn, vận trình tụt dốc, tiền tài theo đó cũng hao hụt không ít, gia chủ cần cẩn trọng trong công việc.

Tuổi Hợi

Theo tử vi 12 con giáp, những người tuổi Hợi năm nay nên cẩn thận với bạn bè, vì rất có thể sẽ mất tiền vào tay những người bạn thân thiết. Mặc dù đã bước sang năm mới nhưng bản mệnh có phần chậm chạp trong chuyện tình cảm, vận may giảm sút. Họ có một năm không có gì đáng tự hào.

Năm 2022, sự nghiệp của con giáp tuổi Hợi cũng giảm sút, bị tiểu nhân ngáng đường ở nơi làm việc. Do đó, họ cần phải thận trọng hơn trong năm 2022.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Bước vào năm 2022, bản mệnh cần chú ý lời ăn tiếng nói nơi công sở, tránh gây thị phi. Theo tử vi 12 con giáp, năm 2021 con giáp đã gặp không ít vận rủi, nhưng năm 2022 này còn "sóng gió thị phi" hơn nếu không biết cách cư xử khéo léo.

Tiền tài "đội nón" ra đi, tình duyên gập ghềnh lại thêm tâm trạng ủ dột, bản mệnh khó lòng cải thiện được vận mệnh.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tạm biệt 2021, con giáp tuổi Mùi sang năm 2022 vẫn không khá khẩm hơn là mấy. Theo sách tử vi, những người cầm tinh con dê có phần uể oải nên công việc trì trệ, dễ bị cấp trên khiển trách.

Chưa kể, vì vô tình bị tiểu nhân ngáng chân, giở trò "thọc gậy bánh xe" nên đường công danh của bản mệnh có phần tăm tối. Nếu biết cách ứng xử và bình tĩnh giải quyết vấn đề thì có chăng sẽ dần ổn hơn vào giữa năm.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/van-han-nam-cu-vua-qua-2022-van-song-to-gio-lon-voi-3-con-giap-su-nghiep-bi-thoc-gay-banh-xe-tai-loc-doi-non-ra-di-trong-ngo-ngang-445441.html