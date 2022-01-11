Tử vi thứ Tư 12/1/2022 của 12 con giáp: Thìn - Tỵ làm ăn tấn TÀI tấn LỘC, Mão - Ngọ mệt mỏi, sự nghiệp đi xuống

Xem tử vi ngày mới của 12 con giáp, cục diện Ngọ Tý Tương Xung là điềm báo tranh cãi có thể xảy ra trong hôm nay với người tuổi Tý. Bạn cần điều chỉnh bản thân sao cho luôn ở trạng thái tốt nhất, giữ sự khiêm tốn lễ độ và hòa nhã, bình tĩnh trong những tình huống căng thẳng để tránh xa phiền toái không cần thiết.

Đừng quá lo lắng, Chính Ấn xuất hiện, những chú Chuột có thể nhận được những cơ hội tốt mà cát thần này mang tới, đó có thể là cơ hội công tác hay tham gia các buổi hội thảo để nâng cao kĩ năng. Tuy nhiên không nên ham công tiếc việc và bỏ bê sức khỏe bản thân.

Ngọ Sửu Tương Hại nhắc nhở người tuổi Sửu trong ngày làm việc gì cũng nên thận trọng kẻo sẽ vướng họa tiểu nhân. Nói năng từ tốn, suy nghĩ kĩ trước khi nói sẽ giúp bạn giảm bớt nguy cơ đắc tội với người khác.

Chính Tài nhập cục bù đắp cho những chú Trâu một ngày thứ tư may mắn trên đường tài lộc, bản mệnh không cần lo lắng quá nhiều về vấn đề tài chính. Lúc này, bản mệnh nên tập trung làm tốt công việc chính chứ đừng ham cái lợi trước mắt mà bê trễ công việc tạo ra tiền chính cho mình.

Tuổi Dần

Cục diện Tam Hợp xuất hiện trong tử vi thứ tư của người tuổi Dần che chở cho đường tình duyên của bản mệnh thêm phần thăng hoa. Người độc thân nhận ra đâu là yêu thương đích thực, cứ tìm kiếm ở tận đâu nhưng bạn chẳng thể ngờ được đó lại là một người luôn ở bên cạnh quan tâm và chăm sóc cho mình bấy lâu.

Trong công việc, có thể do tác động của Tỷ Kiên mà những chú Hổ trở nên kiêu ngạo, ít chịu lắng nghe ý kiến của người khác. Nếu bạn muốn vươn lên vị trí cao hơn, mở rộng tương lai sự nghiệp thì nên điều chỉnh lại thái độ, tạo mối quan hệ tốt với đồng nghiệp.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Ngọ Mão Tương Phá có thể là nguyên nhân khiến phương diện tình cảm của con giáp này gặp nhiều trục trặc, buồn nhiều hơn vui. Với những người đã lập gia đình, tình cảm giữa bạn và người ấy đang có dấu hiệu rạn nứt, bạn cần phải chú ý và trò chuyện, tâm sự với nửa kia nhiều hơn.

Vận xui còn đeo bám những chú Mèo trên đường tài lộc do ảnh hưởng của Kiếp Tài hung tinh. Ngày hôm nay, nguy cơ mất tiền, hao tổn tài chính của mệnh chủ rất cao. Tốt nhất là hạn chế các khoản không cần thiết, thận trọng với các quyết định tài chính chi tiết và cố gắng bảo vệ tốt tài sản của mình.

Tuổi Thìn

Dưới sự che chở của Thiên Tài, người tuổi Thìn có thể sẽ nhận được tin mừng tài lộc trong ngày thứ tư này. Người làm công ăn lương bỗng được giới thiệu cho mối làm ăn ngon lành. Tuy thời gian của bạn sẽ trở nên eo hẹp và bận rộn hơn nhưng có thêm tiền bạc thì có há gì.

Người kinh doanh, buôn bán vẫn làm chủ được tình thế, thu chi cân bằng giúp bạn tích góp được khoản tiền khá, dùng cho tình huống bất ngờ. Nếu ở thời điểm này được chỉ đường mách nước cho những cơ hội làm ăn bất ngờ đừng chần chừ thêm nữa, tranh thủ tiến hành ngay bạn nhé.

Tuổi Tỵ

Thực Thần là cát thần che chở cho vận trình của người tuổi Tỵ trong hôm nay, đặc biệt là ở phương diện tài lộc. Bạn dễ được quý nhân chỉ lối dẫn đường cho tìm thấy cơ hội làm ăn ngay trong tầm tay. Mệnh chủ nên mạnh mẽ, quyết đoán để không bỏ lỡ cơ hội phát tài.

Trong khi đó, những người làm công việc văn phòng có một ngày làm việc bình ổn và hòa hợp với đồng nghiệp. Mọi người vui vẻ bàn luận và thống nhất được quan điểm nên công việc tiến triển rất thuận lợi, thậm chí vượt quá kế hoạch đề ra.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Ngọ – Ngọ Tự Hình khiến người tuổi Ngọ mệt mỏi vì những suy nghĩ tiêu cực xâm chiếm trong đầu. Bản mệnh thậm chí còn lo lắng nhiều thứ chưa hề xảy ra rồi lại tự trách mình, tâm trạng rất thiếu lạc quan. Nếu không sớm tìm cách khắc phục, bạn có thể bỏ lỡ nhiều cơ hội phát triển trong hôm nay.

Mệnh chủ vốn là người thông minh và nhanh nhẹn, tuy nhiên đôi khi, bạn lại quá nóng vội, gây ảnh hưởng đến việc đưa ra quyết định. Nếu còn chưa chắc chắn với suy nghĩ của mình, hãy thoải mái trao đổi với những người xung quanh.

Tuổi Mùi

Lục Hợp che chở cho đường tình duyên của người tuổi Mùi thêm phần rực rỡ. Gia đình luôn là điểm tựa vững chắc sau những khó khăn, vất vả bên ngoài. Sau một ngày làm việc mệt nhoài bạn chỉ muốn được về nhà và quây quần bên những người thân yêu mà không cần lo nghĩ bất cứ vấn đề gì. Đó là lý do con giáp này luôn trân trọng hạnh phúc gia đình và làm mọi cách để bảo vệ nó.

Chính Tài nhập mệnh, ít nhất thì ở thời điểm này tài chính của bạn vẫn khá ổn định. Thu nhập vững vàng giúp cho những chú Dê có đủ tiền bạc để làm những điều mình muốn mà không phải đong đếm quá nhiều.

Tuổi Thân

Thiên Quan giáng họa nhắc nhở người tuổi Thân cần làm việc cẩn thận và tính toán kĩ càng trong hôm nay để hạn chế rủi ro có thể xảy ra. Tiểu nhân vận của bạn đang khá lớn, chỉ một phút bất cẩn, bạn cũng có thể để kẻ xấu nắm thóp và gây bất lợi cho mình.

Vì thế, bạn nhớ phải bình tĩnh xử lý tình huống chứ đừng để bị kích động. Hãy thể hiện bản lĩnh của mình bằng sự điềm tĩnh và khôn ngoan trong cách đối đáp, hành động với những kẻ tiểu nhân.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Chính Quan mang đến tin vui về đường công danh sự nghiệp của người tuổi Dậu. Bằng những kinh nghiệm bản thân đúc kết được nên con giáp này rất ít khi mắc sai lầm, được cấp trên tin tưởng, giao phó cho những trọng trách quan trọng. Cơ hội để phất lên đây rồi, hãy cố gắng nắm bắt nhé.

Trái ngược với những thuận lợi trong công việc, đường tình duyên của những chú Gà không được may mắn cho lắm. Do ảnh hưởng của ngũ hành xung khắc, giữa bạn và người ấy có thể xuất hiện nhiều sự hiểu lầm khiến khoảng cách giữa cả hai cứ lớn dần, khó hàn gắn.

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất được Tam Hợp che chở nên gặp nhiều may mắn trên phương diện tình cảm trong hôm nay. Cát tinh này sẽ giúp bạn hóa giải những mâu thuẫn đang tồn tại giữa 2 người. Dù bạn không biết có vấn đề gì thực sự đang khiến cho 2 người thiếu tin tưởng và xa cách với nhau nhưng ít nhất mối quan hệ đã có sự xoa dịu.

Trên phương diện tài lộc, Thiên Tài phù trợ cho những người làm nghề phụ có cơ hội phát tài trong ngày hôm nay. Bạn cũng có thể kiếm được một khoản kha khá nhờ vận may của mình. Tuy nhiên, bạn không nên quá phụ thuộc vào yếu tố may rủi, tiền bạc kiếm bằng chính công sức của mình sẽ bền vững hơn.

Tuổi Hợi

Có Thiên Ấn che chở, người tuổi Hợi có thể dễ dàng vượt qua những trở ngại trong công việc. Bạn biết sử dụng lợi thế sẵn có cũng như những sự giúp đỡ từ người bên cạnh để đảm bảo được tiến độ công việc, hoàn thành đúng yêu cầu mà cấp trên đưa ra.

Bản mệnh không cần phải quá lo lắng bởi chuyện gì cũng có thể giải quyết được. Cứ bình tĩnh để tìm hướng xử lý, chớ nên hoang mang bởi điều đó sẽ khiến cho tinh thần bất an, dễ mắc phải sai lầm.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.