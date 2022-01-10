Tử vi thứ Ba, ngày 11/1/2022 của 12 con giáp: Mão - Thìn gặp muôn vàn tin vui TÀI LỘC, Thân - Hợi bị kiếp tài chiếu mệnh, đem tiền ném qua cửa sổ

Xem tử vi ngày mới của 12 con giáp, Tỷ Kiên chiếu mệnh, mối quan hệ xã giao của người tuổi Tý không mấy hài hòa trong ngày này. Khi sự cạnh tranh nội bộ ngày một căng thẳng hơn chính là lúc bạn cần phải hết sức tỉnh táo, đừng đánh mất lý trí để rồi đưa ra các quyết định sai lầm khiến cho mọi nỗ lực của bạn đổ sông đổ bể trong chốc lát.

Ngũ hành Thổ khắc Thủy ảnh hưởng không nhỏ đến chuyện tình cảm của bản mệnh. Những hiểu lầm khiến giữa hai người luôn có một bức tường rào ngăn cách khó xóa mờ. Lúc này, chỉ có trò chuyện thẳng thắn mới có thể hóa giải được tất thảy mà thôi.

Cục diện Sửu Tỵ Bán Hợp sẽ giúp cho vận trình của người tuổi Sửu trở nên hanh thông suôn sẻ hơn trước khá nhiều. Mối quan hệ giữa bạn và đồng nghiệp, cấp trên trở nên khá hài hòa.

Tuy nhiên, sự xuất hiện của Thiên Quan nhắc nhở bạn cần phải đề phòng với những kẻ xấu bụng luôn ghen tị với những thành tích mà bạn có được. Chỉ cần bạn lộ ra bất cứ sơ hở nào, kẻ tiểu nhân chắc chắn sẽ nhắm vào đó chỉ nhằm để hạ bệ bạn mà thôi.

Tuổi Dần

Chịu ảnh hưởng của cục diện Dần Tỵ Tương Hại, người tuổi Dần gặp phải không ít rắc rối trong ngày này. Những nỗ lực của bạn trong suốt thời gian qua có thể chỉ vì một bước đi sai lầm mà tan thành mây khói.

Lại thêm Thương Quan giáng mệnh, không chỉ công việc mà chuyện kinh doanh làm ăn của con giáp này cũng phải chịu những thiệt hại không hề nhỏ. Nếu bạn không tỉnh táo và sáng suốt hơn trong các quyết định của mình thì chuyện thất thoát tiền bạc trong thời điểm này là điều khó tránh.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Thực Thần ghé thăm mang đến cho người tuổi Mão vận may về tiền bạc. Những người làm kinh doanh buôn bán hay nghề tự do có thể nhân cơ hội này để triển khai những dự án đầu tư có triển vọng, hứa hẹn sẽ thu về khoản lợi lớn trong tương lai.

Chuyện tình cảm của các cặp đôi cũng có tiến triển mới trong ngày này. Đôi bên trở nên gắn bó hơn sau khi vượt qua bao sóng gió thử thách. Đã đến lúc hai người có thể suy tính đến chuyện về chung một nhà rồi đó.

Tuổi Thìn

Chính Quan xuất hiện đảm bảo cho vận trình công danh sự nghiệp của người tuổi Thìn trở nên hanh thông và suôn sẻ hơn. Với tinh thần trách nhiệm cao, bạn xử lý mọi việc được giao một cách chu toàn nhanh gọn. Nhờ vậy mà vị thế của bạn trong mắt mọi người được nâng lên một tầm cao mới.

Người độc thân có nhân duyên khá vượng trong ngày thứ ba này. Bạn mở rộng mối quan hệ của mình qua những buổi gặp mặt bạn bè, đối tác, có thể trong số đó sẽ có một nửa dành riêng cho bạn đó. Đừng bỏ lỡ cơ hội khi chúng tìm đến mình như thế nhé.

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ có thể yên tâm về những khoản thu của mình trong ngày có Chính Tài độ mệnh như hôm nay. Với những cống hiến của bản thân, bạn sẽ nhận được những khoản lương, thưởng không hề nhỏ.

Đây là lúc bạn nên nhìn xa và rộng hơn, đặt những mục tiêu cao lớn hơn nữa. Sự chăm chỉ, kiên trì và nhẫn nại sẽ giúp cho bạn tiến gần hơn đến đích đến thành công mà bạn vẫn hằng mơ ước.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Có quý nhân Tương Hội trợ mệnh, vận trình của con giáp tuổi Ngọ trong ngày thứ ba này trở nên hanh thông hơn bao giờ hết. Mọi việc đều diễn ra đúng như dự tính của bạn, bạn còn có thể kết giao thêm với những đối tác mới đầy tiềm năng nữa.

Thiên Tài ghé thăm còn mang đến cho bạn những vận may tài lộc tăng tiến không ngờ. Cơ hội phát tài nhanh quả thực đã ở ngay trong lòng bàn tay bạn rồi, hãy nhanh chóng nắm bắt lấy. Sự linh hoạt và nhạy bén của bạn khiến cho mọi người xung quanh không khỏi thán phục.

Tuổi Mùi

Cục diện Mùi Tỵ Tam Hội ảnh hưởng không nhỏ đến vận trình hôm nay của người tuổi Mùi, mọi thứ sẽ trở nên dễ dàng hơn trước rất nhiều. Các mối quan hệ xã giao hài hòa sẽ giúp bạn rất nhiều trong quá trình triển khai công việc.

Tuy nhiên, Thiên Quan giáng mệnh nhắc nhở bản mệnh cần phải hành xử cẩn trọng hơn, nhất là trong khi giao tiếp với những người có chức có quyền. Chớ vì sự bất cẩn của mình mà gây hiềm khích với đối phương, ảnh hưởng không nhỏ đến con đường tiến thân của bạn trong tương lai.

Tuổi Thân

Ảnh hưởng của cục diện Tương Hình khiến cho người tuổi Thân trở nên khá nhạy cảm trong ngày này. Áp lực tinh thần khiến con giáp này khó kiểm soát được cảm xúc, sự phiền muộn cứ ngày một lớn dần lên.

May mắn là có sự giúp sức của Chính Ấn nên phần nào đã giải tỏa bớt được căng thẳng của bạn trong khía cạnh công việc. Với kiến thức và kinh nghiệm của bản thân, chắc chắn bạn sẽ được cấp trên đánh giá cao và sẽ sớm có sự cất nhắc trong tương lai.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Cục diện Tam Hợp sẽ mang đến cho con giáp tuổi Dậu không ít tin vui trong ngày thứ ba này. Công việc trên đà phát triển thuận lợi, học hành thi cử đạt kết quả tốt chính là phần thưởng dành cho bạn sau những nỗ lực miệt mài trong suốt thời gian qua.

Chưa kể, Thiên Ấn độ mệnh còn mang đến cơ hội để bạn thể hiện được năng lực của bản thân, nhận về những sự ngưỡng mộ và thán phục của mọi người xung quanh. Đặc biệt với những ai làm trong lĩnh vực nghệ thuật, y học, luật sư, dịch vụ… thì sẽ càng tỏa sáng hơn bao giờ hết.

Tuổi Tuất

Có Chính Quan trợ mệnh, người tuổi Tuất hãy nắm lấy cơ hội thể hiện khả năng của mình, ghi điểm trong mắt đồng nghiệp và cấp trên. Sự nỗ lực đóng góp của bạn chắc chắn là điều không ai có thể phủ nhận. Cánh cửa thăng tiến đang rộng mở ngay trước mắt bạn rồi đó.

Mối quan hệ giữa bạn và nửa kia của mình cũng trở nên hài hòa hơn bao giờ hết. Hai người dần thấu hiểu và cảm thông cho nhau hơn. Chỉ cần cả hai cùng đồng lòng thì khó khăn trở ngại nào cũng có thể vượt qua thôi.

Tuổi Hợi

Ngày Hợi Tỵ Tương Xung, những mâu thuẫn bất đồng cứ liên tục nảy sinh khiến con giáp tuổi Hợi khó có thể tập trung vào công việc. Tâm lý bất an khiến bạn dễ để xảy ra ra sai sót, khiến uy tín bị sụt giảm đáng kể.

Lại thêm Kiếp Tài giáng mệnh, bạn cần hết sức cẩn trọng trong các quyết định liên quan đến tiền bạc trong ngày thứ ba này. Đừng dễ dàng tin vào lời dụ dỗ ngon ngọt của người khác mà đem tiền đặt vào nơi nguy hiểm.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.