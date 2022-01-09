Đúng rằm tháng Chạp, trăng sáng vằng vặc, 3 con giáp đón nhiều phước lành, chuẩn bị một năm Nhâm Dần với nhiều điều khởi sắc, tình - tiền song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 09/01/2022 09:15

Tử vi 12 con giáp dự đoán, ngày rằm tháng Chạp, 3 con giáp may mắn sở hữu năng lục chiêu tài, gọi lộc nên cuộc sống lên hương bất ngờ.

Tuổi Dậu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dậu hiền lành, ít nói và không thích khoe mẽ, khoa trương. Thực ra, con giáp này rất giỏi thích nghi với hoàn cảnh và có thể chịu được áp lực trong công việc.

Sang rằm tháng Chạp, người tuổi Dậu được dự báo sẽ gặp nhiều may mắn, sự nghiệp có nhiều điểm sáng. Trong công việc, con giáp này không ngừng học tập, tiếp thu để nâng cao trình độ. Chính bởi vì vậy, họ nhận được sự tín nhiệm từ đồng nghiệp và cấp trên.

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Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dần mạnh mẽ, dứt khoát, dám nghĩ dám làm. Những người tuổi này thường sống độc lập, thích tự mình làm mọi việc và có thể lên kế hoạch chi tiết cho sự nghiệp của riêng mình.

Rằm tháng Chạp, con giáp may mắn có bước tiến trong sự nghiệp. Nhờ khéo giao du, kết bạn, họ có được các mối quan hệ hữu hảo, tốt cho công việc, sự nghiệp của mình. Người làm kinh doanh sẽ gặp điềm lành, công việc buôn bán thuận buồm xuôi gió.

con giap may man 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Ngọ độc đoán, tham vọng và giàu nhiệt huyết trong công việc. Con giáp này luôn mong có một ngày mình trở thành người đứng đầu trong cơ quan, tổ chức mình làm việc hoặc trở thành một ông/bà chủ giàu có. Họ có nhiều tham vọng chứ không sống an phận thủ thường.

Từ rằm tháng Chạp, người tuổi Ngọ được sao may mắn chiếu mệnh, nhiều tin vui đến với sự nghiệp của họ. Họ sẽ được cấp trên trọng dụng, được trao cho thêm cơ hội phát triển sự nghiệp.

 

con giap may man 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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