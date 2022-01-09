Vận hạn chưa thôi đeo bám, 3 con giáp sang năm 2022 vẫn lao đao, tụt dốc, sự nghiệp đi xuống ảnh hưởng đến tài lộc, tâm trạng nặng như đeo chì

Tâm linh - Tử vi 09/01/2022 12:47

Tử vi 12 con giáp dự đoán, sang năm 2022, 3 con giáp bị vận hạn đeo bám, xui xẻo chưa thôi bủa vây khiến cho công việc tụt dốc không phanh.

Tuổi Thìn

Công việc của Thìn trong năm 2022 tuy khởi sắc hơn năm 2021 nhưng do ảnh hưởng của tam tai nên chưa thực sự lý tưởng. Đặc biệt những người làm kinh doanh sẽ gặp không ít khó khăn.

Theo tử vi 12 con giáp, về tài chính, Thìn kiếm được nhiều tiền nhưng tiêu cũng nhiều nên chẳng tiết kiệm được bao nhiêu. Điều Thìn cần chú ý nhất trong năm nay là sức khỏe của bản thân, tránh để tinh thần xuống dốc, dễ ảnh hưởng đến công việc.

 

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Ảnh minh họa : Internet

Tuổi Thân

Do gặp hạn tam tai 2022 nên Thân có một năm vất vả về mọi mặt. Công việc của bạn vô cùng khó khăn, kinh doanh buôn bán gặp bất lợi, có dấu hiệu hao tài nặng.

Bên cạnh đó, bạn còn cần phải đề phòng bị trộm cắp tài sản, họa tiểu nhân. Gia đạo không êm ấm vì vợ chồng dễ xung đột do công việc, tài chính xuống dốc. Sức khỏe của Thân cũng không quá tốt, nên hãy chăm chỉ rèn luyện thể dục, thể thao để nâng cao sức khỏe nhé!.

tu vi 12 con giap 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Công việc của Tý có biến động khá lớn, bạn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là với những người mới khởi nghiệp.

Bạn làm gì cũng chỉ có một mình, khó nhờ vả được anh em, bạn bè. Việc kinh doanh của những người tuổi Tý cũng bết bát, dễ mất tiền, thất thu. Chuyện tình cảm ảm đạm, vợ chồng lục đục, sức khỏe giảm sút.

tu vi 12 con giap 3
Ảnh minh họa : Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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