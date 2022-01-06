3 tháng đầu năm 2022, 'nước đẩy thuyền lên', 3 con giáp làm ăn thăng tiến, lương thưởng tới tấp, vạn sự như ý, trăm điều hanh thông

Tâm linh - Tử vi 06/01/2022 12:42

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 tháng đầu năm mới, 3 con giáp may mắn nhận lương thưởng nhiều không đếm xuể, làm gì cũng thuận lợi bất ngờ.

Tuổi Tý

Theo tử vi 12 con giáp, người cầm tinh con chuột sở hữu chỉ số thông minh cao. Họ năng nổ, nhiệt huyết trong công việc và cũng rất chăm chỉ, độc lập trong suy nghĩ. Con giáp này tính tình dễ mến, hòa nhã và lịch thiệp nên được nhiều người yêu quý.

3 tháng đầu năm 2022, con giáp may mắn này có tài lộc vượng, gặp nhiều cơ hội kiếm tiền. Người tuổi này nếu làm ăn kinh doanh thì gặp được nguồn hàng tốt, bán được mức giá cao. Nếu họ làm môi giới kinh doanh thì cũng có nhiều cơ hội tiếp cận khách hàng.

con giap may man 3
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Ngọ khá độc lập, tự chủ, tinh tế trong cách xử lý công việc. Người này có vận quý nhân vượng nên khi gặp khó khăn đều có người giúp đỡ. Ngay cả khi gặp trở ngại, họ vẫn giữ được thái độ điềm đạm, chủ động khi đối mặt với mọi chuyện.

Dự đoán 3 tháng đầu năm 2022, người tuổi Ngọ có tài vận vượng, họ đạt được những thành tựu nhất định trong công việc. Những người làm kinh doanh cũng chốt được nhiều đơn hàng, ký được hợp đồng có giá trị.

con giap may man 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mão tính tình hiền lành, bao dung và nhân hậu. Họ thương người và hay giúp đỡ khi thấy người khác gặp khó khăn.

 

3 tháng đầu năm, con giáp này nếu làm công ăn lương nhận được những cơ hội tốt để tăng thêm thu nhập. Đó có thể là công việc làm thêm, nghề tay trái hoặc cơ hội đầu tư tài chính. Chỉ cần nắm bắt cơ hội đến với mình, con giáp này kiếm được nhiều tiền, có cuộc sống hạnh phúc, không còn lo âu, phiền muộn nữa.

con giap may man 1
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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