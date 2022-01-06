Tử vi thứ Sáu, ngày 7/1/2022 của 12 con giáp: Tý - Hợi làm ăn thuận lợi, buôn 1 lời 10, Thìn - Ngọ chuẩn bị đối mặt với tiểu nhân quấy phá

Xem tử vi ngày mới của 12 con giáp cho hay, người tuổi Tý được Lục Hợp nâng đỡ trong ngày hôm nay nên các kế hoạch làm ăn, hợp tác của bạn diễn ra hết sức thuận lợi. Thật may mắn vì bạn đã tìm được đối tác đáng tin cậy và có trách nhiệm cho vấn đề chung của hai bên để có thể bắt tay nhau lâu dài.

Thiên Tài còn mang đến may mắn về đường tài lộc cho những chú Chuột. Con giáp này được trao nhiều cơ hội để kiếm tiền thuận lợi hơn, hoàn thiện các kế hoạch nhằm cải thiện tình hình tài chính hiện tại. Tuy nhiên, cơ hội đến thuận lợi như vậy cũng kèm theo không ít rủi ro tiềm ẩn. Bản mệnh tốt nhất phải luôn giữ cho đầu óc tỉnh táo, đừng vội quyết định điều gì khi chưa nắm chắc kết quả.

Tỷ Kiên xuất hiện cho thấy hôm nay tuổi Sửu có thể dễ đắc tội với đồng nghiệp hay cấp trên vì tính cứng đầu của mình. Bạn luôn khăng khăng giữ ý kiến của riêng mình, không muốn nghe lời góp ý của bất cứ ai.

Không thể phủ nhận bạn có năng lực, nhưng đó không phải là tất cả. Kinh nghiệm thiếu sót được người khác góp ý là quá tốt, nhưng nếu bạn cứ cố chấp phản kháng như giờ thì sẽ sớm bị mọi người xa lánh thôi.

Tuổi Dần

Có Chính Quan trợ mệnh, công việc của tuổi Dần hôm nay khá tốt. Con giáp này có trách nhiệm với công việc của mình, không để cho người khác phải bận tâm, được cấp trên đánh giá rất cao. Cơ hội này không phải ai cũng có được, thế nên bản mệnh hãy trân trọng nhé.

Đường tình duyên của con giáp này nhiều gập ghềnh, trắc trở. Đôi bên có thể xích mích, mâu thuẫn với nhau về một vấn đề nào đó trong cuộc sống. Bản mệnh hãy đặt mình vào vị trí đối phương và suy nghĩ dưới một góc độ khác xem sao.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Hung thần Thiên Quan nhập cục khiến người tuổi Mão cảm nhận khó khăn nhiều bề, khó có thể tiến bước trên con đường danh lợi của mình. Kẻ tiểu nhân vây hãm, khiến cho bản mệnh muốn thoát ra mà chẳng biết phải đi đường nào. Đôi khi tưởng đã thoát được mà vẫn nằm trong vòng vây.

Chuyện tình cảm của người tuổi này không mấy thuận lợi trong ngày hôm nay. Bạn dễ cãi cọ, mâu thuẫn với nửa kia của mình và nguyên nhân có là do những bất đồng khó dung hòa giữa đôi bên. Lúc này, nếu không biết kiềm chế bản tính nóng nảy của mình, bạn rất dễ nói ra những lời gây tổn thương nửa kia, khiến tình cảm vợ chồng rạn nứt.

Tuổi Thìn

Sửu Thìn Tương Phá cảnh báo con giáp tuổi Thìn phải thận trọng với những việc mình đang làm, cẩn thận có kẻ ném đá giấu tay, cố tình phá hoại công sức mà bản mệnh bỏ ra suốt thời gian qua. Lòng đề phòng là thứ bạn đang thiếu, đừng để những kẻ xấu xa lợi dụng tình cảm, lòng tin của mình mà làm điều sai trái.

Ngày này, sức khỏe của những chú Rồng không được tốt. Bạn cần chú ý chăm sóc cơ thể nhiều hơn, tránh để công việc và những nỗi lo lắng thường nhật ảnh hưởng nhiều đến tinh thần. Sức khỏe là vốn quý, đừng để đánh mất rồi mới hối hận cũng đã muộn.

Tuổi Tỵ

Tuổi Tỵ trong ngày có quý nhân Tam Hợp chỉ đường dẫn lối sẽ có đường tình duyên vô cùng hanh thông, ngập tràn hạnh phúc. Bạn đã biết được đâu là nơi mà trái tim mình thuộc về. Con giáp này chẳng hề ngần ngại bày tỏ tình cảm với người mình thương.

Chính Ấn nhập mệnh, những chú Rắn luôn biết cách sắp xếp thời gian làm việc cho hợp lý hơn. Bạn tập trung làm việc với cường độ cao và cống hiến hết mình cho công việc để đạt được mục tiêu. Nếu tiếp tục duy trì được phong độ này, bạn sẽ sớm chạm tay tới thành công như mong muốn.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Ngày Sửu Ngọ Tương Hại, người tuổi Ngọ cần phải sẵn sàng tinh thần đối mặt với đủ loại thị phi chốn công sở trong ngày hôm nay. Mâu thuẫn với đồng nghiệp rất dễ xảy ra khi cả hai đều có quan điểm riêng của mình, không ai chịu là người nhún nhường.

Càng những lúc như thế này, bạn càng cần chú ý cách ứng xử của bản thân. Có thể bản tính bốc đồng sẽ khiến bạn gây thù chuốc oán với đồng nghiệp và tệ hơn nữa là kẻ tiểu nhân. Hãy giữ đầu óc tỉnh táo và hành động có kiểm soát hơn.

Tuổi Mùi

Cục diện Sửu Mùi Tương Xung dự báo người tuổi Mùi sẽ phải làm việc rất vất vả vào ngày hôm nay mà không được nhiều người trợ giúp và chia sẻ. Nhưng nếu suy nghĩ theo hướng tích cực thì đây là một cơ hội tốt để bạn rèn giũa bản thân.

Tỷ Kiên nhập mệnh còn mang đến cho những chú Dê sự quyết đoán để đưa ra những quyết định khá bất ngờ trong ngày hôm nay. Tuy nhiên, bản thân bạn hiểu mình cần gì, muốn gì, nên đó thật sự là những quyết định đúng đắn, táo bạo.

Tuổi Thân

Thương Quan tụ khí cho thấy tinh thần sa sút khiến cho công việc trong ngày của người tuổi Thân chẳng thể nào tốt được. Bản mệnh thiếu tập trung làm việc nên mắc phải không ít sai sót. Có vẻ như bạn vẫn chưa lường trước được hết những hậu quả do việc làm thiếu suy nghĩ của mình gây ra.

Ở phương diện tình cảm, những tổn thương trong quá khứ khiến những chú Khỉ cảm thấy khó khăn trong việc bày tỏ tình cảm hiện tại của mình, song bạn đừng quá lo lắng, trái tim sẽ làm việc của nó. Hôm nay là thời điểm đào hoa khởi vượng nhờ Thổ sinh Kim, bạn sẽ có được nhân duyên như ý.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Nhờ có Tam Hợp phù trợ, người tuổi Dậu trở nên nhiệt tình và hăng hái trong mọi việc. Dù công việc có khó khăn đến đâu, bản mệnh sẵn sàng bắt tay vào thực hiện, bạn cũng sẵn lòng giúp đỡ người khác mỗi khi thấy có ai đó cần sự trợ giúp.

Thực Thần xuất hiện dự báo cơ hội phát tài phát lộc đã đến rất gần với con giáp này. Hôm nay những chú Gà sẽ gặp nhiều thuận lợi trong việc làm ăn buôn bán của mình, lợi nhuận tăng lên gấp bội.

Tuổi Tuất

Sửu Tuất Tương Hình nhắc nhở người tuổi Tuất nên chú ý kiểm soát cảm xúc của mình tốt hơn. Sự bốc đồng của bạn có thể khiến cho nhiều mối quan hệ xã giao đang tốt đẹp bỗng tan tành, ảnh hưởng không nhỏ đến tương lai sau này. Một phút bốc đồng gây ra hậu quả khá nặng nề.

Kiếp Tài giáng họa cũng là dấu hiệu không tốt về tiền bạc. Con giáp này có thể thiếu suy nghĩ mà “ném tiền qua cửa sổ” cho những việc không thực sự cần thiết, khiến cho bản thân phải hối hận.

Tuổi Hợi

Dưới sự che chở của Chính Quan, người tuổi Hợi có một ngày thứ sáu làm việc suôn sẻ, giải quyết nhiệm vụ gọn gàng đâu vào đấy. Chính thái độ nghiêm túc và nỗ lực đóng góp cho tập thể trong thời gian qua của bản mệnh đang được cấp trên đánh giá rất cao. Bạn có thể nhận được sự khen thưởng bằng cả vật chất lẫn tinh thần của lãnh đạo trong thời gian này đấy.

Con giáp may mắn hãy tận dụng thời cơ này để gia tăng thu nhập, có của ăn của để từ đây tới Tết âm lịch.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.