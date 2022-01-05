3 con giáp đến thời 'khai vận tụ TÀI', tháng Chạp đón quý nhân, Tết Nhâm Dần mở cửa chào vận may ngập lối

Tâm linh - Tử vi 05/01/2022 10:24

Tử vi 12 con giáp dự đoán, trong thời gian tới, 3 con giáp may mắn sẽ được quý nhân khai thông vận mệnh, làm việc gì cũng thuận lợi đến bất ngờ.

Tuổi Tý

Tuổi Tý là con giáp may mắn trong năm 2022 này, ngay từ tháng Chạp, nhờ vậy mà vận khí của bạn hanh thông, mưu sự thuận lợi, cố gắng bỏ ra đều được đền đáp xứng đáng.

Công việc suôn sẻ cũng hứa hẹn thu nhập cũng tăng tiến. Bản mệnh có thể sẽ nhận được một khoản lương và thưởng cộng dồn xứng đáng với những đóng góp của mình trong suốt một năm vừa qua.

con giap may man 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tuổi Tỵ có một khởi đầu năm may mắn khi những khó khăn và bế tắc trước dần được khai thông, các mối quan hệ nơi làm việc cũng rất tốt đẹp.

Thu nhập của bản mệnh ngày càng tăng, cơ hội làm ăn, hợp tác, đầu tư lớn xuất hiện tới tấp giúp tinh thần của bản mệnh vô cùng hân hoan. Con giáp này luôn biết được ưu thế của mình nằm ở đâu để phát huy, đi tắt đón đầu, dẫn đầu xu hướng.

con giap may man 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dần có nhiều cơ hội để thăng tiến lên vị trí cao hơn ngay trong tháng đầu tiên của năm mới, vì thế bạn nên tranh thủ tiến hành ngay những việc quan trọng, những dự định mà bạn chưa dám làm.

Tài vận của bản mệnh trong tháng này khá lý tưởng. Ngoài khoản tiền lương cứng, bản mệnh còn lĩnh thêm khoản tiền thưởng, hoa hồng, lãi lời… cuối năm âm lịch, nhờ vậy mà bạn chẳng còn lo đến chuyện sắm Tết.

con giap may man 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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