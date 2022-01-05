Xem tử vi ngày mới của 12 con giáp cho hay, phương diện tài lộc của người tuổi Tý có dấu hiệu phát triển tốt nhờ có Chính Tài chiếu mệnh. Dù đang làm công việc gì đi nữa, công sức lao động của bạn cũng sẽ nhận được trả lương xứng đáng.

Bạn là người chăm chỉ và cẩn thận, tuy nhiên, bạn lại quá dễ dàng hài lòng với thực tại. Hãy đặt ra cho mình những mục tiêu cao xa hơn và cố gắng thực hiện, hãy sử dụng hết khả năng của mình.

Tam Hội phù trợ giúp cho công việc của người tuổi Sửu tiến triển suôn sẻ. Bạn được mọi người tin tưởng giao cho những công việc quan trọng, bởi bạn luôn có thể tìm ra phương án giải quyết hợp lý nhất.

May mắn hơn, quan hệ xã giao hài hòa còn giúp mệnh chủ gặp được quý nhân hoặc người có cùng chí hướng với mình. Đôi bên có thể cùng hợp tác thực hiện những dự án mới và đợi thành quả trong tương lai.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần kiêu ngạo, cho rằng mình là người tài giỏi nhất nên không muốn nghe theo ý kiến của người khác. Dưới tác động của Thiên Quan, bạn dễ tranh chấp, mâu thuẫn với người khác, thậm chí là với cấp trên trực tiếp của mình.

Bạn cần phải hiểu rằng dù có tài giỏi đến mấy thì chắc chắn bạn cũng không thể đúng trong mọi trường hợp. Hãy học cách khiêm tốn lắng nghe để khắc phục điểm yếu, cũng như hợp tác với mọi người để cùng phát triển.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Hôm nay người tuổi Mão rất dễ gây mất lòng người khác dưới ảnh hưởng tiêu cực của cục diện Tương Hình. Bạn đang quá mức kiêu ngạo và chủ quan, nếu không cẩn thận, bạn dễ đưa ra quyết định thiếu chính xác, và tương lai bạn sẽ phải hối tiếc đấy.

May mắn bản mệnh có một người vợ hoặc chồng rất tâm lý, luôn sẵn sàng lắng nghe tâm sự của bạn và tha thứ cho những lỗi lầm. Vì vậy, nếu đang trăn trở vấn đề gì, bạn không nên giữ trong lòng mà nên giải tỏa ra cho nhẹ nhõm.

Tuổi Thìn

Tam Hợp giúp sức, người tuổi Thìn cảm thấy hăng hái ngay cả khi đối diện với thách thức. Tuy nhiên, vì bản tính “cả thèm chóng chán” nên bạn thường chỉ làm việc theo cảm hứng nhất thời và dễ dàng từ bỏ khi thấy mọi việc cứ lặp đi lặp lại.

Con giáp này nên nhớ rằng nếu muốn thành công thì bạn phải có quyết tâm cao độ, làm việc gì bạn cũng nên cố gắng kiên trì đến cùng. Còn nếu luôn bỏ dở giữa chừng, bạn sẽ chẳng bao giờ được lãnh đạo tin tưởng.

Tuổi Tỵ

Thiên Ấn nâng đỡ, người tuổi Tỵ có thể khẳng định được giá trị của mình trong tập thể. Với cách giải quyết vấn đề hợp lý, không chê vào đâu được, bạn có thể khiến những kẻ ghét mình phải nhìn bằng ánh mắt khác xưa.

Song con giáp này cần phải chú ý cởi mở hơn khi giao tiếp với mọi người, đừng mãi sống trong thế giới của riêng mình. Có đồng nghiệp và bạn bè xung quanh, bạn sẽ cảm thấy cuộc sống muôn màu muôn vẻ hơn nhiều.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Do chịu tác động của cục diện Tý Ngọ tương xung, người tuổi Ngọ trở nên nóng nảy hơn hẳn mọi ngày. Mỗi khi gặp mâu thuẫn, bạn thường hay nói hoặc thực hiện hành động tức thời mà không suy nghĩ cẩn thận.

Trong các mối quan hệ xã giao, nếu đứng ở vị thế lãnh đạo, bản mệnh có thể nhận thấy có rất nhiều đối tượng vây quanh, thậm chí là nịnh nọt mình. Tuy vậy, bạn vẫn nên giữ khoảng cách cần thiết với họ, đừng để những lời nịnh nọt lung lay quan điểm của mình.

Tuổi Mùi

Cục diện Tương Hại gây ra nhiều tác động xấu cho công việc của người tuổi Mùi. Những hành động vô tình của bạn có thể đắc tội với kẻ xấu lúc nào không hay, vì vậy hãy chú ý trong từng việc làm, đề phòng có người giở trò sau lưng mình.

Bên cạnh đó, mối quan hệ giữa người tuổi này và người thân trở nên không mấy hòa hợp vì nhiều quan điểm bất đồng. Để giải quyết tình trạng trên, đôi bên đều cần mở lòng hơn khi lắng nghe ý kiến đối phương, cố gắng hiểu điều đối phương đang nghĩ.

Tuổi Thân

Hôm nay người tuổi Thân được tận hưởng một ngày yên bình khi về đến nhà. Người kia luôn quan tâm, chăm sóc bạn, luôn dành thời gian trò chuyện để thấu hiểu những suy nghĩ, cảm nhận của bạn.

Cho dù đã kết hôn hay chưa, nếu có ý định hâm nóng tình cảm đôi bên, bản mệnh có thể tìm thời điểm thích hợp để tổ chức những buổi hẹn hò lãng mạn. Sau mỗi dịp như vậy, chắc chắn đôi bên sẽ có thêm những kỉ niệm đẹp và càng thêm phần gắn bó.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Hôm nay người tuổi Dậu phải đối đầu với cục diện Tương Phá, do đó bạn tốt nhất là không nên chủ quan trong công việc. Nếu không chú ý, rất có thể bạn sẽ lâm vào rắc rối khi phải đối diện những trở ngại bất ngờ.

Bạn cũng có thể chia sẻ tâm sự với người ấy những rắc rối trong công việc, đừng giấu mọi việc trong lòng. Đây không chỉ là thời điểm để vợ chồng giúp đỡ lẫn nhau, mà còn là cơ hội để hai vợ chồng xích lại gần nhau hơn.

Tuổi Tuất

Mối quan hệ xã giao của người tuổi Tuất không được tốt đẹp ngày hôm nay. Có nhiều kẻ giả tạo, nịnh bợ đang cố gắng tiếp cận bạn với mục đích kiếm lợi ích cho mình. Để tránh xa rắc rối, bạn nên giữ đầu óc tỉnh táo và lý trí, đồng thời đề phòng người khác.

Tỷ Kiên cho thấy ưu điểm của bạn là kiên định, làm việc gì cũng chắc chắn, dù khó khăn cũng không lùi bước. Nếu biết phát huy những mặt tính cách này, bạn hoàn toàn có thể lấy được lòng tin của người làm lãnh đạo và có cơ hội thể hiện khả năng.

Tuổi Hợi

Tam Hội nâng đỡ, người tuổi Hợi với bản tính thật thà, tốt bụng sẽ dễ dàng xây dựng được các mối quan hệ hài hòa. Bạn sẽ nhận được nhiều sự cổ vũ, động viên và giúp đỡ của người khác nếu phải đương đầu với khó khăn.

May mắn hơn, bản mệnh còn có cơ hội gặp gỡ được quý nhân. Quý nhân sẽ đưa ra cho bạn chỉ dẫn hợp lý khiến con đường tương lai của bạn không còn mông lung như trước, đồng thời giải quyết được dứt điểm vấn đề ở hiện tại.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.