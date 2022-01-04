Sau đêm Giao Thừa, 3 con giáp hái LỘC đầu xuân, nắm giữ những lợi thế hơn người, dễ dàng thăng tiến, hầu bao căng chặt

Tử vi 12 con giáp cho hay, đêm Giao Thừa 3 con giáp may mắn nhận lộc xanh biếc, bước sang năm mới tài lộc trọn vẹn, sự nghiệp chạm đỉnh.

Tuổi Tý

Tý là con giáp may mắn nhất thời điểm năm mới 2022, dù mọi việc không phải lúc nào cũng tiến triển một cách thuận lợi.

Trên phương diện sự nghiệp, sau đêm Giao Thừa, do được cát tinh chiếu mệnh, bạn có thể tìm được cơ hội khẳng định vị thế của mình. Hãy nắm bắt lấy cơ hội này, bạn sẽ nhanh chóng đạt được mục tiêu mình đã đặt ra từ trước đó.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Năm mới Nhâm Dần có thể coi là một khoảng thời gian vô cùng thuận lợi đối với người tuổi Dần, cho dù bạn là người làm công ăn lương hay làm đầu tư kinh doanh.

Trên phương diện tài lộc, Chính Tài và Thực Thần cho thấy càng chăm chỉ bao nhiêu, bạn lại càng gặt hái được thành quả rực rỡ về tài lộc bấy nhiêu. Sau thời gian nghỉ ngơi, đón tết, bản mệnh quay trở lại mạnh mẽ. đón nhận nhiều thành quả lớn.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Chuyện tài lộc của con giáp may mắn tuần này có những điểm sáng rực rỡ ngay từ thời điểm sau đêm Giao Thừa. Dù làm ở trên lĩnh vực gì đi nữa, bạn cũng có cơ hội nhận được tiền thưởng bất ngờ dịp đầu năm nhờ những cố gắng trước đó. Đây là dấu hiệu vô cùng may mắn cho khởi đầu năm mới.

Tuy nhiên, dù túi tiền có rủng rỉnh, bạn cũng cần chú ý đến chuyện chi tiêu đấy nhé. Nếu dành quá nhiều tiền cho các món đồ lặt vặt, bạn cũng sẽ mất một khoản kha khá đấy.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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